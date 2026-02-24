2026-02-24 17:04 女子漾／編輯許智捷
《純真年代的愛情》為何爆紅？陳飛宇×孫千「上下舖夫妻」甜出新高度、5大必追看點
《純真年代的愛情》開播後討論度迅速攀升，陳飛宇、孫千組成的「上下舖夫妻」更被觀眾封為年度最有質感CP。故事設定在二十世紀七十年代末，卻意外讓年輕觀眾看見關於愛與拼搏的當代共鳴。
以下整理5大必追看點，追劇之前先預習一下吧！
劇情簡介
二十世紀七十年代，制帽廠女工費霓一心想考大學改變命運。國中同學方穆揚因救人受傷成為英雄，費霓主動照顧他，卻始終未能獲得推薦上大學的機會。
在現實壓力下，兩人假結婚分房，成為睡上下舖的「小夫妻」。他們一起面對生活難題、互相扶持，在平凡日子裡慢慢滋長真感情。最終，費霓考上大學，方穆揚實現畫家夢想，攜手走向更美好的未來。
《純真年代的愛情》看點1. 先婚後愛＋分房設定：「假夫妻」到真心動
故事的核心是費霓與方穆揚的「假結婚」。為了分到房子、解決生活困境，兩人從利益結合開始，住在同一屋簷下卻睡上下舖，彼此小心翼翼又暗自關心。這種從陌生、尷尬到慢慢理解的情感遞進，比一見鍾情更有層次。
在那個物資匱乏、前途未明的年代，愛情不是轟轟烈烈的告白，而是晚飯多留一口菜，是在寒冬裡默默替對方添件外套。觀眾追的不是糖，而是「日子裡長出來的感情」。
《純真年代的愛情》看點2. 女主不戀愛腦 考大學才是終極目標
孫千飾演的費霓，是典型年代女性中少見的清醒代表。她在制帽廠工作，一心想考大學改變命運。即使走進婚姻，她的核心願望仍然是念書、翻身。
這樣的角色設定，讓《純真年代的愛情》不只是愛情劇，更是一部女性成長劇。費霓不是依附誰的存在，而是在現實壓力下做選擇、扛責任、找出口。當她最終憑實力考上大學，那份成就感遠比戀愛更讓人動容。
《純真年代的愛情》看點3. 陳飛宇詮釋落魄知青 外冷內熱的反差魅力
方穆揚因救人受傷失憶，從原本的少爺身份跌入現實低谷，性格帶點疏離與倔強。陳飛宇這次收起過往的少年氣，轉而演繹一種壓抑與克制。
他對費霓的情感並非張揚示愛，而是藏在細節裡的守護與退讓。當角色逐漸找回自我、重新追逐畫家夢想，觀眾能清楚看到一個男人在困境中重建尊嚴與理想的過程。這種成長線，讓角色層次更立體。
《純真年代的愛情》看點4. 1:1復刻國營工廠 年代感不是濾鏡而是細節
製作團隊為還原七十年代氛圍，大量實景搭建國營工廠場景，並使用超過三百件真實道具，從宿舍鐵床、舊式茶杯到宣傳標語，都極具時代辨識度。
這種講究讓觀眾更容易沉浸其中。沒有過度美化的復古濾鏡，而是帶點粗糙卻真實的生活質感。那是一個講究集體、相信奮鬥的年代，也是一段很多家庭記憶的縮影。
《純真年代的愛情》看點5. 「冰山CP」與母親線撐起情感厚度
除了主線CP，郭曉婷與王天辰組成的支線情感線被稱為「冰山CP」，兩人性格與家庭背景的對比，讓劇情多了另一種情感張力。
劉敏濤飾演的母親角色，則為故事增添溫情與現實感。上一代人的隱忍與守護，對比年輕一代的理想與衝動，使整部劇在愛情之外，也有家庭與時代的重量。
【純真年代的愛情 Love Story in the 1970s】EP01
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower