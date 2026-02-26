2026-02-26 08:00 J.T
當18億罰單砸向老高：一場讓全網集體繳智商稅的魔幻實錄
前一秒還在螢幕前帶你穿越外星文明的頂流說書人，下一秒竟成了大連機場鐵窗後的囚徒。網路瘋傳老高因逃稅被重罰十八點九億台幣，這場從神壇跌落的衝突畫面，瞬間引爆社群。但我得說，在急著吃瓜之前，先看看這張罰單的專業邏輯，否則你繳的可能不是稅，而是貨真價實的智商稅。
我是Joseph Ting，CFP®國際認證理財顧問，二十年財務規劃經驗。這份流傳的「行政處罰決定書」簡直是草台班子作品，三個致命破綻讓內行人搖頭。
首先是法律依據的荒謬。處罰書引用的《網路犯罪防治法》根本尚未通過，拿不存在的法律開罰，等同於拿電影劇本去法院告人。其次是執行單位的權限錯位。大連市公安局跨行開具十幾億稅收罰單？這就像是叫交通警察去管你家漏水。稅務處罰有專門機關，這份文件卻讓兩條平行線神奇交會。更別提那組迷惑數字。傳聞稱老高非法收入約四千一百五十七萬人民幣，卻被處以十倍罰款。標準稅務處罰通常在零點五倍至五倍之間，這種算法就像是菜市場老闆因為你沒問價，就要收十倍錢。
最離譜的是身分謬誤。老高早就說過，「老高」只是網路暱稱 Godspeed 的音譯，他本姓根本不姓高。連被告姓名都搞錯的處罰書，唯一價值就是暴露製造者的法盲和轉發者的識盲。
但我們為什麼這麼渴望相信這個故事？文件是假的，這很明顯。但為什麼這種漏洞百出的謠言能掀起如此波瀾？這背後是一種「補償性觀看心理」。當「網紅」與「天價罰單」結合，邏輯就退位給情緒。這不是單純仇富，而是更複雜的情緒投射：當一個人靠說故事就能年入數億，某種程度上他已經成了「文化現象」。而文化現象的崩塌，總是特別有觀賞價值。「遠洋捕撈」式的執法傳言確實讓跨國創作者焦慮，這種焦慮是真實的，但不該成為放棄獨立思考的理由。
老高發出「惡意捏造」的回應，早在專業人士意料之中。但有趣的觀察點是：當一個以「說故事」為職業的人，被迫澄清自己的故事不是真的，這種反轉本身就充滿戲劇性。平常談論月球矩陣、阿努納奇的人，現在要嚴肅地說「我沒有逃稅」，這畫面有種超現實的幽默感。這也讓我思考：「會說故事」是影響力工具，但「會判斷故事」才是現代公民的必備技能。
這場鬧劇給了我們最深刻的一課：別人的天價罰單可能是假的，但你因為缺乏常識而交的智商稅絕對是真的。資訊識讀能力，就是這個流量時代的基本生存技能。當你看到那條新聞時，第一反應是什麼？是立刻轉發說「你看吧！網紅都有問題」，還是停頓三秒想了一下「這個數字合理嗎」？在資訊爆炸的深海裡，邏輯是你唯一的救生衣。專業的事要聽專業的說，情緒的事要交給冷靜的大腦。無知者交的稅，往往比國稅局規定的稅率還要高。在流量時代，獨立思考的能力遠比口袋裡的錢更值錢，別讓你的腦袋成了別人的跑馬場。
最後問你：當你第一眼看到老高被捕的消息，你是秒轉發，還是秒懷疑？
我是JT，
你的引導式財務規劃顧問，
我不是流量專家，
但有些想法，想跟你分享。
