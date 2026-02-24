上班族最煩惱的十大時刻揭曉　看到一半超有共鳴

示意圖／Shutterstock

上班最煩的不是開工日？

春節假期進入倒數，開工日一到，鬧鐘響起、眼睛睜開的那一刻，你是不是已經開始默默期待下次連假？

不過，先別急著把「開工日」封為上班族最崩潰的瞬間。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點出最讓上班族煩惱的十大時刻——從每天都在糾結的「午餐要吃什麼」、揮之不去的「星期一症候群」，到休假還得回公司訊息、工作量瞬間暴增等，每一幕都像在重播你的日常。究竟哪些關鍵時刻，會讓人工作做到一半、滑鼠一放就想打開求職網站？趕快跟著小編繼續看下去！

No.10 午餐要吃什麼好時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock每天一到中午，工作進度可以先暫停，但「午餐要吃什麼」這題，永遠沒有標準答案。外食族滑外送App，從第一頁看到最後一頁，半小時過去，肚子更餓、選擇卻更困難；揪同事一起吃，大家都說「我都可以」，最後卻沒人真的可以。吃好一點怕荷包失血、省錢又覺得人生太苦。

有網友在Threads上表示，「即將要去內湖上班的我，身邊每個人都說，上班很塞喔！但我只想知道內湖有什麼好吃便宜的早餐午餐」。

No.9 星期一症候群發作時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock上班族的星期一等於「Blue Monday」，身體明明坐在辦公室，靈魂卻還卡在週末的被窩裡。鬧鐘響不是醒來，是對人生發出無聲的抗議；通勤路上每個人都一臉放空，彷彿在進行一場大型集體靈魂出走；信箱一打開未讀信狂跳，咖啡還沒喝完就先累了一半；腦袋轉速永遠慢半拍，連最簡單的工作都要深呼吸三次才能開始。

星期一症候群讓許多網友困擾不已，「週一症候群還是要認真上班」、「今天又是禮拜一（厭世的在辦公室犯睏，大家一起上班加油（無奈地一手扶額一手打字」。

No.8 主機、電腦掛掉時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock上班族最脆弱的不是心靈，而是那台說倒就倒、掌控你一整天情緒的電腦。當工作時電腦自行宣佈罷工，滑鼠狂點、鍵盤亂敲、電源鍵長按三秒，心裡不斷默念「拜託不要壞、拜託不要壞」，結果畫面還是毫無反應的時候，來不及存好的報告、檔案只能含淚從頭開始。

有臉書粉專便透露一個月壞掉的東西，包含工作室電腦、水塔浮球控制器、一樓客廳冷氣、二樓房間風扇、車用發動電池等，小編也欲哭無淚祈求東西千萬別再壞掉了。

No.7 年終獎金縮水沒發時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock年終獎金公布的那天，本來是上班族一年中最接近幸福的時刻，結果一打開通知，笑容直接原地消失。不是縮水，就是「今年公司營運考量」、「全體員工共體時艱」，甚至有人連領都領不到，原本預支的旅遊、3C等犒賞清單只能默默刪除。年終不只是錢，更是讓無數員工撐過加班、熬夜和無數委屈的最後一根稻草。

有網友在Dcard上透露另一半的職場遭遇，「我先生去申請離職程序的時候，他的某位直屬主管還跟他說現在離職的話你就領不到幾個月以後的年終了」。

No.6 休假回公司訊息時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock休假本該是讓員工好好充電、徹底放鬆的時刻，對不少上班族來說，卻演變成一場「隱形加班」。LINE、Email、Teams接連跳出未讀訊息，有時候還得接聽電話。原本對方一開始只是說「你有空再看一下就好」，最後卻變成「可以先幫忙處理嗎？」假期的美好回憶，瞬間被待辦清單和進度表覆蓋。

有網友在Dcard上分享，「今年5月我才剛入職滿一年，嘴上一直說要離職，每天都覺得被壓榨，挺著被榨乾的身子回家，主管半夜傳訊息還要應付他，只能說這份工作不簡單」。

