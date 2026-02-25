2026-02-25 11:10 女子漾／編輯ANDREA
2026年1~2月網友最愛陸劇TOP7！《唐宮奇案》、《成何體統》爆紅，這檔根本神作
最近追劇清單是不是也大換血了呢？2026年開春的陸劇圈簡直是「神仙打架」！從古裝懸疑、穿書大逆轉到高甜的現代愛情，各種題材百花齊放，讓人熬夜也想追完。今天就為大家盤點2026年1～2月網友最愛、討論度全面霸榜的「陸劇排行榜TOP 7」，快來看看哪部劇的男女主角火花最對妳的胃口，跟著這波熱度一起入坑吧！
TOP 1《唐宮奇案之青霧風鳴》
這部絕對是今年春節檔的收視霸主！劇情講述大唐上元夜宴發生命案，白鹿飾演武力值點滿的內謁局侍衛官，與王星越飾演的冷靜太史丞攜手破案。網友最愛它詭譎的懸疑氛圍與不拖沓的節奏。白鹿這次化身颯爽女官，與王星越「一文一武」的互補設定張力十足，兩人在危機中互相救贖的感情線，更是讓全網粉絲嗑生嗑死！
TOP 2《驕陽似我》
主演： 趙今麥、宋威龍
改編自顧漫同名小說的純愛大作！講述外科醫生與開朗少女互相治癒的故事。趙今麥將女主角那份簡單、可愛又充滿韌性的「鄰家女孩」氣質拿捏得死死的。特別值得一提的是，她在劇中那種清透、宛如原生般的乾淨眼妝，帶有日系知名彩妝師河北裕介（Yusuke Kawakita）風格的自然透亮感，完全長在女孩們的審美點上。配上宋威龍的深情演繹，甜而不膩的劇情讓網友直呼「看一集就淪陷」。
TOP 3《成何體統》
主演： 王楚然、丞磊
超反套路的爆笑神劇！講述現代社畜意外穿書變成必死的「反派妖妃」，卻遇上同樣穿書的「瘋癲暴君」。王楚然將妖妃的明豔與現代打工人的無奈演繹得超生動，明明是華麗霸氣的古裝，卻時常流露出反差的girly甜美感。網友瘋狂討論的點在於它打破了傳統穿越劇的框架，男女主「雙穿書」一起組團逆天改命，又爽又好笑，絕對是近期的解壓首選。
TOP 4《玉茗茶骨》
主演：古力娜扎、侯明昊
堪稱開年最養眼的「顏值盛宴」
講述落難狀元與茶王千金的宅鬥與權謀愛情。古力娜扎的「千金妝造」精緻度破表，眼妝細節處理得極具層次，完美放大了雙眼的靈動感，詮釋了兼具少女感與大氣的東方美學，網友大推這部劇不僅男女主角智商在線、雙強聯手搞事業，畫面的絕美質感更是讓人捨不得快轉。
TOP 5《軋戲》
主演：盧昱曉、陳星旭
設定超新穎的都會懸疑愛情劇！女主角為了逃離現實低谷，踏入高端沉浸式「劇本殺」，卻在遊戲中與神秘玩家擦出火花。盧昱曉自帶一種軟糯的少女氣息，簡單lovely的妝容風格，與劇中燒腦、驚悚的民國密室逃脫形成強烈對比。網友超級買單這種「在危險邊緣談戀愛」的刺激感，高智商解謎加上情感修復的設定，討論度居高不下。
TOP 6《逍遙》
主演：譚松韻、侯明昊
喜歡奇幻懸疑的女孩必看！這部劇在播出後口碑一路狂飆，劇情充滿反轉。譚松韻依然保持著她標誌性的甜美與滿滿少女感，靈動的演技將角色的成長刻畫得入木三分。網友盛讚這部劇「後勁超強」，不僅有著東方神話的浪漫，緊湊的劇情和出乎意料的結局更是讓人大呼過癮。
TOP 7《大生意人》
主演：陳曉、孫千
霸榜串流平台的黑馬時代大劇！以晚清為背景，講述一代儒商在絕境中逆風翻盤的傳奇故事。陳曉的演技再次封神，將男主角的堅韌與智慧演繹得淋漓盡致。雖然是較為硬核的商戰題材，但宏大的製作規模與跌宕起伏的逆襲劇情，讓無數網友讚嘆「一看就停不下來」，憑藉頂流實力穩穩拿下高熱度。
