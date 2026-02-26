春夏最強聯名回歸！UNIQLO × JW ANDERSON 2026春夏登場！英式學院風換上鮮漾色彩

2026-02-26 10:37 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

英式學院風換上鮮漾色彩，輕盈玩心正式開場，每一季最受矚目的聯名系列之一，再次回歸。UNIQLO 攜手英國設計師 Jonathan Anderson 同名品牌 JW ANDERSON，推出 UNIQLO and JW ANDERSON 2026春夏系列。本季以英國水上運動為靈感核心，結合輕量機能面料與鮮活色彩，重新詮釋經典英式學院風。全系列將於 2月27日（五）正式亮相。

編輯推薦

英式學院風進化版：玩色彩，也玩機能

如果說過往的學院風是沉穩優雅，那麼這一季則是多了幾分輕盈與玩心。本季以更輕快的語彙重構英式學院風格，透過繽紛色彩與舒適機能設計，讓穿搭更貼近日常生活。

UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供
UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供

UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供
UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供

整體色調從橙色、黃色、天藍色、森林綠，到柔和粉紅與暖色系交織，搭配條紋與格紋元素，讓視覺層次更加鮮明。

UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供
UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供

這不是嚴肅的學院派，而是屬於春夏的活力版本。

社群熱議單品回歸，牛仔與牛津襯衫持續領銜

在社群討論度極高的「直筒牛仔褲」與「牛津寬版襯衫」已率先於全台店舖販售，延續經典剪裁與高質感細節，修飾比例效果依舊在線。

UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供
UNIQLO and JW Anderson 2026春夏新品 圖片來源：官方提供

