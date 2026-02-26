2026-02-26 10:37 女子漾／編輯黃冠婷
春夏最強聯名回歸！UNIQLO × JW ANDERSON 2026春夏登場！英式學院風換上鮮漾色彩
英式學院風換上鮮漾色彩，輕盈玩心正式開場，每一季最受矚目的聯名系列之一，再次回歸。UNIQLO 攜手英國設計師 Jonathan Anderson 同名品牌 JW ANDERSON，推出 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列。本季以英國水上運動為靈感核心，結合輕量機能面料與鮮活色彩，重新詮釋經典英式學院風。全系列將於 2月27日（五）正式亮相。
英式學院風進化版：玩色彩，也玩機能
如果說過往的學院風是沉穩優雅，那麼這一季則是多了幾分輕盈與玩心。本季以更輕快的語彙重構英式學院風格，透過繽紛色彩與舒適機能設計，讓穿搭更貼近日常生活。
整體色調從橙色、黃色、天藍色、森林綠，到柔和粉紅與暖色系交織，搭配條紋與格紋元素，讓視覺層次更加鮮明。
這不是嚴肅的學院派，而是屬於春夏的活力版本。
社群熱議單品回歸，牛仔與牛津襯衫持續領銜
在社群討論度極高的「直筒牛仔褲」與「牛津寬版襯衫」已率先於全台店舖販售，延續經典剪裁與高質感細節，修飾比例效果依舊在線。
本季亮點包括：
女裝牛津寬版襯衫推出短袖款NTD790
DRY網眼POLO衫 NTD790
加入10多款拼色設計
女裝牛仔五分褲 NTD990
打造輕鬆及膝輪廓
男裝牛仔寬版短袖襯衫 NTD990
以純棉展現柔韌質感
學院風不再只屬於秋冬，春夏同樣可以自在演繹。
Miracle Air西裝＋防風外套，機能與質感並存
本季特別強化機能面料運用。
Miracle Air 西裝外套 NTD1,990
主打輕量、彈性與快乾特性，在經典英式剪裁中加入現代實穿機能。
防風立領連帽外套 NTD1,990
則以工裝輪廓為基礎，結合防風與輕量結構，適應春夏不穩定氣候。
雙色T恤 NTD590 與女裝寬版雙色洋裝 NTD790
透過雙面配色設計與反摺細節，讓簡約款式多了視覺巧思。
水上運動靈感：航海感與運動潮流交織
呼應英國水上運動主題，本季多款單品融入航海風格。
拚色休閒短褲 NTD990
半開襟休閒上衣 NTD1,290
運動風長褲 NTD1,290
撞色滾邊與帶光澤感的垂墜輪廓，為整體造型注入潮流張力。褲管開衩與抽繩設計，也讓輪廓調整更靈活。這是一場學院風與運動潮流的混血實驗。
配件同步升級，學院風完整到位
除了服裝，本季配件同樣吸睛。
捲蓋後背包 NTD1,490以硬挺帆布打造
防曬運動帽 NTD590兼顧造型與戶外機能
撞色條紋長襪／中筒襪 NTD120延續聯名標誌元素
販售資訊總整理上市日期：2026年2月27日（五）
販售店舖：台北全球旗艦店 / ATT4FUN信義店 / 西門店 / Mitsui 林口商場店 / LaLaport台中店 / 高雄漢神巨蛋購物廣場店 / UNIQLO網路商店
部分單品於全台店舖同步販售。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower