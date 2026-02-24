2026-02-24 17:41 女子漾／編輯ANDREA
68歲女星靠一招保持青春超有用！台積電衝到2000要賣嗎？施振榮一句話震撼了
公視台語台熱門節目《下半場練習生》第二季於2026年2月24日舉辦開播記者會，製作人暨主持人許琡婷攜名人練習生施振榮夫婦、周丹薇、涂阿玉現身，分享人生下半場的真實歷練與新挑戰，延續第一季「人生就是不斷練習」的精神，這季以行腳紀實與生活風格為主軸，邀請不同領域代表人物走入鏡頭，展現下半場不是退場，而是全新開始。
節目全新內容亮點
第二季最大的創新在於許琡婷不再僅是觀察者，而是以「下半場學妹」視角親身參與，直面人生課題，拍攝期間，許琡婷父親癌症復發至離世，她強忍悲傷完成工作，一次外景發現兩朵四葉幸運草，感受到父親守護，讓她更珍惜當下。
名人練習生互動精采
施振榮夫婦作為宏碁創辦人與台積電前董事，退休22年仍不進舒適圈，夫婦檔分享日常運動、觀賞藝文演出與家人相處，展現攜手下半場的溫馨，在記者會活動現場被問及台積電股價今（2月24日）最高挑戰1975元大關，再創歷史新高，距離2000元只差一步，投資圈一片沸騰。被媒體追問是否看好股價衝破2千，他淡定一笑：「我不管這個，股票對我來說是不動產，我不會去賣股票，主要是要拿股利。」
他進一步點出信心來源，「台積電在世界上有絕對領先的地位，股票還有很大的發展空間。」施振榮強調，長期持有策略來自對企業基本面的堅信，不受短期波動影響。 面對「手上幾張台積電？」的直球提問，他爽快回：「我不曉得我有幾張，很多張就對了。」
周丹薇曾是名模巔峰代表，卻因婚姻變故與連續14次試管挫敗，跌入人生谷底。健康危機更讓她一度崩潰，幸經宗教信仰與李行導師點撥，她勇敢重返校園修戲劇碩士，重新找回自信。 她笑言：「人生寬度無限，只要願意練習，下半場就能綻放。」這份堅韌，正是節目想呈現的核心精神。
被問到關於逆齡祕訣，周丹薇毫不藏私分享日常習慣：「我只喝溫開水、白開水，絕不碰可樂等碳酸飲料。」飲食上極度自律，晚上7點後絕食，以優質蛋白質為主食，搭配規律運動。 她還幽默爆料：「現在看到年輕人喝冰飲，我就忍不住出面阻止！」用行動證明紀律勝過萬靈丹，容光煥發令人驚嘆。
涂阿玉，台灣女子高爾夫代表，回顧職業生涯無憾，強調運動紀律幫助她坦然面對轉折，退休後自在生活，用感恩之心過每一天。 這些名人與主持人許琡婷的互動，宛如「拆彈專家」般化解突發狀況，建立深厚互信，帶來溫暖對話。
《下半場練習生》是一部公視台語台製播的行腳紀實、生活風格的節目，第二季共12集，每集時長1小時。第二季延續第一季「人生就是不斷的練習」的核心精神，並加入全新元素：各領域知名人士的下半場生活紀實(施振榮夫婦、周丹薇、涂阿玉、沈文程)、勇敢跳出舒適圈的銀髮生活……等。透過節目主持人許琡婷的紀錄與親身體驗，希望多元發展人生下半場的各種可能，期盼引導觀眾為人生的下半場預先規劃與練習；並帶領觀眾走進台灣長輩的生活，進而達成跨世代共好與共老的目標。《下半場練習生》第二季將於2月27日起，每週五晚上9點於公視台語台首播；播出1小時後可於DAYDAY台語台YouTube頻道觀看；播出7天後亦將於公視+平台上架。