本季亮點包括：

女裝牛津寬版襯衫推出短袖款NTD790

女裝 牛津寬版襯衫(短袖) 圖片來源：官方提供
女裝 牛津寬版襯衫(短袖) 圖片來源：官方提供

DRY網眼POLO衫 NTD790

加入10多款拼色設計

DRY網眼POLO衫(短袖) 圖片來源：官方提供
DRY網眼POLO衫(短袖) 圖片來源：官方提供

女裝牛仔五分褲 NTD990

打造輕鬆及膝輪廓

女裝 牛仔五分褲 圖片來源：官方提供
女裝 牛仔五分褲 圖片來源：官方提供

男裝牛仔寬版短袖襯衫 NTD990

以純棉展現柔韌質感

雙色T恤(短袖) 圖片來源：官方提供
雙色T恤(短袖) 圖片來源：官方提供

學院風不再只屬於秋冬，春夏同樣可以自在演繹。

Miracle Air西裝＋防風外套，機能與質感並存

本季特別強化機能面料運用。

Miracle Air 西裝外套 NTD1,990

主打輕量、彈性與快乾特性，在經典英式剪裁中加入現代實穿機能。

Miracle Air西裝外套 圖片來源：官方提供
Miracle Air西裝外套 圖片來源：官方提供

防風立領連帽外套 NTD1,990

則以工裝輪廓為基礎，結合防風與輕量結構，適應春夏不穩定氣候。

男裝 防風立領連帽外套 圖片來源：官方提供
男裝 防風立領連帽外套 圖片來源：官方提供

雙色T恤 NTD590 與女裝寬版雙色洋裝 NTD790

透過雙面配色設計與反摺細節，讓簡約款式多了視覺巧思。

雙色T恤(短袖) 圖片來源：官方提供
雙色T恤(短袖) 圖片來源：官方提供

水上運動靈感：航海感與運動潮流交織

呼應英國水上運動主題，本季多款單品融入航海風格。

拚色休閒短褲 NTD990

休閒短褲 圖片來源：官方提供
休閒短褲 圖片來源：官方提供

半開襟休閒上衣 NTD1,290

女裝 半開襟休閒上衣(長袖) 圖片來源：官方提供
女裝 半開襟休閒上衣(長袖) 圖片來源：官方提供

運動風長褲 NTD1,290

女裝 長褲 圖片來源：官方提供
女裝 長褲 圖片來源：官方提供

撞色滾邊與帶光澤感的垂墜輪廓，為整體造型注入潮流張力。褲管開衩與抽繩設計，也讓輪廓調整更靈活。這是一場學院風與運動潮流的混血實驗。

配件同步升級，學院風完整到位

除了服裝，本季配件同樣吸睛。

捲蓋後背包 NTD1,490以硬挺帆布打造

捲蓋後背包 圖片來源：官方提供
捲蓋後背包 圖片來源：官方提供

防曬運動帽 NTD590兼顧造型與戶外機能

防曬運動帽 圖片來源：官方提供
防曬運動帽 圖片來源：官方提供

撞色條紋長襪／中筒襪 NTD120延續聯名標誌元素

長襪 中筒襪 圖片來源：官方提供
長襪 中筒襪 圖片來源：官方提供

販售資訊總整理

上市日期：2026年2月27日（五）
販售店舖：台北全球旗艦店 / ATT4FUN信義店 / 西門店 / Mitsui 林口商場店 / LaLaport台中店 / 高雄漢神巨蛋購物廣場店 / UNIQLO網路商店
部分單品於全台店舖同步販售。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#運動 #機能 #經典 #單品 #話題 #穿搭 #2026年 #英式學院風 #Uniqlo

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

往下滑看更多精彩文章
愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

2026-02-19 15:51 女子漾／編輯張念慈
分手示意圖。女子漾AI製圖
分手示意圖。女子漾AI製圖

在這個追求速食愛情的時代，穩定交往似乎成了一種奢侈。搜狐網點名，有三個星座的人在感情世界裡如同換季般快速，他們追求極致的新鮮感，一旦熱情冷卻，轉身的速度往往快到讓人措手不及。

編輯推薦

文章目錄

  • 雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一
  • 射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方
  • 水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

雙子座：多變如風的獵愛高手 你的存在只是他的冒險之一

雙子座。女子漾AI製圖
雙子座。女子漾AI製圖

雙子座在感情中追求的是永無止盡的刺激與新奇。他們天生具備強大的社交魅力，擅長用層出不窮的花招吸引目標，但這份熱情往往帶有「時效性」。

對雙子座而言，愛情是一場大型的心理冒險，一旦摸透了對方的套路，新鮮感消失的那一刻，他們的注意力便會迅速轉移。那種對舊愛的忽視，常讓另一半懷疑過去的甜蜜是否只是一場幻覺。

射手座：熱愛自由的感情浪子 下一個目標永遠在遠方

射手座。女子漾AI製圖
射手座。女子漾AI製圖

射手座的字典裡沒有「束縛」二字。他們渴望探索未知的世界，這種性格延伸到感情上，就變成了不持久的投入。射手座的人喜歡追逐獵物的快感，一旦關係進入平淡的日常，他們就會感到窒息。

為了追求那份無拘無束的自由，他們會毫不猶豫地將視線投向地平線上的下一個目標，留給舊愛的往往只有一個瀟灑卻冷酷的背影。

水瓶座：理想主義的孤傲靈魂 在現實與幻象間閃電撤退

水瓶座。女子漾AI製圖
水瓶座。女子漾AI製圖

水瓶座追求的是精神層面的高度共鳴，他們的愛情觀往往帶著一種不食人間煙火的理想化。雖然他們渴望深層的靈魂連結，但一旦面對瑣碎且沉重的現實問題，水瓶座就會顯得猶豫不決。

他們常因為一時的衝動或靈感而墜入愛河，卻也容易在發現對方無法滿足其精神高度時，閃電般的抽離這段關係。這種從深情到疏離的轉變，常讓伴侶感到莫大的困惑與心碎。

雖然這三個星座在感情中容易給人「喜新厭舊」的印象，但這也是因為他們更忠於自己的內心感受。在與這些星座交往前，或許該先問問自己，是否跟得上他們那快節奏的愛情步伐。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情 #水瓶座 #射手座 #雙子座 #星座運勢

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？

2026-02-19 15:26 女子漾 ／編輯周意軒
《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？

Netflix犯罪懸疑劇《莎拉的真偽人生》日前迎來大結局，最後兩集劇情急轉直下，不僅揭開無名女屍案的真相，也徹底顛覆觀眾對「金莎拉」這個名字的理解。究竟金莎拉有兩個人？死者是冒牌貨，還是真正的本尊？而女主角最後為何選擇親口承認自己是假貨？以下整理結局關鍵脈絡，帶讀者一次看懂這場真假交錯的人生棋局。

編輯推薦

－－－－－以下內容涉及結局劇情－－－－－－

無名女屍身分曝光　死者並非真正的金莎拉

全劇最大懸念圍繞在一具被棄置於下水道的無名女屍。調查初期，所有線索幾乎都指向由申惠善飾演的金莎拉，包括禮服訂製紀錄與DNA證據，都讓案件看似指向「金莎拉殺害另一名女子」。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

