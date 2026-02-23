2026-02-23 12:00 女子漾／編輯許智捷
開工咖啡神救援！7-11美式買2送2、拿鐵買2送1 CITY系列優惠一次看
開工第一天，7-ELEVEN搶先為上班族打氣。年後飲食趨勢轉向「低負擔、輕養生」，比如輕食便當、沙拉、三明治、雞胸肉、即食蛋等五大品項。因應這波需求，門市同步祭出鮮食推薦與CITY系列飲品優惠，從早餐到下午提神一次包辦。
迎接2月23日開工日，7-ELEVEN自2月22日至26日推出Back To Office活動，包含CITY CAFE特大濃萃美式買2送2、特大濃萃拿鐵買2送1，CITY PRIMA精品大美式與精品大馥芮白也同步買2送2。
OPENPOINT行動隨時取同步推出限時優惠組合，包括特選系列買8送8及200元組合價，還可轉贈親友，一起補滿開工能量。
年後飲食回歸清爽 211餐盤成主流
7-ELEVEN指出，不少消費者年後偏好「原型食物」與高蛋白組合，像是輕滷時蔬、茶葉蛋、雞胸肉、香蕉等單品搭配，打造專屬超商套餐。
開工日特別推薦通過第三方「100%無添加驗證」的「一日野菜沙拉」與地瓜，另外像「凱薩雞肉沙拉」、「21Plus義式烤雞堅果沙拉」也清楚標示蛋白質含量，幫助精準攝取營養。主食則主打「Simple Fit」系列，包括「豆酥烤魚鮮蔬餐盒」、「香蒜雞胸鮮蔬餐」，以211餐盤比例設計，讓外食族也能兼顧均衡。
早餐銅板價39元起 早餐優惠擴大登場
2月22日至26日擴大早餐優惠品項，共有9款熱門早餐可搭配CITY CAFE中杯美式或麥仔茶享39元超值價。選擇包含炭火燒肉、櫸木燻雞、御選肉鬆、雙蔬鮪魚御飯糰，以及藍莓乳酪三明治、草莓夾心麵包、新感覺花生夾心、蛋黃奶香麵包與多啦A夢小蛋糕。
此外，3月3日前現蒸與現烤地瓜、馬鈴薯、蒸玉米任選第二件7折，讓外食族自由搭配清爽組合。
CITY TEA推黃金蕎麥系列 穀香系飲品新選擇
看好健康飲品趨勢，3月4日起CITY TEA推出全新蕎麥系列，包括「黃金蕎麥茶」、「黃金蕎麥奶茶」、「黑糖粿粉蕎麥茶」三款新品。
全系列採用台產蕎麥焙炒製成，茶湯散發自然穀香。「黃金蕎麥茶」口感清爽，適合純茶派；「黃金蕎麥奶茶」融合牛奶香氣，日常輕飲首選；「黑糖粿粉蕎麥茶」則加入Q彈粿粉，層次感十足。新品上市享2杯99元優惠，全台逾7,200家門市都能喝得到。
i預購「開工大吉BTO」 最高39%點數回饋
i預購即日起至3月10日展開「開工大吉BTO」活動，主打輕食、保健與運動商品超過百項，最高享39% OPENPOINT點數回饋，單筆滿1,200元再加碼3%。
推薦品項包含「船井倍熱極纖錠」、「VADIKOR纖盈奶昔」、「紀文陽光雙豆豆腐麵」、「大成經典原味雞胸」等飲食管理商品；家用運動器材如「輝葉飛輪健身車」、「高島垂直律動韻律時光機Lite」，以及入門款「瑜珈皮拉提斯圈」也同步上架。
228連假優惠接力 精品咖啡第2杯10元
開工後緊接228連假，2月23日至28日推出多款CITY系列優惠，包括CITY PRIMA精品冰香椰厚拿鐵第2杯10元，以及香草焦糖瑪奇朵、黃金榛果太妃拿鐵同價位第2杯10元。
foodomo平台同步推出「天天小確幸」優惠碼，消費滿299元享95折，最高折抵100元。
OPEN! FUNLAND擴點 春遊娛樂新亮點
7-ELEVEN複合娛樂空間「OPEN! FUNLAND」全台突破10家據點，集結肖像IP、動漫與潮流元素，包含娃寶機、盒玩智FUN機與正版授權IP卡牌機，導入鏈鋸人、膽大黨、JOJO的奇幻冒險等熱門IP，以及Pokémon Ga-Olé、太鼓達人、頭文字D賽車機等互動設備。
迎接228連假，自2月16日至3月1日推出「馬年發大財，好運夾出來」活動，打造最潮的超商體驗。
