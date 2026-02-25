2026-02-25 16:30 廖嘉紅
2000萬的房子，怎麼幫孩子最聰明?現金、贈與、買賣，稅金可能差超超過300萬
「R姐，我們只是把舊房子直接過戶給孩子，怎麼最後反而讓他要繳 300 萬的稅金？」
這句話，我這幾年聽過太多次。以前，這樣做真的很流行。每年用贈與稅免稅額分年移轉不動產給子女，合法又聰明！
但，105 年房地合一稅上路之後，遊戲規則早就變了。現在如果還用「舊觀念」處理房子，很可能不是在幫孩子，而是在幫國稅局準備未來的稅單，，為什麼呢？
關鍵在「取得成本」。很多父母忽略一件事—贈與時，是用土地公告現值＋房屋評定現值當成本，市價2000萬，贈與金額500萬，所以當下省了贈與稅。
甚至分2年贈與接近免稅有天，子女將受贈房出售
📌 市價 2000 萬
📌 贈與取得成本 500 萬
📌 國稅局認定獲利 1500 萬
📌 子女持有滿5年稅率 20%，房地合一稅300 萬
你以為沒賺錢，國稅局卻會認定我們賺了1500萬，即使只有超過5年，也要繳300萬房地合一稅。就算符合自用住宅優惠稅率，也可能要繳 110 萬房地合一稅。
R姐今天把最常見的三種做法講清楚，做對，省錢；做錯，後悔！
① 父母出錢，讓孩子直接買新房｜安全型
父母給錢 → 孩子買新房。
✔ 每人每年 244 萬免贈與稅
✔ 沒有舊房子的稅務包袱
✔ 未來賣房，稅算孩子自己的
如果父母有現金，這通常是「最不會踩雷」的方式。
② 把舊房子「贈與」給孩子｜最容易被誤會省稅
很多人以為：送房子＝最省。
但現實是：
✘ 要繳贈與稅（用評定現值算）
✘ 孩子未來賣房，房地合一稅會用「父母當初的低成本」計算
→ 稅可能高到嚇人。
適合：子女會長期自住、不會賣。
③ 把舊房子「賣」給孩子｜策略型
父母用「合理價格」賣給孩子：
✔ 父母繳稅（可控）
✔ 子女取得成本提高，未來賣房稅金大幅降低
→ 全家總稅負可能比贈與更低。
但要注意：資金流向要清楚，避免被認定是假買賣。
🎯 重點從來不是哪一種方式永遠最省。
而是：
👉 父母有沒有現金？
👉 房子的評定現值落差多大？
👉 孩子未來會不會出售？
👉 家庭關係能不能承受風險？
❤️財產規劃不是省稅而已，是在守住家人之間的信任！
❤️將資產傳給子女之前，先做好自己有尊嚴的退休規劃！
❤️只有先好好珍惜自己，才能愛的更精彩！
【追蹤R姐，這些知識，關鍵時刻你一定會用到！】
👉 傳承諮詢請加 https://lin.ee/BRhxskr -------------------------- 《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷 🍀更多第一手訊息，不漏接，請按讚追蹤 請點擊粉絲專頁： Ｒ姐財富方舟
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數