然而結局揭示三項關鍵破綻

首先，死者身上並無捐腎手術疤痕，而劇中曾明確交代金莎拉有相關醫療紀錄。其次，死者雙手佈滿厚繭，與長期活躍於上流社會的品牌總代表形象不符。再者，禮服老闆僅證實禮服由金莎拉訂購，卻無法確認量身者身分。綜合線索可知，死者並非真正的金莎拉，而是曾被她帶入上流圈、逐漸產生取代念頭的無籍女子金美靜。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

金美靜動機浮現　從憧憬到取代的臨界點

劇中第七集開始，金美靜的心理轉折逐步清晰。她第一次穿上高級晚禮服、踏入名流場合，也首次意識到自己設計的包款竟能賣出天價。這種「人生翻身」的誘惑，讓她開始模仿金莎拉的刺青與耳環，甚至嘗試用相同語氣與姿態說話。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

然而，金莎拉的「提攜」並非善意，而是一場精心設計的利用。她刻意放大金美靜的慾望，讓對方逐步暴露想取代的野心。當金美靜成為可能失控的未爆彈，金莎拉選擇提前清除風險。

為何金莎拉自稱「冒牌貨」？刑警的心理攻防奏效

由李浚赫飾演的刑警朴武京，在最後關頭採取心理戰術。他刻意對金莎拉表示：「金莎拉根本不存在。」這句話直擊她的核心弱點。對金莎拉而言，真正重要的不只是逃避法律責任，而是維持品牌「蓓朵奧」的神話與價值。一旦她被證實是假貨，整個品牌將瞬間崩塌。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:擷取yt
《莎拉的真偽人生》圖片來源:擷取yt

因此，她在法庭上主動承認自己是假冒者，甚至說出「我的名字是金美靜」。這個選擇看似自我毀滅，實則是保全品牌的策略死去的那個「真金莎拉」不需要解釋，活著的假貨則承擔一切罪名。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

「如果分不清真假，還算是假的嗎？」命題回扣全劇核心

《莎拉的真偽人生》並未給出單純的善惡答案。從第一集開始，劇中便反覆提出疑問：「如果讓人分不清真假，還能說是假的嗎？」

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

金莎拉之所以成功，不只因她擅長說謊，更因為上流社會願意相信。精品場景、媒體曝光與名流背書，構築出一個看似真實的幻象。當所有人都接受這個幻象，真假界線便開始模糊。她既是加害者，也是被慾望與階級結構推動的產物。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:擷取yt
《莎拉的真偽人生》圖片來源:擷取yt

結局留下開放空間　真相是否真正被揭開？

雖然表面上案件已經結案，但朴武京是否真的掌握全部真相，劇中並未明言。他等到的，也許只是金莎拉願意給出的版本。

導演在最後以溺水畫面作為隱喻金莎拉拼命抓住漂走的品牌標誌，象徵她對身分與意義的執著。她不是單純為了金錢走到這一步，而是為了被看見、被認可。

《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix
《莎拉的真偽人生》圖片來源:Netflix

《莎拉的真偽人生》最殘酷之處，在於真相其實始終存在，但它被包裝得過於完美，以致於無人願意質疑，當謊言成功到足以成為現實，真與假，或許早已沒有明確界線。

#結局 #劇情 #核心 #名字 #莎拉的真偽人生

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

2026-02-14 13:57 女子漾／編輯張念慈
情侶示意圖。女子漾AI製圖
情侶示意圖。女子漾AI製圖

劈腿、婚變新聞滿天飛的速食愛情時代，讓許多人對「天長地久」抱持懷時，但搜狐網點名，有4個星座的忠誠度宛如鋼鐵，一旦認定對象，便會對感情負責到底，絕對不輕易棄船。

編輯推薦

不輕易變心星座1.處女座：精密計算的深情 絕不容許人生出現變心瑕疵

處女座。女子漾AI製圖
處女座。女子漾AI製圖

處女座在感情中的「細節控」眾所皆知，但這正是他們忠誠的來源。對處女座而言，選擇伴侶並非一時衝動，而是經過大腦精密運算後的決定。

他們追求完美的性格，延伸到了感情的純度，對他們來說，變心不只是背叛伴侶，更是對自己眼光的否定。這種近乎偏執的堅持，讓處女座成為少見的長情代表。

不輕易變心星座2.摩羯座：責任感大於一切 將愛人納入人生長遠版圖

摩羯座。女子漾AI製圖
摩羯座。女子漾AI製圖

被外界視為冷靜派的摩羯座，對感情的經營宛如一場嚴密的商場布局。他們不走花言巧語路線，而是將「責任」二字刻入骨髓。摩羯座極少因為外界誘惑而動搖，因為變心的「沉沒成本」太高，不符合他們的人生邏輯。

