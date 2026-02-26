《未來的兒子》：志田未來 20 年後的「母親」告白，致那些還在學習成為大人的我們。

未來的兒子

還記得 2006 年那個震撼無數觀眾的少女嗎？

當年在《14歲小媽媽》中，年僅 13 歲的志田未來，讓「未成年懷孕」這個議題第一次如此大膽地走進大眾視野。20 年過去，如今的志田未來，在《未來的兒子》裡飾演一位 28 歲、在人生十字路口徘徊的女性，並且，同樣名為「未來」。

2026年度冬季日劇《未來的兒子》，角色名「汐川未來」，主演志田未來。從劇名、角色名、座長都是「未來」的巧合，以及讓人無法忽視時間所堆疊出的命運感。對於一路看著志田未來成長的觀眾比如紅心，感覺上不只是新作品開播，還帶出一場關於「長大」的對照。

20 年的時間感：從 14 歲的衝擊，到 28 歲的迷走

這一次的未來，不再是14歲便被迫長大的少女。

汐川未來， 28 歲，沒有穩定工作、沒有存款、沒有伴侶，在 30 歲門檻前徬徨。仍懷抱著演員夢想，卻開始懷疑自己是不是該向現實妥協？

帶出邁入30歲究竟「應該繼續追夢？還是接受現實？」的搖擺，其實比青春更殘酷。

製作人天宮沙惠子形容，本劇描寫的是「迷失方向的大人在泥濘中前行」。精準點出作品想提及的核心不是完美成長，而是大人如何在跌跌撞撞中，仍努力往前。

當「未來的兒子」闖入她的現實

故事從一名自稱來自 5 年後的男孩「颯太（天野優 飾）」——出現開始。

颯太帶著任務從2036年來到 2026 年，要尋找名為「MA 君」的父親。於是三位候選人浮出水面：前男友吉澤將生（鹽野瑛久 飾）、青梅竹馬的保育士松岡優太（小瀧望 飾），以及劇團後輩矢野真（兵頭功海 飾）。

故事存在的主要懸念「誰是颯太父親」，但故事核心卻透過「颯太」的出現，迫使未來面對自己的人生選擇。

因此在故事中會看到未來向好友沙織（西野七瀬 飾）吐露心聲：「5 年後生下颯太的我，是不是已經放棄夢想？」

那一瞬間，將故事設定的時空穿越從奇幻元素，轉變放大所有女性都曾有過的焦慮。

育兒不是技巧，而是與自己和解

劇中將孩子的「養育」拆解得很細膩。

當未來同時兼顧劇團排練、打工與照顧孩子，將夢想、現實與壓力一併呈現，最終每件事都做得不上不下，還體力透支倒下。那種愧疚與疲憊，寫實得讓人心疼。不將母職神聖化，也不將女性浪漫化，而是誠實呈現：當角色身分疊加，大人也會迷路。

而支撐這份混亂的，是一個極為溫柔的象徵——紙金牌。曾經由未來已故父親親手做的紙金牌，連同魔法咒語「無礙」一起陪伴她長大。如今，來自未來的兒子颯太，把相同的信物交到未來手上。

當未來因生活不如意落淚時，颯太對她說：「媽媽的話就沒問題。」一種孩子對父母無條件的信任「就算妳覺得自己不夠好，在父母、孩子眼中，妳永遠是第一名。」這份跨越三代的情感設計，讓故事不只停留在親子日常，而是回到更深層的提問：我們是否也能重新理解，當年的父母其實也是迷惘的大人？

不需要成為「正確」的大人

颯太獨自穿越時空，因說出未來世界的景象，而被同儕嘲笑為騙子，只能對著保育員的烏龜龜太傾訴心事。他的孤獨，與未來的迷惘彼此映照。

而故事中的時間線是否會因而改變？如果未來的人生選擇不同，颯太是否還會存在？故事裡的懸念推動劇情，但真正留下後勁的，是那份溫柔的訊息：育兒不是犧牲，而是讓生命裡重要的事物增加；而成長不是變得完美，而是學會與不完美共存。

《未來的兒子》不是速度疾馳的爽感類型，故事呈現的節奏溫和，情緒慢慢堆疊，卻會在某個平凡片段裡突然擊中你。適合作為正在為未來焦慮、在親子關係中迷惘，或覺得自己原地踏步的大人們的溫柔處方箋。

本文圖片來源：《未來的兒子》官方網站

