【影評】在看臉的世界溫柔反擊：Netflix《孔雀舞曲》— 若靈魂能跳舞，誰還在意那副皮囊？

《孔雀舞曲》這部作品在 2026 年的年節檔期上線，坦白說，在眾多大製作、賀歲喜劇的夾擊下，它的聲量確實被淹沒了不少。但作為一名每天泡在影視堆裡的部落客，我必須告訴大家，這部看似不起眼的小品電影，絕對是近期最能觸動靈魂、卻也最讓人心碎的純愛傑作。

就讓人妻我用四大維度，帶領大家走進這首哀傷與希望交織的舞曲，看看它如何在「看臉的世界」中，溫柔地反擊。

《孔雀舞曲》正式預告：





李忠弼導演攜手卞約漢、高我星，重現經典文學靈魂

首先，我們得聊聊這部戲的幕後推手，執導本作的是李忠弼導演，他過去以《菜英文沒在怕》、《桃李花歌》與《絕地逃生》展現了細膩的敘事功力與節奏掌控。這次他轉向純愛題材，挑戰改編這部極具哲學意涵的暢銷作品，將 90 年代的首爾拍出一種溫暖而懷舊的濾鏡感。

演員陣容更是這部戲的定海神針。男主角由「演技變色龍」卞約漢飾演，他在《陽光先生》、《漢山島海戰》中展現過硬的氣場，這次化身溫柔、內斂卻帶點憂鬱的男孩，用深邃的眼神詮釋出那種「只看靈魂不看臉」的純粹。女主角則由曾獲得青龍獎肯定的高我星擔綱，她為了這部戲挑戰飾演一名在外貌上被社會定義為「醜陋」的女性。高我星在《駭人怪物》、《火星生活》中就有極佳表現，這次她更是褪去光環，用卑微的體態與細膩的表情，演活了那種在歧視中縮成一團、卻又渴望溫暖的掙扎靈魂。此外，新生代男神文相敏的加入，也為這部略顯沉重的片子注入了青春且亮眼的能量。

這部電影改編自朴珉奎的長篇小說《為死去的公主而作的孔雀舞曲》，原作在韓國文壇擁有極高地位，還曾獲得李箱文學獎、李孝石文學獎、韓民族文學獎等重要文學獎項，而這次的影視化不僅保留了那種憂鬱的文學質感，更透過光影將一段「醜小鴨與靈魂伴侶」的愛戀拍得如夢似幻。

※以下內容涉及《孔雀舞曲》劇透，請斟酌瀏覽※

1995 年的百貨地下室：一首悼念公主的舞曲，勾勒出被遺忘的溫柔

整部電影將時光倒流回 1995 年的首爾，那是一個外貌至上、經濟急遽膨脹的時代。故事的重心圍繞在百貨公司的地下停車場，一個被光鮮亮麗的商場遺忘的陰暗角落。女主角「美貞」（高我星 飾）因為不符合大眾審美觀的外貌，在生活中受盡冷落與歧視，在光鮮亮麗的百貨公司裡像個透明人，過著被全世界遺忘、充滿自卑的日子，彷彿小說中提到的那首拉威爾的名曲——《為死去的公主而作的孔雀舞曲》（Pavane for a Dead Princess），她在社會意義上已經被宣告為「死去的公主」。

文相敏飾演的男主角「慶祿」卻在黑暗的地下室裡，看見了她閃爍的靈魂。這部電影最精彩的重點，並非戲劇性的反轉，而是那種緩慢且純粹的情感流動；電影巧妙地運用了拉威爾（Maurice Ravel）的經典名曲《為死去的公主而作的孔雀舞曲》（Pavane for a Dead Princess）作為核心意象。慶祿就像是那個在舞曲中優雅跳舞的人，他不帶偏見地走入她的世界，兩人透過交換彼此最孤獨的瞬間，編織出一段超越視覺的戀情。兩人的感情戲節奏雖慢，卻充滿了情感的重量，將「被愛拯救」的過程拍得極具感染力。

然而，卞約漢飾演的角色「約翰」就像是整個故事的說書人，他的每一句話、每個觀點成為電影最精彩的重點，約翰如何作為一個媒介，讓慶祿」與「美貞」相遇，在約翰不帶偏見的旁觀，襯托出這段感情的純粹。

撕開外貌至上的偽善：當全世界都崇拜美麗，誰來擁抱破碎的靈魂？

深入解析這部作品，它想傳達的訊息非常辛辣且令人反思：「我們對外貌的偏見，是否殺死了許多美麗的靈魂？」 電影透過鏡頭直白地呈現了社會對外表的殘酷分級，女主角「美貞」即便內心再溫柔，在他人眼中也只是個「醜女」，而那些外貌不符標準的人，彷彿從出生起就成了「死去的公主」，在社會意義上被宣告死亡。

但《孔雀舞曲》最動人的訊息在於它對愛情的詮釋—愛不是「發現」美麗，而是「創造」美麗。 男主角並非因為同情而愛，而是因為他也是個孤獨的靈魂，他在女主角身上看見了與自己相同的共振，當有一個人能穿透那層皮囊，直視你最真實、甚至有點破碎的內心時，那種連結才是愛情最堅不可摧的本質。這部電影提醒了生活在社群媒體時代、極度焦慮外貌的我們：愛情的真諦，是當全世界都只看見你的瑕疵時，那個人卻能聽見你靈魂深處的孔雀舞曲。

愛是賦予自信的勇氣，但那命定的遺憾結局終究讓人紅了眼眶

這部片最美的一點，在於它描述了「愛如何賦予一個人自信」：看著原本自卑的女主角，因為感受到了那份無視外表、專注靈魂的愛，逐漸學會愛惜自己，那種從自卑中開出花來的勇氣，給了觀眾極大的力量。文相敏與高我星的演技，讓這份愛具備了說服力。

雖然我理解文學改編往往帶有悲劇色彩，但電影結局卻還是殘忍地給了觀眾一擊—男主角最後的死亡，成了這部舞曲最哀傷的休止符，看著好不容易找到自信的女主角，卻要面對唯一的靈魂依靠就此消逝。這種「悲劇美學」雖然加深了電影的後勁，讓這段愛情成了永恆的遺憾，但也讓人在觀影後很長一段時間都難以釋懷，那種刻骨銘心的痛楚，真的是對觀眾淚腺最直接的打擊。