No.5 工作量突然變大時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock工作量變大的那一刻，通常沒有預警，只會在你以為今天可以準時下班時突然降臨。主管一句「這個順便一下就好」，信箱立刻多出三封信、群組再丟兩個任務，原本排好的行程表瞬間失效。代辦事項像變魔術一樣越寫越多，時間卻完全沒有隨著增加。這時候才會發現，上班族最怕的不是忙，而是忙到連為什麼會這麼忙都不知道。

此外，每年醫護過勞議題也成為網路熱議話題，一名曾任護理師的網友在YouTube上留言，「ICU床不夠只能把病危病人留在普通病房，普通病房護理師要照顧8至10個病人還要加重症病患壓力真的很大，每天都不敢吃飯上廁所，怕一離開病人就出事」。

No.4 塞車、通勤等嘸車時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock通勤路上最崩潰的瞬間，莫過於車子一動也不動、導航卻冷靜地顯示「前方壅塞」。油門踩了跟沒踩一樣，公車等到懷疑人生，捷運車廂裡人人肩貼著肩，連呼吸都要排隊。眼看著打卡時間一分一秒逼近，只能不斷在腦中盤算如何用最快的速度衝進辦公室。

有網友在Threads上透露公司去（2025）年十月底搬到台北市內湖區，「第一天上班光是查公車等公車擠公車就感覺命去了一半，車上還擠到只能反手抓欄杆，下車時跟一堆面無表情的社畜魚貫前往各自的日間牢籠，眾人的厭世感真的溢於言表」。

No.3 準備收假／開工時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock準備收假、開工時，手機設定的鬧鐘響起，腦袋還在打盹，身體卻被現實狠狠拉回辦公室。整理桌面、回覆假期前還沒看完的訊息，每一步都像踩在慢動作的膠水裡。手上的咖啡一口接著一口，只為能撐住假期結束的失落感。

開工前的準備，往往對上班族來說是一場身心靈的雙重耐力賽。有網友也分享自己面對開工時的心情，「每次出遊回來都會不想面對要開工上班的心情，只能鼓勵著自己說：休息是為了走更長遠的路，努力工作是為了下一趟更美好的旅行」。

No.2 差一點能打到卡時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock上班族為了爭取那寶貴的五分鐘賴床時間，腦中不停沙盤推演每一分每一秒通勤時間。腳步加快、進電梯先按關門鈕，甚至搶在最後一刻衝進捷運車廂，明明三步併兩步狂奔，卻總是差那麼一點點就能趕上，也讓遲到成為上班族的懊惱瞬間。

一名網友透露哥哥過世一年後，有天早上上班快遲到所以騎車騎很快，正準備過綠燈的十字路口的時候，腦海卻浮現「遲到就遲到，不要騎這麼快」的聲音，沒想到一減速就出現一台闖紅燈的貨車。雖然原PO表示不確定是不是哥哥的聲音讓她選擇減速，不過也表示「差沒幾公尺，如果沒減速我應該就被撞死了」。

No.1 下班要應酬、加班時

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock下班時間一到，原以為塵封的自由準備降臨，殊不知卻有可能迎來一場應酬與加班。不論是主管要求把手上的工作做完再走，還是同事說今晚與客戶有重要聚會必須出席，都讓不少上班族唉聲嘆氣，因為等到回家洗簌完畢早已三更半夜，明天還得早起迎接新工作。

先前有網友在Threads上指出「九年級生在職場令人傻眼行為大賞」，其中第三點提到「沒有禮貌，應酬直接說『我不去』」，沒想到引來其他網友怒言，「講話不用拐彎抹角的人請珍惜」、「下班就是私人時間，應酬＝加班」、「應酬應該要給加班費，如果平常人情沒給夠錢也沒給夠，不去剛好」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年2月5日至2026年2月4日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

年度最震驚的十大娛樂圈事件！出軌、閃兵、生病、驟逝...王大陸捲起娛樂圈千堆雪 金秀賢仍未脫離風暴

收假大腦卻還在放假？醫師＋心理師教你「9大收心術」擺脫開工焦慮

光靠高薪不夠看！YZ世代最在意的五大求職關鍵、公司福利一次看

上班改「7:30」好不好？PTT鄉民指「1難處」：表訂越早、下班越慘

2026年9大連假一次看！請假攻略、警消放假重點一次看懂