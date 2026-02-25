2026-02-25 14:00 睿忒
ZAYN 帶著超帥單曲回歸樂壇！令人心動的〈Die For Me〉情感及唱功兼具！
Hi there，在前陣子才和JISOO合作〈Eyes Closed〉(2025) 的ZAYN，過沒多久就帶著自己的最新單曲〈Die For Me〉(2026) 再次強勢回歸了。前陣子剛寫到Louis Tomlinson發行的新專輯《How Did I Get There?》(2026)，並提到One Direction的各成員在今年都活躍了起來，因此便想到 ZAYN 在二月初釋出的首波單曲真是讓我太喜歡了，不但有著他開始發行個人作品後的強烈特色，也再次讓大家見識到他的唱功，算是今天目前為止我很喜歡的一首歌。
在宣布新單曲即將發行後，網路上引起了一個蠻有趣的討論，有網友聲稱這首〈Die For Me〉是當初 ZAYN 為了 One Direction 的專輯《Four》(2014) 而創作；但也有另外一方將歌曲註冊的資料翻出來，表示這首歌在2022年才由創作者正式註冊，試圖推翻前者的說法。而無論真相如何，ZAYN 目前也並未出面說明，或許這樣的話題也算幫助了此次單曲的宣傳，所以就讓討論再繼續一會兒也無傷大雅吧。
〈Die For Me〉其實不讓我感覺到近期很提倡的藝術感等相關元素，反而是將重點聚焦在 ZAYN 本人身上，整首歌的情感投射十分濃厚，並且在唱功部分也算蠻強調的，因此 ZAYN 個人的身影在歌曲中的比重非常高。歌曲講述自己在遭受戀情的背叛及失去，曾經說好要「為我而死」的深刻愛情卻毫不留情的逝去，這樣的情緒正好延續了一路以來憂鬱的 R&B 情歌形象，所以其實將重點都做在 ZAYN 的個人展現上是很合理的。
雖然〈Die For Me〉是先前 ZAYN 已經有過的面向，但這次給出的體驗並不會讓人覺得了無新意，因為情緒更加強烈了，所以彷彿更加唱到心坎裡的感覺。尤其從主歌進到副歌的段落是我的最愛，主歌的低聲呢喃一下過渡到副歌的情感爆發，那是多麼大的情緒起伏啊，聽起來實在非常地過癮，再搭配上 ZAYN 流暢的真假音轉換，整體來說聽完後的心理活動應該是絕對澎湃的啊！
在被歌曲深深俘虜的情況下，老實說 MV 於我而言覺得有些普通，整部影片很簡單，就是 ZAYN 在黑暗中對嘴唱歌，再加上閃電劈在四處及他身上的特效，藉以表達歌曲中所唱的那些痛苦就像是被閃電擊中一般難受。ZAYN 的顏值一直都在線，影片裡的他依舊是那位憂鬱美男，不過整部看下來實在有點單調，個人認為是看過一遍就可以的類型，閉上眼、單聽音樂去感受是我更推薦享受這首歌的方式。
這首〈Die For Me〉會收錄在 ZAYN 即將於四月十七日發行的新專輯《KONNAKOL》(2026) 當中，聽過這首第一支單曲後可以大概猜測到新專輯的走向，除非它是特意被放出來迷惑大家的，儘管如此我想新專輯還是值得期待的，畢竟在〈Die For Me〉的情感強度是很不同於以往的，我自己聽過之後就立刻愛上，所以也許新專輯中還有其他的驚喜在等著我們也不一定呢。
