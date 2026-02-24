2026-02-24 08:00 廖嘉紅
頂客族老公去世，分一辦房子給手足?更殘酷的是⌈遺產稅連帶責任⌋
很多人以為－「財產是夫妻共同打拼的！」
既然沒有子女，公婆早已過世，頂客族的太太當然可以繼承先生全部財產。但法律不是看陪伴多久。
依民法繼承篇規定，在沒有子女、父母的情況下：
👉 配偶 1/2
👉 兄弟姊妹合計 1/2
這一半，不需要感情好不好。只要法律在，他們就有權利。現實往往比條文更冷。
兩位小叔在協議分割時寸步不讓，分走近 2,000 萬的房屋。
同時要求大嫂自行處理——遺產稅、規費、代書費，否則不簽字。
太太心裡充滿委屈，但更清楚一件事：若拖下去，可能更糟。
因為遺產稅有一個殘酷規則——⚠ 全體繼承人「連帶責任」。
每一位繼承人，都可能被要求繳納全部遺產稅。至於誰負擔多少？那是內部協調。
如果稅沒繳清，國稅局強制執行時，原則上只會對「遺產」動手。而那個遺產，往往就是配偶正在住的房子。當對方擺爛，配偶擔心房子被拍賣，才會被迫簽下不合理的遺產分割協議書，獨自承擔全部遺產稅。
你看懂關鍵了嗎？法律給兄弟姊妹一半繼承權利，但風險，卻可能集中在留下來繼續生活的配偶身上。
很多頂客族說：「我們感情好，不會走到這一步。」
但繼承不是感情制度。是法律制度。沒有預先安排，留下的只會是談判籌碼不對等。
很多人來問我：「我不想把一輩子打拼的資產分給感情疏遠的手足，只想留給另一半，做得到嗎？」
先講結論：
可以規劃，但不能幻想完全排除。法律有一個東西叫特留分。即使立遺囑，也只能壓縮，不能完全歸零。兄弟姊妹仍有最低保障比例。關鍵不是躲開，而是用對工具，讓比例改變。
第一步：立公證遺囑
把名下不動產、現金、股票，明確指定由配偶繼承。在不侵害特留分的範圍內，遺囑可以自由處分財產。但只靠遺囑還不夠。因為特留分是用市價計算，不是公告現值。不動產在壓縮特留分上，幾乎沒有太大效果。
第二步：用壽險調整結構
人壽保險的身故保險金，原則上屬於受益人財產。即使可能涉及實質課稅，它仍是遺產外的現金來源。當資產從銀行帳戶轉為保險帳戶，
等於——
✔ 降低遺產總額
✔ 降低應繼分基礎
✔ 降低特留分計算基礎
需要補償手足的金額變少，能真正留下來給配偶的比例就提高。這不是魔法，是結構設計。
但一定要注意：保險規劃必須符合保險本質，避免被認定為刻意規避稅負。
很多人問我：真的差這麼多嗎？R姐用白話講。
3000 萬的不動產，在離世瞬間，它還是房子。要繳稅、要辦登記、要分割，期間是凍結狀態。但若規劃得當的壽險，同樣 3000 萬保費，身故理賠可能倍數放大。受益人可以第一時間取得現金。
那筆錢可以：
✔ 繳遺產稅
✔ 清償貸款
✔ 補償特留分
✔ 換回完整的家
因為有保險金，悲傷時，不必低聲下氣談條件。不用跟大伯小叔共有房產。人壽保險不是為了有人要離開。而是為了留下來的人，可以安心地活下去。你要把命運交給談判，還是預先規劃設計？讓愛不傷人，讓財富有溫度！
《作者：廖嘉紅》風險管理與財富傳承諮詢，協助打造你的幸福人生。 💟雙寶媽 💟與乳癌和平共存》10年 💟家族信託規劃顧問 💟退休理財顧問 💟國家級的人身與財產保險經紀人双證照 💟投資及管理不動產豐富資歷
