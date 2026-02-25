《星期整聊事｜我就是那麼敏感!!》: 會敏感怎樣嘛？我就是這樣

夜裡十一點，城市的燈還亮著。 蘇蘇坐在客廳地板上，背靠著沙發，電視沒有開，只剩窗外車聲偶爾滑過。

手機訊息跳了幾則，她沒有點開。 她其實很累。 不是那種做很多事的累，而是心裡堆了太多話，卻不知道可以對誰說的累。 她把情緒一層一層往下壓，像把衣服摺好收進抽屜。 抽屜關起來，表面看起來就整齊了。

01｜總先安撫別人卻忘了自己

公司開會時氣氛緊繃，同事因為專案出錯被主管責備。 蘇蘇第一個開口緩和場面。 她幫忙補資料、幫忙解釋，也幫那位同事找台階下。 回到座位時，大家都鬆了一口氣，對她說謝謝。

她微笑點頭，說「沒事啦」。

其實她的胃從剛剛就一直抽著。 那份焦躁不是因為專案，而是她很清楚，她又把自己的感受往後放了。她習慣當那個穩定的人。 因為從小到大，只要她穩住，事情就不會更糟。 於是她學會壓抑失望、壓抑委屈、壓抑想哭的衝動。

情緒在她心裡像水位慢慢上升，但她告訴自己，還撐得住。 也許你也一樣。 習慣做情緒的容器，卻忘了自己也會滿。

02｜不是不需要，而是不知道怎麼開口

有一次，朋友問她最近好不好。 她停了一秒，然後笑著說：「就那樣啊。」其實那天，她剛結束一段讓她反覆懷疑自己的關係。 她想過說出來。

但話到嘴邊，她卻覺得講了又能怎樣？別人也有自己的煩惱。

她從來不是那種會哭著打電話的人。不是因為她不痛。而是她太清楚被忽略的感覺。比起說出口卻沒被接住，她寧願把話留在心裡。

久而久之，她把「求救」當成一種打擾。把「需要」視為一種負擔。她不是堅強。她只是太早習慣自己消化一切。

03｜情緒很滿的人，通常最怕成為負擔

蘇蘇常常半夜醒來。 腦袋轉著白天沒說出口的話。 她會在心裡模擬對話，一遍一遍，卻始終沒有真的說出來。

她害怕麻煩別人。 害怕別人覺得她脆弱、情緒多、難相處。 於是她努力維持一種「好相處」的樣子。 別人覺得她成熟、穩重、獨立。 但那份獨立，帶著一點孤單。

她不是沒有想過求救。 只是她更怕那句「妳想太多了」。 那樣的回應，會讓她懷疑自己連難過都不應該。 所以她選擇沉默。

把情緒鎖好。讓自己看起來一切正常。





04｜理性其實是一種自我保護

蘇蘇很會分析。關係出了問題，她會先檢討自己。是不是太敏感？是不是期待太多？她把每一次失落拆解成原因， 試圖說服自己不要太在意。理性成了她的盔甲。只要說服得夠徹底，情緒就能被壓下去。

但情緒不是邏輯。你可以解釋它，卻不能消滅它。她越是告訴自己要冷靜，心裡那塊柔軟就越覺得委屈。很多時候，她不是不懂發生了什麼。她只是太習慣先站在別人的角度，而忘了站回自己身上。

05｜累的不是事情本身

有一晚，她終於忍不住，在浴室裡掉淚。水聲掩蓋了哭聲。她看著鏡子裡紅著眼的自己，突然很累。累的不是事情本身，而是那個一直撐著的樣子。

她想過，如果有一個人，不需要她解釋、不需要她證明，只是說一句「妳真的很辛苦。」那該多好。她不是要誰解決問題。她只是想被理解。被允許脆弱一下。被接住，而不是被分析。

06｜求救，不代表失敗

後來的某一天，她在咖啡廳坐著。 對面的人問她：「妳最近是不是很累？」那句話很普通。卻讓她愣了一下。因為那是第一次，有人在她還沒說出口之前，就看見她。她沒有立刻哭。

只是慢慢地說了一句：「有一點。」那四個字很輕，卻像是為自己開了一道小小的門。也許求救不是大聲喊出來。有時候，只是承認自己真的撐太久了。

而那份承認，其實很勇敢。

有些人情緒很滿，不是因為她們太脆弱，而是她們撐太久。如果有一天，妳願意讓自己說一句「我其實不太好」，那不是退步。

那是把自己放回人群裡。有人說，真正的成熟，不是什麼都能自己扛，而是知道什麼時候，可以不用再逞強。