2026-02-23 16:05 女子漾／編輯ANDREA
《百萬人推理》為何掀起話題？結局是開放式？全8集分集完整劇情一次看
Netflix跨世代推理偵查影集《百萬人推理》由蘇文聖（蘇三毛）身兼編劇與導演親手打造，聯合金獎團隊監製陳志炫、吳孟謙以及製作人張雅婷並與重磅卡司群鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏、項婕如、蔡凡熙、詹懷雲、楊懿軒、曾文翰 （阿翰）、洪千淑（千千）等，共同打造一部融合網紅生態、死亡預言、偵查推理與跨世代差異的開春話題之作。
《百萬人推理》於2月12日全球上線後氣勢如虹，48小時內空降Netflix台灣影集每日排行榜第1名，且討論熱度持續攀升，連續5天（2/14-2/18）穩坐冠軍寶座！同時更打入台灣週排行榜第1名、香港週排行榜第1名雙榜首與泰國週排行榜第3名（2/9-2/15），亮眼成績不僅於臺灣、香港、泰國也分別在印尼、馬來西亞、新加坡、越南多個地區皆進入每日排行前十名。
爆紅背後：網路鏡頭下的真實陰影
四年磨一劇的誠意，加上華燈團隊操刀，上線即衝Netflix台灣Top 10，《百萬人推理》以網紅世代、塔羅預言與連環命案為題材，讓推理不只發生在案發現場，更蔓延至直播鏡頭前、留言串裡與輿論風向之中，讓觀眾在觀影同時，也彷彿置身案件現場，成為那「百萬分之一」的推理者，因此引起大量網友共鳴，紛紛留言：「好真實的寫照，現在的風向真的可以殺人」、「邊看邊刷留言，自己也變成推理的一部分」、「這部不能開兩倍速，細節超多」、「演員陣容太猛了吧！」、「居然有好久不見的鄭伊健」、「終於等到上線，超級過癮！」
鄭伊健的暴躁演技、婁峻碩的魅力轉型，搭配李李仁、王柏傑等實力派，演員陣容讓人買單，儘管有人嫌結局好猜，觀看量一周破1500萬。
詳細分集劇情解析
全10集以2022年台北為舞台，每集穿插直播畫面與警方內部會議，網友彈幕成辦案提示，層層反轉藏在社群數據裡。
第1集：槍聲直播開局
夜裡，網紅魏言（蔡凡熙飾）在警局門口直播持槍叫囂，陳家任單槍匹馬衝上前，反應制服他卻意外擊中胸口。魏言送醫搶救，柚子全程直播成唯一目擊，粉絲破百萬。巴巴女巫神秘預言「魏言今晚將死」，直播瞬間爆紅。陳家任獨自勘場，發現魏言手機藏假帳密碼，隱隱指向網紅圈黑幕。
第2集：預言應驗的輿論風暴
10月3日，有民眾在雨農橋下發現瓦仔的屍體，趕來辦案的陳家任檢查屍體後，立刻得出瓦仔並非於河邊遇害的結論後離開。此時李欣屏發現到來目擊的葉品萱後試圖詢問，但陳打發葉後提醒李查案需要證據。
團隊開始整理過去幾起網紅死亡事件，驚覺每一件都與巴巴女巫的預言時間吻合。此時，網路上各種猜測、陰謀論和片段線索像病毒般擴散，引發更大的網路潮流與輿論亂象，讓辦案焦點逐漸模糊在真相與流量之間。
第3集：第二具屍體與內鬼疑雲
另一網紅陳宥潔（陳姸霏飾）墜樓身亡，巴巴女巫再預言「下個是警察」。李欣屏（李霈瑜飾）登場，她是柚子前經紀人，揭露魏言槍枝來自柚子舊團隊。李欣屏與陳家任舊識浮現，暗示他過去辦案黑歷史。直播間變審訊室，網友投票懷疑陳家任是兇手，壓力讓他砸桌大吼。
第4集：水軍攻擊與地下交易
柚子直播辦案吸粉破300萬，卻遭水軍刷屏攻擊，粉絲戰開打。陳家任訪魏言家屬，挖出槍枝供應鏈連結夜店老闆黎庭恩（項婕如飾）。巴巴女巫暗示「警察內鬼」，陳家任懷疑搭檔何鎮偉（李李仁飾）。兩人街頭尾隨嫌犯，柚子用自拍竿當武器，首次展現默契。
第5集：塔羅牌的死亡密碼
隨著案情推進，警方在搜尋數據與觀察留言互動後，發現巴巴女巫可能不是單獨行動，而與 某些網路社群人物 有關聯。利用柚子的網紅影響力，警方進入更深層的情報流，試圖解開巴巴女巫的身份與動機。此集的懸念在於真相愈來愈「近」卻也愈來愈複雜。
第6集：黑歷史大爆發
第 6 集關鍵在於 關係網絡的揭露。警方發現一名嫌疑人 郭達夫 對柚子有深刻怨恨，原因可追溯到多年前一場交通意外，而柚子當時牽涉其中。郭達夫的恨意與巴巴女巫「車禍預言」的出現交織，使得這起謎案不再只是殺人，而是包含私人恩怨的複雜交織。最終，宥潔（陳家任的女兒）被綁架，讓整個案情推向更緊迫的節奏。
第7集：百萬投票的生死危機
進入倒數，警方一方面全力尋找被綁架的宥潔，另一方面也從巴巴女巫過往影片中找出矛盾、線索與可能的演算法軌跡。此集重點在於：社群輿論不是被動現象，而可能是 事件背後力量操作的產物，甚至有人利用人心的恐懼來達到不可告人的目的。
第8集：假帳帝國與身份互換
最終集揭露出巴巴女巫的真正身份與動機，並交代了連環事件背後的全貌真相往往不是直線，而是由資訊傳播、個人動機與社群互動共同塑造的結果。劇終時，雖然案件告一段落，但留給觀眾的思考是：在這個人人都能發聲的時代，真假如何界定？ 真相如何被演算法與人心左右？
