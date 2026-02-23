2026-02-23 10:41 女子漾／編輯ANDREA
2026元宵節剪髮、搬家這些事千萬別做…10大禁忌必須看，超級瑪利歐燈會在這舉辦
隨著 2026 年春節較往年晚來，象徵「小過年」的元宵節也落在草木萌動的3月。今年的元宵節不只是農曆新年的最終高潮，更被視為迎接好運的關鍵節點，從吃湯圓、賞燈會到祭拜天官大帝，每一項習俗都承載著祈福、求財的寓意。
以下整理2026年必懂的元宵節時間、傳統文化、禁忌與實用提醒，帶你一次掌握。
2026 元宵節是哪一天？
2026 年的元宵節（農曆正月十五）落在 國曆 3 月 3 日，星期二。
由於適逢平日，若有計畫前往各地燈會、鹽水蜂炮或元宵節慶典，建議提前安排交通與休假，以免錯過年度最精彩的節慶活動。
不可不知的元宵節核心習俗
1. 吃元宵（湯圓）：象徵團圓與圓滿
不論是北方的「滾元宵」、南方的「包湯圓」，圓滾外型寓意家庭和樂、事事圓融，是元宵節最代表性的祈福儀式。
2. 賞花燈與猜燈謎：最浪漫的節慶傳統
2026 台灣燈會主場設在嘉義縣，最大亮點是與任天堂合作的「超級瑪利歐主題燈區」。以跳躍的無敵星串聯全場亮點。從入口的「無敵星迎賓之路」開啟旅程，到高達 10 公尺的瑪利歐主燈，白天適合拍照、夜晚則呈現華麗光影。燈區設有耀西、碧姬公主與銀河主題拍照點，呈現從夢幻到冒險的多重風格。現場亦規劃 Nintendo Switch 2 親子區與一般體驗區，並設置限定商品販售區與週末角色見面會，讓大小朋友都能沉浸在歡樂的任天堂世界。
3. 祭拜天官大帝：把握「天官賜福」好時機
正月十五是天官大帝聖誕，象徵賜福人間。許多家庭會在 子時（23:00–01:00） 或上午祭拜，祈求新年福氣臨門、百事順遂。
4. 放天燈、求財：加碼祈願最好時刻
新北平溪的天燈節依舊是國際焦點；此外，元宵節也是民間認為的「求財旺日」，不少人會到土地公廟添香油、換錢母，象徵財運循環不斷、越滾越旺
2026 元宵節「10 大禁忌」：避免踩雷才不會破運
根據民俗文化，元宵節象徵一年開端氣場的收尾，行為與狀態容易影響到接下來的運勢。以下是常見禁忌提醒：
1. 忌爭吵、忌小孩哭鬧
這天講求和氣，一旦爭吵可能象徵新年不順、家庭不和。
2. 忌剪髮、洗頭
「髮」諧音「發」，剪髮或洗頭被視為會把「發達」沖掉。
3. 忌借錢給他人
民俗認為借錢等於把自己的財運也借出去。
4. 忌殺生、見血
天官大帝生辰應心存慈悲，避免殺生以免破福報。
5. 忌米缸見底
象徵「斷炊」，當天務必補滿米缸，寓意一年不缺食。
6. 忌穿破衣服
破衣象徵破敗、舊氣，宜穿整潔喜氣服裝。
7. 忌說髒話或負面語
元宵節講吉祥話能為來年招來好運。
8. 家中不宜昏暗
元宵是燈節，保持燈火明亮象徵前路光明。
9. 不宜搬家
有「搬走福氣」的寓意，因此不建議選這一天。
10. 燈籠勿對鏡子
鏡子屬陰，燈火對鏡易引陰煞，是傳統需避開的格局。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower