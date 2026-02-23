【全網最狂】一天吃四種膠原蛋白會怎樣？Gelovery 全系列實測！早粉晚飲奢華保養法🔥 30歲後的臉蛋急救術！草莓優格粉好吃到哭？芒果葡萄飲根本果汁吧？無腥味開箱✨

過了 30 歲這條分水嶺，我才深刻體會到，原來「漂亮」這件事，光靠塗塗抹抹是不夠的。

我們需要的，是由內而外的「地基」重建工程。

這陣子被各大社群瘋狂洗版、加上身邊姐妹都在推坑的 Gelovery（G老闆編哥），我也終於忍不住入坑了！

而且這次我不做選擇，直接把全能嬌原飲（芒果/葡萄） 和 膠原蛋白粉包（芒果/草莓優格）通通帶回家

經過這段時間的「密集式寵愛」，我必須說，這種全方位無死角的保養方式，真的會讓人上癮！🧪✨

為什麼要「全系列」一起用？因為妳的臉值得 24 小時的守護 🛡️

很多人會問我：「我也想喝膠原蛋白，但到底要選粉包還是喝的？」

親愛的，這就像是在問「我要吃正餐還是吃下午茶？」一樣。

當然是兩個都要啊！😂

其實Gelovery 這系列的設計非常有巧思。

全能嬌原飲擁有業界天花板等級的10,000mg膠原胜肽，就像是給肌膚的一場「深層SPA」；

而膠原蛋白粉包則是隨身攜帶的5,000mg「能量補給站」。

當妳把這兩者結合在一起，就像是幫手機充電一樣：

晚上用快充（飲品）充飽電，白天用行動電源（粉包）隨時維持電量。

這樣全天候不間斷的供給，能讓體內的膠原蛋白濃度維持在一個高水位，那種「加乘效果」絕對不是單吃一種可以比擬的！









☀️ 早晨的小確幸～喚醒沉睡的美麗

早上剛起床，身體就像一塊乾掉的海綿，這時候吸收力最好！

我習慣空腹先來一包

膠原蛋白粉包

不得不誇獎一下草莓優格口味，這根本是犯規等級的好吃！🍓

倒進嘴裡，酸酸甜甜的粉末在舌尖化開，那種幸福感瞬間喚醒了還在賴床的靈魂。

這款榮獲世界品質金獎真的實至名歸，完全沒有任何魚腥味，就像在吃高級甜點的糖霜一樣。

如果那天心情想要來點熱帶風情，我就會選芒果風味粉包。

這可是業界首創的口味喔！🥭

濃郁的芒果香氣，原本無聊的早餐瞬間升級成網美咖啡廳的 Special Menu。

這 5,000mg 的小分子膠原蛋白，就像是幫我開啟了一整天的防護罩🥰

🌙 夜晚的奢華修護 —— 給肌膚喝的安瓶

經過一整天的忙碌，晚上回到家，就是好好犒賞自己的時刻

洗完澡，在睡前一小時，我會從冰箱拿出一包冰得涼涼的全能嬌原飲

這時候就要來點「重口味」的了（笑）！

一包足足10,000mg的頂級膠原蛋白，這濃度簡直就是在喝「液態安瓶」。

芒果口味喝起來就像是現打的濃縮芒果汁，酸甜適中，順口到不行。

妳知道嗎？體內環保做好了，氣色自然就會透出一種乾淨的亮度✨

這款除了高濃度膠原，還加了彈力蛋白和蛋白聚醣

喝起來是那種高級葡萄汁的口感，完全沒有膠質的黏膩感。

喝完這包，就可以安心去睡覺了。

1+1 > 2 的超強加乘感 —— 不只是心理作用，是手感騙不了人！🖐️

連續這樣「早粉晚飲」執行了一段時間後，我真的要說：這組合太無敵了！

最直接的感受是「觸感」。

之前素顏的時候，臉色很容易看起來灰灰黃黃的（俗稱黃臉婆預備軍？）

但自從把這四款產品融入生活後，朋友看到我都問我是不是換了粉底液，怎麼皮膚看起來這麼亮？

其實我那天只是擦了防曬而已啊！

那種由內而外散發出來的光澤感，是任何打亮餅都刷不出來的。

而且我發現，當你把全系列一起使用時，因為口味很多元（草莓、葡萄、兩種芒果），完全不會有「吃膩」的問題。

每天都可以看心情翻牌子，把補充膠原蛋白變成一種期待，而不是例行公事的吞藥感。

這也是為什麼我能堅持下去的關鍵！🍬🍹

給還在觀望的妳 —— 投資自己，永遠是最穩賺不賠的生意 💖

如果你跟我一樣，正處於 30+ 的焦慮期，或者是想要提前幫肌膚存一點本錢的 20+ 女孩，我真心推薦直接入手這個膠原大家族。

不要只試一種，試著把「粉」跟「飲」搭配起來，給自己一個完整的週期。

你會發現，原來早上起床照鏡子，可以是一件這麼讓人期待的事情。

看著鏡子裡那個狀態越來越好、越來越有自信的自己，妳會感謝當初那個毫不猶豫下單的自己！💃💕

想要養成那種讓人羨慕的「女神光」，真的不用去醫美打到臉僵掉，每天兩包

Gelovery，輕鬆喝出妳的自信美！

