2026-02-23 11:01 女子漾／編輯許智捷
黃景瑜、關曉彤再搭CP！《歲月有情時》開播掀回憶殺 90年代工廠熱血青春
年代青春劇再添一部重量級作品。《歲月有情時》（原名《煙花少年》）改編自潘一擲小說《子弟》，以90年代東北工業轉型為時代背景，描寫一群「廠礦子弟」在經濟浪潮下的成長與抉擇。由黃景瑜、關曉彤領銜主演，故事橫跨少年、離鄉、回歸三個人生階段。
從工廠大院的熱血青春，到城市漂泊的現實考驗，《歲月有情時》不只是一部愛情劇，更是一代人的集體記憶。以下整理五大追劇看點。
《歲月有情時》看點1：90年代工廠記憶 拍出一整代人的青春底色
故事發生在1990年的東北鐵城西郊軍工廠。那是一個「工廠就是家」的年代，醫院、學校、商店圍繞著廠區運轉，家屬院裡長大的孩子，自帶濃厚的時代烙印。
劇中從少年時期的意氣風發，到工廠轉型後的衰敗與離散，完整呈現經濟結構變動對家庭與個體的衝擊。不是單純懷舊，而是把時代洪流下的個人命運，拉到觀眾眼前。對經歷過那個年代的觀眾來說是共鳴，對年輕世代則是一堂關於「轉型陣痛」的情感課。
《歲月有情時》看點2：黃景瑜 × 關曉彤 從青澀到成熟的情感拉鋸
黃景瑜飾演在百家照拂下長大的孤兒張小滿，性格衝動卻重情重義；關曉彤則詮釋有航海夢的嚴曉丹，果敢直率，卻在現實面前不斷蛻變。
兩人從少年時的並肩成長，到分離後的人生轉折，再到重返故鄉共同面對難題，情感線走的不是甜寵，而是時間沉澱後的選擇與理解。角色從朋友到戀人，最終成為沒有血緣卻如家人般的存在，關係層次更具討論空間。
《歲月有情時》看點3：成長是一次次被現實擊中
張小滿遠赴海外打拚，遭遇騙局幾乎跌入人生低谷；夏雷（王天辰飾）成為「滬漂」，在都市叢林步步為營；嚴曉丹則在專業與理想間尋找位置。
三人分別代表不同成長路徑：衝動型、理性型、理想型。劇情不避諱現實壓力，也不神化成功，而是描寫他們在挫敗中學會負責，在分離中理解「家」的真正意義。這種帶著現實感的勵志，比單純熱血更具厚度。
《歲月有情時》看點4：幕後陣容穩健、年代質感在線
導演黃偉曾參與多部年代題材作品，對90年代場景氛圍拿捏精準；編劇團隊則擅長在產業背景下鋪陳人物情感，使故事不流於空泛口號。
此外，主題曲由毛不易演唱，片尾曲《心裡掛念的地方才是家》與劇情呼應，進一步強化「歸屬」主題。從海報到配樂，都圍繞「我來自工廠」這一核心概念，時代質感相當鮮明。
《歲月有情時》看點5：三代演員同台：親情線成為情緒支點
除了年輕主角群，劇中還集結果靖霖、賈冰、趙淑珍等實力派演員。長輩角色不只是背景板，而是構成「廠礦子弟精神」的重要基石。
老一輩對工廠的情感與守望，對年輕人既是牽絆也是壓力。當工廠沒落、家屬區散去，那種「曾經同在一個院子長大」的集體記憶，成為全劇最溫柔也最沉重的情感底色。
《歲月有情時》講的不只是青春戀曲，而是在經濟轉型與時代變革下，一群年輕人如何在離開與回歸之間找到自我定位。當工廠不再是唯一的歸屬，當城市不一定能承載夢想，真正的「家」究竟在哪裡？
Our Dazzling Days 歲月有情時 | EP01
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower