2026-02-23 14:16 女子漾／編輯許智捷
二二八連假免費影展登場 《超級大國民》重返大銀幕、4部白色恐怖電影一次看
二二八連假期間，國家影視聽中心將免費放映四部白色恐怖相關作品。影展透過不同國家與世代的影像視角，呈現威權時期下的社會處境與個人命運，讓觀眾在觀影過程中重新審視歷史脈絡與當代意義。
片單涵蓋台灣與南美洲歷史題材，包括萬仁執導的《超級大國民》、林正盛執導的《天馬茶房》，以及紀錄1985年阿根廷軍政府審判過程的《阿根廷正義審判》，與榮獲奧斯卡最佳國際影片的巴西電影《我依然在此》。
以下作品將於二二八連假期間於國家影視聽中心免費放映。
《超級大國民》：霧散之後，仍含著眼淚
萬仁導演的《超級大國民》屬於「台灣三部曲」之一。電影開場一句「霧散了，景物終於清晰。但是，為什麼都含著眼淚」，成為震撼人心的經典台詞。
故事以虛構人物鋪陳，重現1950年代白色恐怖時期台灣人心惶惶的社會氛圍。主角許毅生遭警總逮捕並嚴刑逼供，被迫供出參與讀書會的好友陳政一，導致對方遭到槍決。刑場上高舉雙手、比出象徵「懲治叛亂條例第二條第一項」的「二一」手勢，成為台灣影史難以抹滅的名場面，也是不少民眾在和平紀念日前夕反覆回望的歷史記憶。
《天馬茶房》：愛情在時代洪流中破碎
林正盛執導的《天馬茶房》將鏡頭拉回1945年，透過咖啡店舞台串起二二八事件前夕的社會氛圍。暖玉與阿進原本準備遠走他鄉，卻因私煙查緝引爆的警民衝突，被捲入時代巨浪。
片中集結林強、蕭淑慎、戴立忍、龍劭華、陳淑芳等實力派演員，以細膩的情感書寫個人命運如何在歷史轉折中被改寫。愛情、理想與現實碰撞，使觀眾在柔軟敘事中直面歷史創傷。
《阿根廷正義審判》：法庭上的轉型正義
鏡頭轉向南美洲，《阿根廷正義審判》剪輯超過530小時法庭紀錄影像，還原1985年阿根廷民主政府審判前軍政府獨裁者的過程。倖存者與家屬站上證人席，揭露數以千計的失蹤案件、酷刑監禁與「死亡飛行」等暴行。
影片不僅呈現「骯髒戰爭」如何形成威權共犯結構，也討論轉型正義如何讓社會重新面對傷痕，為逝者討回尊嚴，為生者尋找出口。
《我依然在此》：在失去中撐起希望
巴西導演華特薩勒斯繼《中央車站》後，再以《我依然在此》奪下奧斯卡最佳國際影片。故事背景設定在1971年軍政府獨裁時期，一個原本平凡幸福的家庭，因丈夫「被消失」而瞬間崩塌。
女主角尤妮絲在失去伴侶後，獨自扛起家庭責任，面對政治肅清帶來的壓迫與恐懼。電影透過女性視角，描繪在威權陰影下仍堅韌生活的力量，讓觀眾看見白色恐怖不只是政治事件，更是家庭與個體的深層創傷。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower