2026-02-24 18:01 女子漾／編輯周意軒
香港迪士尼春日限定來了！達菲Duffy與好友3/20同萌登場8大必拍必看重點
春天飛香港理由只有一個：達菲回來了，而且是全員七萌友一起登場。2026年3月20日至6月7日，香港迪士尼樂園度假區年度春日盛會「達菲與好友同萌遊」甜蜜回歸。從城堡舞台、街頭花車巡遊，到夜間煙火與酒店晚安互動，整個度假區都被萌友們包圍。對達菲粉來說，這不是活動，是一年一度的朝聖儀式。
一、七萌友全員換新裝，白天玩到晚上都不膩
這次最大亮點，就是七位達菲與好友全員換上全新春日水手造型。包括Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn、'Olu Mel與LinaBell，全都會在園區各處現身。
遊玩屋近距離互動
走進「達菲與好友遊玩屋」，可以和萌友們近距離互動拍照。場景全面換上春日布置，畫面柔到像日雜封面。
可愛座打卡點全面升級
奇妙夢想城堡、探險世界、灰熊山谷、迷離莊園都設有達菲專屬「可愛座」，今年還新增三個全新拍照點。帶自己的玩偶入鏡，萌度直接翻倍。
花車巡遊春日限定版本
在美國小鎮大街登場的「迪士尼好友巡遊派對」花車，七萌友會隨音樂現身。整條街都是春天濾鏡。
二、城堡派對＋芭蕾回歸，舞台控必看
城堡派對限定同台
七萌友首次限時同台亮相「迪士尼好友Live：城堡派對」20周年慶典。音樂節奏感強，舞台視覺超繽紛，是粉絲必卡位場次。
活動期間若使用「連玩2日門票」，還能在首次入園當天進入指定觀賞專區。多加港幣100元就能延續雙日旅程，這個加價真的值得。
StellaLou夢想起舞吧回歸
4月30日至5月31日，StellaLou再次在魔法書房舞台演出30分鐘芭蕾表演。主題圍繞追夢與勇氣，畫面夢幻到會起雞皮疙瘩。想要好位置，可以搭配迪士尼尊享卡預留座位。
三、20周年夜間煙火升級版，達菲現身夜空
夜晚壓軸絕對是20周年限定「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」。投影、無人機、煙火一次到位，達菲與好友會在夜空中綻放笑容。如果白天是可愛攻勢，晚上就是感動收尾。很多粉絲都說，這場夜秀值回票價。
四、主題美食＋水手商品，行李箱準備空一半
春日限定甜點
達菲與好友主題蛋撻、午後甜點通通換上萌臉設計。可愛到捨不得吃，但又一定要拍照。
水手主題商品系列
全新水手系列周邊主打米奇與達菲友誼設定，從絨毛玩偶到小物配件都值得收藏。萌粉的理智在這一區會直接離線。
五、住進主題房才算完整體驗
如果想把春日萌遊變成兩天一夜小旅行，可以搭配「連住兩晚7折」酒店優惠。
米奇與Duffy春日啟航主題房
房內附水手造型限定絨毛玩偶，佈置細節滿滿儀式感。
Duffy與好友房間慶祝禮
直接把房間變成專屬派對空間，超適合閨蜜出遊或生日旅行。每周二晚安互動香港迪士尼樂園酒店國賓廳，每周二晚間其中一位萌友會穿睡衣現身，給你晚安問候。這種細節真的太會。
六、門票優惠與加碼好禮一次看懂
活動期間可購買「連玩2日門票」，以正價1日門票加港幣100元，即可連續入園2天。春天活動多到排不完，兩天才玩得盡興。
另外，透過MyDisney HK帳戶購票，可獲贈樂園限定達菲與好友主題拼圖一份，還享餐飲與購物總值港幣200元折扣優惠。
對小資旅人來說，這波春季組合真的很有誠意。