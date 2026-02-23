2026-02-23 13:33 女子漾／編輯許智捷
狗狗也有感恩節！2/23「國際狗狗餅乾感恩節」最愛口味TOP3揭曉 牛肉慘輸它
2月23日是「國際狗餅乾感恩節」（International Dog Biscuit Appreciation Day），也被稱為「世界狗餅乾日」。這個可愛又溫馨的非官方節日，每年固定在2月23日慶祝，成為全球狗主人向毛孩表達感謝與愛意的專屬日子。
不少飼主笑說，這一天是狗狗「不用表演才藝也能吃點心」的特權日。從手工餅乾到高級肉乾，各式零食成為主角，但在歡慶之餘，專家也提醒，零食餵食仍要掌握分量與安全原則。
起源可追溯19世紀 第一塊狗餅乾誕生故事
「國際狗餅乾感恩節」的發起人已難以考證，不過狗餅乾的歷史，據傳可追溯至19世紀中葉。當時美國製造商詹姆斯·斯普拉特（James Spratt）目睹流浪犬啃食人類餅乾，萌生量產專屬犬用餅乾的念頭，進而推出加入肉類與蔬菜成分的狗餅乾，被視為商業化犬用餅乾的開端。
隨著寵物市場發展，狗餅乾從單純澱粉製品，進化為添加肉類、機能成分或天然食材的多樣化產品，也讓2月23日逐漸成為象徵「獎勵與感謝」的節日。
節日怎麼過？從手作到升級零食都成風潮
在這一天，許多飼主會特別為毛孩準備驚喜。有些人選擇親手製作狗餅乾，常見食材包括南瓜泥、燕麥片、香蕉、紅薯或不含木糖醇的花生醬，主打天然健康；也有人到寵物店挑選平時捨不得買的手工肉乾、有機餅乾，為狗狗加菜。
此外，也有飼主利用餅乾作為正向獎勵，教狗狗新技能，例如擊掌、轉圈，藉此增加互動與默契。還有人將未開封的零食捐贈給動物收容所，讓流浪犬也能感受到節日溫暖。
獸醫提醒：零食熱量勿超過每日10%
不過專家也強調，慶祝之餘仍須注意健康。獸醫指出，狗餅乾多屬澱粉類製品，入口容易，若未節制，恐影響正餐攝取與體重控制。一般建議，零食熱量應控制在狗狗每日總熱量攝取的10%以內，並可依包裝建議量再適度減半。
此外，巧克力、葡萄乾、洋蔥、大蒜及含有木糖醇的食品，都可能對犬隻造成嚴重傷害，應嚴格避免。若選擇蛋白質類零食，如肉乾、肉條等，不僅熱量相對較低，也需花時間咀嚼，有助於牙齒清潔，但同樣不可過量。
狗狗最愛口味出爐 雞鴨肉奪冠
根據市場調查，多數狗狗對肉類口味最沒有抵抗力。其中雞肉與鴨肉名列第一，牛肉緊追在後，花生醬與起司則位居第三名。不同口味滿足毛孩嗅覺與味蕾，也成為寵物零食開發的重要方向。
狗狗最愛的口味排名
第一名：雞肉/鴨肉
第二名：牛肉
第三名：花生醬與起司
對許多飼主而言，「國際狗餅乾感恩節」不只是一個可愛的節日，更是感謝那位總是無條件陪伴、搖著尾巴迎接你的家人的日子。當然，愛可以多一點，但餅乾，還是適量就好。
