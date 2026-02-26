2026-02-26 17:00 推坑人妻
【2026年3月】韓劇清單：河正宇、朱智勛、河智苑等大咖強勢回歸，從網漫羅曼史到驚悚醫療簡直是「神仙打架」！
轉眼間 2026 年已經來到 3 月了，春暖花開的季節，韓劇市場也全面炸裂！
這個月開播的陣容簡直是「神仙打架」，不僅有睽違已久的大咖回歸，還有 BLACKPINK 的 Jisoo、朴敏英等女神同台競技。趕快拿出記事本，把這幾部必追清單記下來！
2026年3月必看韓劇1：《魔女之吻 세이렌》
主演：朴敏英、魏化儁、金正賢
開播時間：3/2， tvN
《魔女之吻》翻拍自 1999 年經典日劇《冰的世界》，由《惡之花》《絕世網紅》導演金哲珪執導，編劇李英執筆劇本。女主角是瘦到皮包骨的「金秘書」 朴敏英，這次化身神祕冷艷的藝術拍賣師「韓雪雅」，傳聞只要愛上她的男人都會走向毀滅，男主角 魏嘏雋則飾演追查她的王牌保險調查員，兩人將展開一場致命又曖昧的心理博弈。
2026年3月必看韓劇2：《依然閃亮 샤이닝》
主演：朴珍榮、金玟周
開播時間：3/6，JTBC
浪漫青春劇《依然閃亮》由《那年，我們的夏天》的金銳真導演執導，《通往機場的路》、《一半的一半》李淑妍編劇執筆，主打青春感性羅曼史。 講述地鐵駕駛員「延泰書」與老屋住宿經理「牟恩雅」時隔多年重逢，喚醒 19 歲那年純粹初戀回憶的故事。 這種清新氛圍最適合春天看了！
2026年3月必看韓劇3：《訂閱男友 월간남친》
主演：Jisoo、徐仁國
開播時間：3/6，Netflix
Jisoo巡演後以新作品《訂閱男友》回歸小螢幕啦!!!這部由《酒鬼都市女人們》、《大力女子姜南順》、《因為不想吃虧》的金政植導演執導，講述網漫 PD「徐未來」在繁忙生活中透過訂閱虛擬男友服務來尋求慰藉，沒想到卻在虛擬與現實之間與死對頭發展出真感情。不只是徐仁國，特別男嘉賓的名單可是不得了壓，有帥氣逼人的李洙赫，還有徐康俊、李宰煜、李相二等等。
2026年3月必看韓劇4：《神與律師事務所 신이랑 법률사무소》
主演：柳演錫、李絮
開播時間：3/13，SBS
由《千元律師》的申仲勳導演執導，《Alice》金佳英、姜哲圭編劇，找來柳演錫、李絮主演的《神與律師事務所》走的是「奇幻解冤」路線。 劇情講述能看見鬼魂的律師與精英律師聯手，透過法律手段替那些懷有冤屈的靈魂申張正義。 喜歡《德魯納酒店》或《雙甲路邊攤》風格的劇迷千萬別錯過。
2026年3月必看韓劇5：《Doctor Shin 닥터신》
主演：白書羅、閔善泓
開播時間：3/14，TV朝鮮
喜歡狗血韓劇的朋友，快看過來！由話題編劇林成漢（代表作《結婚作詞，離婚作曲》）執筆的醫療驚悚劇《Doctor Shin》，這已經是林成漢第5度和TV朝鮮合作，也是她首次嘗試醫療題材作品。劇情講述挑戰神之領域的外科醫師，愛上因事故而陷入腦昏迷的知名女星，以及她現在所愛的男人之間，交織著愛情與慾望、禁忌與犧牲的奇異愛情驚悚醫療劇，故事結合了林編一貫的不可預測與快節奏風格。
2026年3月必看韓劇6：《在大韓民國成為房主的方法 대한민국에서 건물주 되는 법》
主演：河正宇、林秀晶、金准韓、鄭秀晶、沈恩敬
開播時間：3/14，tvN
《在大韓民國成為房主的方法》這是河正宇時隔 19 年回歸本土電視台的作品！這部由《女孩，四繹》的導演任弼星和創作了《法棍少年兵》《人類萬歲》的小說家吳漢基合作打造，不只是主角河正宇，主演群也很不簡單，有林秀晶、金准韓、鄭秀晶、沈恩敬等人；劇情講述一名平凡男子為了買下大樓不惜負債，最終捲入一場無法收場的「假綁架」事件，深度剖析人性與當代階級問題。
2026年3月必看韓劇7：《Climax 클라이맥스》
主演：朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英
開播時間：3/16，ENA
《Climax》是一部野心勃勃的生存鬥爭劇，由曾以電影《救贖》拿下第55屆百想藝術大賞新人導演獎的李智原擔任編劇與導演，朱智勛、河智苑、Nana、吳正世、車珠英主演。劇情 講述一對在政壇與演藝圈呼風喚雨的夫妻，為了登上人生巔峰而不惜互相利用與踐踏的殘酷生存錄。 光是看朱智勛與河智苑的強強聯手，氣場直接衝破螢幕！
2026年3月必看韓劇8：《尋牛就到連理里 심우면 연리리》
主演：朴星雄、李水京
開播時間：3/26，KBS
以鄉村為背景的人情味小品《尋牛就到連理里》由崔鳶秀導演、宋貞林與王惠智共同編劇，。 朴星雄難得展現與以往黑幫形象不同的溫暖面貌，劇集講述一個真正的都市家庭，被強制移居到清境卻充滿殺氣的連理里後，為了重返首爾而孤軍奮鬥、橫衝直撞，最終尋得真正的幸福，是一部釋放多巴胺的家庭重建農村療癒電視劇。
2026年3月必看韓劇9：《我們愉快的好日子 기쁜 우리 좋은 날》
主演：尹仲勳、嚴賢璟、正允、尹多英
開播時間：3/30，KBS
由李在尚導演、南善惠編劇，並由尹仲勳、嚴賢璟、正允、尹多英主演。劇集描述完美男與荒唐女一觸即發的爭奪戰，各自都想成為「自己人生的主角」，是部涵蓋跨世代故事的溫暖家庭劇。
