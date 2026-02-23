《星期整聊事｜累≠怪自己》: 為什麼每天什麼都沒做，卻都很累要死？

週日晚上，念短短躺在床上滑手機。 今天她沒有出門，沒有運動，也沒有完成什麼重要任務。 行事曆是空的，對話不算多，日子平靜得幾乎沒有波瀾。

可是當她放下手機，關掉燈，房間安靜下來的那一刻，她突然感到一種說不出的疲倦。 那種累不是身體的酸，不是工作爆量的崩潰。而是一種沉沉的、壓在胸口的重量。

她盯著天花板，心裡浮出一句話: 「我今天明明什麼都沒做，為什麼還是這麼累？」

這篇寫給那個明明生活不算忙碌，卻總覺得提不起勁的你。如果你也曾在晚上突然覺得空虛，如果你也常常懷疑自己是不是太懶、太脆弱，那也許，你的累，不是來自事情太多，而是來自內在太久沒有真正休息。

01｜不是短忙是一直在撐忙

念短短的生活看起來很正常。她準時上下班，沒有特別大的壓力，也沒有什麼戲劇性的衝突。可她發現，自己總處在一種輕微卻持續的緊繃裡。

她在公司要顧語氣，在對話裡要顧分寸，在家庭裡要顧期待。她沒有爆炸性的崩潰，只有長期性的消耗。她習慣在別人說話時多想一步，習慣在自己不舒服時先忍一下。她不是不知道自己累，只是她太習慣撐著。

那種「沒有大事，卻一直在耗」的狀態，比真正忙碌更讓人疲憊。因為忙碌至少有終點，而撐著，沒有。

02｜一直處於待機狀態

念短短真正累的，是她的大腦。她會在洗澡時回想今天的對話，在睡前反覆重播某句話是不是說錯，在起床前就預想今天可能的情緒走向。

她的身體看似靜止，內在卻一直在運轉。

她不允許自己鬆懈，不允許自己「不夠好」。

即使什麼都沒發生，她也會預設各種可能。久而久之，她發現自己很難真正放鬆。

因為她不是沒事，她只是把所有事都留在腦子裡。而那種長期思考、長期自我檢討的耗能，是看不見，卻很真實的疲勞。

03｜對自己的要求，從來沒有放過

念短短對自己有一套很嚴格的標準。她覺得自己應該成熟、理性、懂事。當她感到疲憊時，她會告訴自己：「別那麼矯情。」

當她提不起勁時，她會說：「妳這樣很沒效率。」

她習慣對自己強硬，卻很少給自己溫柔。她總是能理解別人為什麼累，卻不願意承認自己也需要休息。長期的自我壓抑，讓她的內在像被拉緊的弦。弦沒有斷，但一直在顫。

04｜情緒被壓住，也會讓人疲倦

念短短很少真正表達情緒。她習慣在難過時沉默，在失望時冷靜。她覺得這樣比較成熟，也比較不麻煩別人。可情緒不會消失，它只是被壓在心裡。當一個人長期忽略自己的感受，身體會替她記住。那種莫名的疲倦，其實是沒有出口的情緒在堆積。

她不是沒有力氣，她只是把所有力氣，都用來壓住自己。而壓抑，本身就很耗能。

05｜承認「我真的很累」

有一天，念短短突然停下來。她沒有做什麼重大決定，只是輕輕對自己說了一句：「我真的很累。」

那句話沒有批評，也沒有責怪。只是承認。她開始允許自己拒絕一些不想參加的聚會，允許自己在週末什麼都不做。

她發現，真正的休息不是睡很多，而是不用一直證明自己。當她停止對自己苛刻，那種深層的疲憊，才慢慢鬆動。

06｜真的真的很累≠急著怪自己

如果你也常常覺得累，卻說不出原因，請不要急著怪自己。你不是懶，也不是脆弱。也許你只是太久沒有真正放過自己。休息不只是放假，而是讓自己不用一直撐、不用一直想、不用一直壓。

真正的鬆，是內在的鬆。

當你願意對自己說：「我可以慢一點。」那份疲倦，才會真正退去。有些累，不是因為做太多，而是因為太久沒有為自己停下來。請你記得，你不需要撐到崩潰，才有資格休息。