只要踏入一段關係，摩羯座就會負起守護到底的重任，給予伴侶最實質的安全感。

不輕易變心星座3.金牛座：感情世界的定海神針 追求極致穩定的佔有與守護

金牛座。女子漾AI製圖
金牛座。女子漾AI製圖

金牛座對感情的執著，如同他們對物質生活的追求般踏實。他們深知穩定才是幸福的基石，因此對「新鮮感」的渴望遠低於對「安全感」的依賴。

金牛座一旦付出真心，便是傾盡所有的投資，除非對方觸碰底線，否則金牛座絕不輕易認賠殺出。這種穩如泰山的特質，讓他們在混亂的感情市場中，始終穩坐「最佳隊友」寶座。

不輕易變心星座4.天蠍座：愛到深處無怨尤 深入骨髓的極致忠誠

天蠍座。女子漾AI製圖
天蠍座。女子漾AI製圖

提到專情，絕對不能忽視情感最為濃烈的天蠍座。他們的愛往往帶著一種「孤注一擲」的決絕，一旦鎖定目標，便會全力以赴。天蠍座的忠誠並非停留在口頭承諾，而是深入靈魂的羈絆。

他們懂得真愛需要時間與考驗去修煉，因此在感情之路上，即便遭遇挑戰也能始終如一，用最真誠且強悍的方式，守護這份珍貴的情緣。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#感情運 #摩羯座 #金牛座 #處女座 #星座運勢

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
往下滑看更多精彩文章
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用

2026-02-23 11:06 女子漾／編輯王廷羽
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖
LINE最新25款免費貼圖大全！招財、撒嬌、已讀不回限時下載，日常聊天超實用。圖片來源：截自LINE STORE、女子漾製圖

LINE免費貼圖又更新了！這波一口氣釋出25款限時貼圖，從招財吉祥話、開工加油款，到撒嬌日常、已讀不回專用圖通通有，使用效期最長可達180天。不論你是群組活躍王，還是只想默默丟一張貼圖解決對話，這篇女子漾都幫你整理好下載期限與條件，快點把握期限下載LINE免費貼圖吧。

編輯推薦

25款LINE免費貼圖一次看！

LINE 免費貼圖 1：TORY BURCH 馬年新春限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/02/24

使用效期：90 天

條件：加入「TORY BURCH」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 2：LINE TV｜肥兔寶（點此下載）

下載期限：2026/02/25

使用效期：90 天

條件：完成指定任務即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 3：安富利小洲的科技日常（點此下載）

下載期限：2026/02/26

使用效期：180 天

條件：加入「Avnet安富利」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 4：LINE購物夯話題 × 蘇蘇柴 暖暖過冬（點此下載）

下載期限：2026/03/04

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物 夯話題」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 5：LINE購物 × 51的emo外星人（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物」官方帳號並完成指定任務

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 6：2026 OPEN!新年快樂動次動!（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：點擊連結即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 7：Hokii × 辛卡米克 最強新春招財貼圖！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「臺灣企銀」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 8：momo co賀新年 馬上發財！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「momo購物網」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 9：矽品42週年 小矽小品限定貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「矽品精密」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 10：黑狗兄來囉！讓你旺旺！旺旺！（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：180 天

條件：加入「黑狗兄娛樂城」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 11：全家都馬可以 ft.罐頭豬LuLu（點此下載）

下載期限：2026/03/05

使用效期：90 天

條件：加入「FamilyMart」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 12：LINE購物直播 × 到處都是貓（點此下載）

下載期限：2026/03/08

使用效期：90 天

條件：加入「LINE購物直播」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 13：LINE禮物 × 齁哩（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「LINE禮物」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 14：明星3缺1 勇妹應援：賀歲日常 × 熱血棒球（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「明星3缺1」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 15：ANDEN HUD－馬到招財，好友齊聚迎新春！（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「ANDEN HUD」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 16：聯邦小白－好運馬上來（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「聯邦銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 17：馬上有錢！新年興富發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：180 天

條件：加入「興富發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 18：神馬都順！小粉獅給你滿滿好運（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「第一銀行」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 19：包你發×王識賢安心亞 馬年好運鬥陣發（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「包你發」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 20：PRADA 新年限定大貼圖（點此下載）

下載期限：2026/03/12

使用效期：90 天

條件：加入「PRADA」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 21：LINE發票管家 × 嗚比的朋友（點此下載）

下載期限：2026/03/18

使用效期：90 天

條件：加入「LINE發票管家」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 22：台北捷運 捷米（點此下載）

下載期限：2026/03/16

使用效期：90 天

條件：加入好友並與台北捷運GO會員綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 23：富邦 × 卡卡の萌萌柯基 迎新年狗來富！（點此下載）

下載期限：2026/03/23

使用效期：180 天

條件：加入「富邦FUBON」官方帳號並完成綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 24：SUNTORY得利獅－獅來運轉馬上好運篇（點此下載）

下載期限：2026/04/27

使用效期：180 天

條件：加入「SUNTORY三得利健康」官方帳號即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

LINE 免費貼圖 25：北富銀×ㄅㄅㄐ 給你好運plus迎新年（點此下載）

下載期限：2026/05/11

使用效期：180 天

條件：加入「台北富邦銀行」官方帳號並完成個人化綁定即可下載

圖片來源：截自LINE STORE
圖片來源：截自LINE STORE

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#日常 #LINE #免費貼圖

熱門文章

愛情賞味期極短！「最快變心」三大星座 一旦沒了刺激感轉身比誰都快

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

《莎拉的真偽人生》結局真相是什麼？金莎拉真實身分曝光！她為何親口承認自己是冒牌貨？
hotNews__list__item--img

長輩紅包來了！國民年金調高「最多每月6107元」　不用申請就入帳
hotNews__list__item--img

地表最強忠誠！這4星座「變心機率=0」一旦認愛直接鎖死

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★

最新文章

春夏最強聯名回歸！UNIQLO × JW ANDERSON 2026春夏登場！英式學院風換上鮮漾色彩

春夏最強聯名回歸！UNIQLO × JW ANDERSON 2026春夏登場！英式學院風換上鮮漾色彩

#運動 #機能 #經典 #單品 #Uniqlo #話題 #2026年 #穿搭 #英式學院風

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.26 18
《震耳欲聾》影評　當沉默被看見，正義才有聲音

《震耳欲聾》影評　當沉默被看見，正義才有聲音

#結局 #上海 #眼睛

梅洛琳 2026.02.26 19
男友買房寫她名字，她以為是愛 分手才懂:800 萬房貸是她的，房子不是

男友買房寫她名字，她以為是愛 分手才懂:800 萬房貸是她的，房子不是

#房地產 #情侶 #借名登記 #登記 #權力

廖嘉紅 2026.02.26 21
當18億罰單砸向老高：一場讓全網集體繳智商稅的魔幻實錄

當18億罰單砸向老高：一場讓全網集體繳智商稅的魔幻實錄

#圖文插畫 #故事 #財務 #智商

J.T 2026.02.26 24
朴敏英展現危險魅力！浪漫懸疑劇《魔女之吻》4大要角，魏化儁機智探案！

朴敏英展現危險魅力！浪漫懸疑劇《魔女之吻》4大要角，魏化儁機智探案！

#浪漫 #保險 #話題 #角色 #朴敏英 #韓劇 #日劇 #魔女之吻

女子漾／編輯Wendi 2026.02.26 135
【電影推薦】#王命之徒 劇情解析！柳海真×朴志訓催淚共演！朝鮮流放王的悲劇史詩！【電影欣賞】

【電影推薦】#王命之徒 劇情解析！柳海真×朴志訓催淚共演！朝鮮流放王的悲劇史詩！【電影欣賞】

#戲劇推薦 #藝人大小事 #年度電影 #劇情 #朴志訓

～17七公主的小天地～ 2026.02.25 36
【她的火焰之舞 讓人起雞皮疙瘩】 --楊立微在《英國達人秀》讓世界看見台灣

【她的火焰之舞 讓人起雞皮疙瘩】 --楊立微在《英國達人秀》讓世界看見台灣

#舞台 #勇氣 #意外

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真 2026.02.25 67
5招正確清洗保溫瓶 守護妳的精緻補水儀式感

5招正確清洗保溫瓶 守護妳的精緻補水儀式感

#保溫瓶怎麼洗 #保溫瓶清潔 #保溫瓶 #清潔 #女孩

享民頭條 2026.02.25 19
30歲後如何社交斷捨離？那些讓妳靈魂缺氧的過期人情就別再強求了

30歲後如何社交斷捨離？那些讓妳靈魂缺氧的過期人情就別再強求了

#社交 #斷捨離 #朋友 #人生 #核心

享民頭條 2026.02.25 17
為什麼大家都在種花、打菇？皮克敏爆紅5大原因，《Pikmin Bloom》玩法一次看懂

為什麼大家都在種花、打菇？皮克敏爆紅5大原因，《Pikmin Bloom》玩法一次看懂

#皮克敏 #Pokémon #手遊

女子漾／編輯王廷羽 2026.02.25 199
18+