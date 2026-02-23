法院判川普輸了，金價卻上漲 2%，你發現什麼不對勁嗎？





▋一個晴天霹靂的消息砸了下來

美國最高法院正式宣判：川普對全球徵收的對等關稅違法。聽起來像是一齣政治鬧劇的結局。市場應該鬆一口氣，相關類股應該會跌，進口商人應該會慶祝，一切回歸平靜。但事實完全反了。那天黃金價格不但沒跌，反而暴漲超過 2%。一盎司黃金飆升到 5,071 美元，折合新台幣 16 萬 9,954 元。白銀、白金、鈀金全面跟漲。所有避險資產都在狂飆。為什麼法院判川普輸，市場反而驚慌失措？

因為市場在用價格告訴聰明錢一個秘密：真正的亂局才剛要開始。川普馬上放話：我不會認輸。我會用第 122 條、232 條、301 條等法源重新建立關稅。這不是退場，這是換招再來。當聰明投資人聽到這句話的時候，第一反應不是期待，而是確認了自己最深層的恐懼——政策不確定性將持續升溫。而當政策亂、經濟差、市場怕的時候，黃金就成了最後的堡壘。

▋ 經濟數據一邊崩、一邊漲：滯脹怪獸正在蘇醒

美國剛出爐的經濟數據，會讓你理解為什麼投資人在恐懼。2025 年第四季美國 GDP 成長率出來了：1.4%。經濟學家預期是 3%。你知道這代表什麼嗎？實際成長只達到預期的不到一半。政府關門、消費支出受關稅打擊、企業投資縮手，整個經濟體開始顯現疲態。但這還不是最驚悚的。聯準會最關注的通膨指標「個人消費支出物價指數（PCE）」12 月月增 0.4%，又一次超過預期值 0.3%。換句話說，經濟在減速，但物價還在偷偷漲。

當經濟不成長、物價還上升的時候，投資圈內有個專用語：「滯脹」。滯脹的可怕之處在於，它打破了所有傳統的投資邏輯。經濟差應該降息刺激，但通膨高又不能降息太快。升息會扼殺經濟，降息又會火上加油。央行成了被綁死的巨人，投資人只能靠自己保護自己。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說過一句讓人發毛的話：「很難想像川普會就此收手，他會嘗試以其他法源重新建立關稅，這將推升市場波動性。市場的中期不確定性所帶來的避險需求，將支撐金價和其他貴金屬漲勢。」翻譯大白話就是：市場還會繼續亂，黃金還會繼續漲。

▋ 央行被困、降息預期搖搖欲墜

聯準會現在陷入了一個詭異的困境。市場預期他們今年會降息 2 次，最快 6 月份。但問題來了：真的會嗎？我在財務規劃領域做了 20 年，見過太多次市場預期被打破的時刻。每一次，投資人都會說「不可能吧」，然後央行就真的改口了。我看過通膨預期外地躍升、降息時間表被迫後延、市場因此大幅震盪的場景，不只一次。如果 6 月份的經濟數據還是疲軟、通膨又沒明顯下降，聯準會會被迫延後降息。那時候呢？手裡還拿著低息現金的人會越來越著急，因為現金在貶值。股市和債市又會再度震盪。這就是為什麼從去年 2 月初，黃金一度重挫到 4,404 美元後，現在反彈到 5,071 美元的歷史高點。

聰明錢在狂烈地下注：接下來的不確定性會越來越多。黃金從 4,404 漲到 5,071，說明什麼？說明有大量資金在進行終極的避險部署。

▋ 你的資產配置準備好了嗎？

我常常問客戶一個問題：你現在的資產是怎麼配置的？大多數人告訴我：我就是定期定額買基金和 ETF，然後存銀行定存，其他沒想過。在風平浪靜的年代，這個配置勉強及格。但現在呢？政策波動加劇、經濟數據自相矛盾、央行政策成謎。你還敢把所有籌碼押在同一個地方嗎？任何一個想要守護自己資產的投資人，如果現在沒有適當比例的避險資產在手裡，就像在大風浪中上船卻沒穿救生衣。帳面上看起來沒什麼異常，但一旦風浪起來，付出的代價會很大。黃金漲到每盎司 5,071 美元、白銀漲 5.8%、白金漲 4.5% 的時候，市場用價格語言告訴你一句話：保護自己的資產，不是選修課，是必修課。

▋ 在政治亂局、經濟矛盾、央行迷茫的時代，

還在猶豫要不要進行資產配置的人，其實已經在用時間換風險。所以，你準備好重新審視自己的資產配置了嗎？或者，你更想繼續把所有籌碼，押在同一個籃子裡，賭一個美好的明天？時間可能比你想的還要迫切。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是聯邦法官，

但有些想法，想跟你分享。