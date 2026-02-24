2026-02-24 07:19 女子漾／編輯Wendi
228連假追劇指南！2026新春10大熱播陸劇清單，別只知道《成何體統》啦！
馬年春節9天連假操縱即逝，回歸職場是否讓你提不起勁呢？再上班5天就能迎向春暖花開的228連假，愜意假期最適合開追10大熱播陸劇清單，別只知道話題古裝劇《成何體統》啦，快跟著女子漾腳步一起來掌握最火熱的全新陸劇清單吧！
2026新春10大熱播陸劇清單1：《成何體統》
話題古裝夯劇《成何體統》改編自網路作家七英俊同名小說，講述現代社畜女郎「王翠花」穿進小說成為禍國妖妃「庾晚音」（王楚然 飾），為了活命與同樣是穿書者的暴君皇帝「夏侯澹/張三」（丞磊 飾）相認，2人聯手整頓後宮與前朝，成功改寫命運軌跡。
2026新春10大熱播陸劇清單2：《唐宮奇案之青霧風鳴》
白鹿、王星越近期4搭，2人終於組成官配CP啦！他們在《唐宮奇案之青霧風鳴》分別飾演文武雙全的美人內廷侍衛長「李佩儀」、智商超群的聰穎太史丞「蕭懷瑾」，2人聯手破解宮廷詭譎奇案，締造雙強愛情同時也共同守護天下。
2026新春10大熱播陸劇清單3：《女神蒙上眼》
都會律證劇《女神蒙上眼》描述常勝律師「唐盈盈」（辛芷蕾 飾）與頂頭上司「康俊」（林雨申 飾）被真實犀利的社會案件所圍繞的日常，2人起初在案件觀點上互不相讓，逐漸從針鋒相對到相互理解，合作揭露法律與人性的灰色地帶，最終實現自身成長。
2026新春10大熱播陸劇清單4：《太平年》
2026年初磅礡登場的歷史正劇《太平年》背景定在五代十國，講述吳越王「錢弘俶」（白宇 飾）與北宋開國皇帝「趙匡胤」（朱亞文 飾）為了百姓安寧、天下太平而努力的宏大史詩。《太平年》畫面具備電影質感，場面浩蕩，精彩呈現政治權謀與民族大義，口碑極佳。
2026新春10大熱播陸劇清單5：《典當行》
陳寶國、王剛2位老戲骨演員們近期在商業大戲《典當行》同台飆戲，劇中這對師兄弟在各別掌管的典當行「金順祥」、「銀匯通」展開競爭與較量，劇中主角「金鑫」（陳寶國 飾）在爭執中砸碎元青花瓷，證明其造假，以誠信守護行業底線。
2026新春10大熱播陸劇清單6：《我的媽媽是校花》
全新陸劇《我的媽媽是校花》取材自南韓人氣網漫，故事講述罹患絕症的母親「孔桂芳」（劉琳 飾），意外變回20歲嬌嫩校花（鄧恩熙 飾），還隱瞞身分進入兒子「孔小燦」（蔣龍 飾）大學就讀。該劇情節笑中帶淚，探討母愛、夢想與第二次人生的意義。
2026新春10大熱播陸劇清單7：《江湖夜雨十年燈》
全新古裝武俠大戲《江湖夜雨十年燈》由《墨雨雲間》導演侶皓吉吉、郭鋒為執導，《古劍奇譚》編劇邵思涵執筆，劇情改編自網路作家關心則亂同名小說，深入描述腹黑雙面少主「慕清晏」（周翊然 飾）、聰慧佛系女俠「蔡昭」（包上恩 飾）之間的甜虐愛戀。
2026新春10大熱播陸劇清單8：《除惡》
2月23日上線的全新懸疑劇《除惡》由任素汐、王驍、蔡文靜領銜主演，講述基層女刑警「胡文靜」（任素汐 飾）在緝毒過程中，發現閨蜜「李曉雅」（蔡文靜 飾演）牽涉其中，她在親情、友情與正義的深感矛盾，也於人性善惡邊面臨抉擇。
2026新春10大熱播陸劇清單9：《玫瑰叢生》
全新都會愛情劇《玫瑰叢生》改編自人氣漫畫作品《禪女》，探討在充滿謊言和誘惑的城市生活中，人們應該如何卸下防備全心投入愛情。劇中測試男人是否對伴侶忠誠的鑑情師「李曉兮」（王子文 飾）與看似完美的金融菁英「小貝」（劉宇寧 飾演）從相互試探到彼此治癒，2人在充滿荊棘的感情修羅場中，收穫真摯愛情。
2026新春10大熱播陸劇清單10：《校服的裙襬》
青春疼痛文學作家饒雪漫又一全新力作！全新校園純愛劇《校服的裙襬》聚焦於從小展現小提琴天賦的才華少女「伊藍」（張昕懿 飾），在高中時期克服母親罹病、樂團落選、青春迷茫…等困境，之後她與青梅竹馬「童小樂」（謝彬彬 飾）組建三重奏樂團，展開勇敢追夢的熱血勵志故事。
