2026-02-25 11:32 女子漾／編輯王廷羽
《理事長和我的秘密關係》甜蜜完結！崔振赫5件事：為床戲一週狂練5次、理想型公開
霸總追妻劇《理事長和我的秘密關係》正式迎來甜蜜大結局！崔振赫在劇中從冷酷社長到寵妻奶爸，反差魅力掀起討論；戲外受訪內容更是話題滿滿。從為床戲加強訓練，到坦言會被工作認真的女性吸引，再到與台灣的特別緣分，這篇整理崔振赫5件事，一次看懂這位成熟系男神的真實魅力及戲劇代表作品。
《理事長和我的秘密關係》劇情簡介
霸總追妻劇《理事長和我的秘密關係》改編自同名熱門網路小說，劇情描述一對不婚主義的男女偶然發生一夜情，女生留下一張百萬韓元支票後就此消失，直到在婦產科重逢，男方才得知她懷了自己的孩子，女方也才發現他竟是自己公司的新任社長，兩人冷酷灑脫的人生自此展開重大翻轉的浪漫故事。
《理事長和我的秘密關係》甜蜜完結！崔振赫5件事一次看
1. 為關鍵床戲加碼健身，一週練到5次
《理事長和我的秘密關係》首集就出現關鍵床戲橋段，情節設定為男女主角一夜情後展開後續故事發展，是推動劇情走向的核心轉折。談到是否為此特別鍛鍊身材，崔振赫在受訪時坦言，自己平時本來就有運動習慣，一週約健身三到四次。
但因為這次劇情有裸露戲需求，「大概變成一週五次左右。」崔振赫也提到，運動對他來說原本是為了健康，不過既然劇情需要呈現角色關係發展，「畢竟是裸露戲，所以也有特別練肌肉。」語氣輕鬆，卻清楚表達他為戲做準備的過程。
2. 崔振赫理想型曝光：會被「認真工作的女人」吸引
戲裡崔振赫是氣場強大的社長，戲外談到感情觀卻顯得理性而成熟，當被問到是否欣賞工作認真的女性時，他毫不猶豫表示，認真投入工作的人會讓他覺得很帥氣。不過他也補充說，在《理事長和我的秘密關係》中，男女主角之間的情感並不只是欣賞彼此的工作態度，而是存在一種更自然的吸引法則。「如果女生對工作有高度熱忱，我也會覺得很帥氣，但比起這個，男女之間應該還是有某種自然的吸引吧。」這段回答也成為劇迷討論焦點。
3. 私下喝酒很隨性 偏愛威士忌
劇中他飾演酒類公司社長，但現實生活中的崔振赫對喝酒其實相當隨性。他坦言自己不算是特別講究酒款的人，「我比較喜歡跟大家一起愉快地享受喝酒的氛圍。」談到台灣酒，他透露比起高粱更偏好威士忌，並笑說：「粉絲送的威士忌很好喝。」他提到當時威士忌正好流行，自己也會推薦給身邊朋友。甚至在本劇殺青時，他特地帶了台灣威士忌與劇組分享，「大家都喝得很開心。」
4. 想逛夜市、放天燈！
曾多次因工作來台的崔振赫透露，其實每次幾乎都是活動結束就立刻返韓，「幾乎沒有機會去外面逛逛。」他笑說自己一直很想體驗台灣夜市的熱鬧氛圍，也想親自放一次天燈，但礙於行程緊湊始終未能成行，坦言多少有些可惜。
談到台灣觀眾，他也誠摯表達感謝。他表示，過去幾部作品都能在台灣播出並與觀眾見面，這次再帶著《理事長和我的秘密關係》與大家重逢，讓他感到十分榮幸。得知不少觀眾持續關注並支持新作，他直言「既開心又感謝」，並再次向台灣粉絲致上謝意。
5. 崔振赫代表作品盤點
《她的日與夜》(2024)
由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，《她的日與夜》是一部結合奇幻、愛情與懸疑元素的喜劇韓劇。故事講述28歲待業公考生李微進（鄭恩地 飾）因一場意外，白天會變成50多歲的中年女子林順（李姃垠 飾），晚上才恢復原貌。她利用這種「晝夜變身」的雙重身份進入檢察廳實習，意外捲入連環殺人案調查，並與冷靜理性的檢察官桂志雄（崔振赫 飾）產生情感糾葛。在隱瞞祕密與追查真相之間，她的人生也迎來重大轉折。
《馬成的喜悅》(2018)
由崔振赫、宋昰昀、Hoya、李周妍主演的愛情喜劇，故事圍繞患有蘇薩克氏症候群的天才醫生孔馬成展開。他因病導致短期記憶喪失，每天醒來都會忘記前一天發生的事，只能依靠筆記與紀錄生活。
某天，他的記憶出現異常變化，意外與背負冤屈、事業跌入谷底的過氣女藝人朱喜悅相遇。兩人在誤會與荒唐狀況中逐漸產生情感，在記憶不完整的人生裡，展開一段笑中帶淚的愛情故事。
《皇后的品格》(2018)
由張娜拉、崔振赫主演，以大韓帝國為架空歷史背景，融合宮廷權謀與愛情元素。故事講述性格活潑開朗的音樂劇演員，某天意外踏入皇室，彷彿灰姑娘般嫁給皇帝，從平凡人生瞬間進入權力核心。然而，看似華麗的皇宮背後暗潮洶湧。隨著太皇太后被殺事件爆發，她被捲入皇室權力鬥爭之中，逐步揭開隱藏在王權之下的黑暗與醜陋。最終，在真相揭露與改革浪潮中，大韓帝國走向終結，轉變為大韓民國。
《隧道》(2017)
由崔振赫、尹賢旻、李裕英主演的懸疑刑偵劇，改編自韓國三大懸案之一的華城連環殺人案，以時空交錯的敘事方式，呈現追凶過程中的執念與正義。故事講述1986年追查女性連續殺人案的刑警朴光浩，在追捕犯人的過程中意外穿越時空，來到2016年。面對全然不同的辦案環境與科技手段，他逐漸發現過去與現在之間存在關鍵連結，並與現代刑警攜手，再度追查30年前未解的連環殺人案真相。
《傲慢與偏見》(2014)
劇情聚焦於司法人員在權力與金錢交織的現實中，面對野心、正義與愛情的抉擇。韓悅舞（白珍熙 飾）因弟弟之死而心懷傷痛，誤以為具東治（崔振赫 飾）是兇手。多年後，兩人以檢察官上司與下屬的身分重逢，在追查真相的過程中逐漸解開誤會，並攜手找出真正的犯人。隨著案件推進，他們在殘酷現實與內心信念之間掙扎，也在並肩作戰中萌生情感。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower