2026-02-23 09:31 谷帥臻
【專家專欄】90%的人開工第一天就輸了？風水博士警告：這「三句話」千萬別說
開工首日定全年勝負？2026火年「放大效應」，一個動作決定整年財運
迎來初七開工日，當鬧鐘響起的那一刻，許多人腦海中浮現的第一句話往往是
「我好累！」「唉，又要上班了！」「今年景氣會更難吧！」
然而，多數人並未察覺，就在這幾句無意識的抱怨中，新的一年事業與財運的走向，已經悄悄發生了偏移。
長年為企業主與高階主管進行流年空間佈局的經驗中，我觀察到一個不容忽視的現象：2026年適逢「丙午火年」，這是一個極具「放大」效應的年份。火元素的特質是加速與蔓延，無論是內心的焦慮還是外在的氣勢，都會在這一年被無限放大。
一、 語氣，是決定格局的隱形指令
許多人以為抱怨只是情緒發洩，但在神經科學的範疇裡，重複的語言會強化大腦的神經迴路；在風水學的邏輯中，聲音的震動頻率更會直接影響周遭氣場。
在許多企業辦公室，光聽經營者開會時的語氣，就能預判該企業整年的發展軌跡。習慣將「保守」、「難做」掛在嘴邊的人，其事業動線與決策往往隨之收縮；而常說「擴張」、「突破」的人，企業格局自然隨之打開。開工第一天所說出的每一句話，本質上就是給自己下達「年度訂單」。與其說出「我不行」，不如將語言轉化為積極的指令，讓氣場隨之翻轉。
二、 你的形象，就是專屬的「個人風水玄關」
在室內裝潢的風水設計中，我極度重視「入戶玄關」的設計，因為它決定了氣場流入空間的品質。同樣，人是一個移動的空間，個人對外的第一道「玄關」，就是儀容與姿態。
在初次見面的前三秒鐘，對方無法立刻透視你的專業能力，但能看見你的穿著是否俐落、眼神是否明亮、姿態是萎靡還是挺拔。玄關雜亂，財氣便容易卡關；玄關明亮，機會自然停留。在節奏快速的丙午火年，良好的專業形象並非虛榮，而是最有效率的「資源過濾器」。當你展現出明亮、充滿能量的狀態，市場上的機會與目光自然會向你聚攏。
三、 笑容，是最高階的能量戰略
傳統面相學常言「和氣生財」，這不僅僅是職場禮貌，更是氣流與能量運作的具體展現。眉頭緊鎖的與會者，容易讓會議室的氣壓隨之下降；而保持鬆弛穩定的人，則能打開空間的氣流，讓人願意多聽你說兩句，這「多兩句」往往就是轉機的所在。
微笑能刺激大腦釋放與動機、決策相關的神經傳導物質，使人反應更敏捷、判斷更精準。在競爭激烈的商業環境中，笑容不再只是親切的象徵，而是一種高階的心理戰略。焦躁不安的人容易在快速變動中被淘汰，而穩定且散發正能量的人，其優勢將被火年大幅放大。
結語：心態升級，校準環境
許多人習慣等到年中才開始檢討業績，或是年底才來懊悔。然而，真正的勝負，在開工的第一天就已經下注。丙午火年猶如一匹起跑的火馬，它唯一的任務就是放大你的內在狀態。你要被放大的，是焦慮，還是格局？
今晚離開辦公室前，不妨在心裡對自己下達第一道明確的指令：「今年，我將全面升級。」過濾負面語言、重塑專業形象、保持從容的笑容。
同時，千萬別忘了檢視你的辦公桌、大門玄關與核心決策空間。心態升級是驅動的引擎，而良好的環境風水則是穩固的軌道。讓你的空間氣場，配得上你所發出的雄心壯志，準備好用最精準的佈局，在這場丙午年的財氣爭奪戰中，強勢放大今年的好運。
