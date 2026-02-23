2026-02-23 09:06 女子漾／編輯Wendi
《陽光女子合唱團》票房飆破6億！盤點馬年6大華語推薦電影，《功夫》、《雙囍》爭霸！
馬年華語賀歲電影將情懷與創新完美交融，從「香港男神」古天樂領銜原班人馬回歸的科幻史詩《尋秦記》、以荒謬婚禮幽默解構台港文化的家庭喜劇《雙囍》，到注入溫情、勵志催淚的暖心力作《陽光女子合唱團》…等，6部強檔陪伴觀眾們從小年夜一路到元宵節，在歡笑與淚水中帶重拾熱血與感動！
盤點2026華語賀歲電影1：《陽光女子合唱團》
口碑國片《陽光女子合唱團》翻拍自2010年韓國電影《美麗的聲音》，邀請到臺裔日本傳奇歌姬翁倩玉睽違47年回歸台灣電影，在片中飾演獄友們敬愛的「玉英奶奶」，並獻唱日本民謠改編的主題曲〈時間之歌〉。馬年春節連假最後一天，《陽光女子合唱團》票房正式突破6億，擊敗蟬聯18年冠軍的《海角七號》，再度刷新影史新紀錄。
今年最笑中帶淚的電影！《陽光女子合唱團》正式預告｜𝟏𝟐/𝟐𝟒 - 𝟏𝟐/𝟐𝟖 搶先口碑場 𝟏𝟐/𝟑𝟏 全台上映
盤點2026華語賀歲電影2：《功夫》
2026年度動作大片《功夫》改編自話題作家九把刀同名小說，由戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨及劉冠廷共同主演，耗資近3億台幣，力邀韓國武術團隊，重金打造台灣首部以IMAX與Dolby Cinema規格上映的奇幻動作電影，該片講述魯蛇高中生「淵仔」（柯震東 飾）與好友「阿義」（朱軒洋 飾），意外拜師神秘流浪漢「黃駿」（戴立忍 飾），在熱血練功過程中，揭開師父與宿敵「藍金」（劉冠廷 飾）延續5百年的江湖恩怨。然而《功夫》上映後卻評價兩極，引爆熱烈討論。
2.13春節全台上映｜電影《功夫》正式預告
盤點2026華語賀歲電影3：《雙囍》
馬年賀歲強檔新片《雙囍》由《孤味》金獎導演許承傑執導，劇情圍繞著「一場喜事、兩場婚禮」所展開的荒謬與溫情。片中台灣新郎「高庭生」（劉冠廷 飾）與香港新娘「吳黛玲」（余香凝 飾）在婚禮當天，面臨離婚多年且水火不容的父母（庹宗華、楊貴媚 飾）爭相主持婚禮的窘境，「高庭生」聯合岳父「老吳」（田啟文 飾）、婚顧「小芮」（9m88 飾）與伴郎「大蔡」（蔡凡熙 飾），試圖在同一間五星級飯店、相隔半小時的時間差內，瞞天過海完成2場人生大事。
《雙囍》正式預告 - 2月17日 大年初一 全台上映
盤點2026華語賀歲電影4：《幸福之路》
2026農曆春節檔期上映的國際級劇情電影《幸福之路》改編自韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee CHOI）個人短片《老樣子》（Same Old），電影深入描寫底層移民的辛酸與血淚，男主角張震憑藉深刻演技，榮獲該屆金馬獎影帝，這也是他2度封帝，當天該片也奪下最佳新導演與最佳原創電影音樂大獎。
金馬影帝張震《幸福之路》終極版預告｜1.29溫暖上映
盤點2026華語賀歲電影5：《威龍闖天關》
香港喜劇天王周星馳1992年電影《威龍闖天關》經典數位修復版，睽違34年重返大螢幕，2月13日農曆春節期間於全台影院再度隆重上映。《威龍闖天關》電影裡周星馳、梅艷芳的銀幕神采，諷刺與歡笑交織的獨特喜劇風格、揭露官場與人性陰暗面…等，都讓該片被網友們譽為「賀歲片天花板」。
春節首選 2.13《威龍闖天關》完整版預告 │ 中文版 重返經典
盤點2026華語賀歲電影6：《尋秦記》
經典港劇改編的科幻古裝電影《尋秦記》，邀請到古天樂（項少龍）、林峯（嬴政）、宣萱（烏廷芳）、郭羨妮（琴清）及滕麗名（善柔）原班人馬回歸，並保留經典主題曲《天命最高》，令觀眾們深陷回憶殺。電影《尋秦記》時間線設定在電視劇結局後19年，主角「項少龍」在古代與家人隱居，卻因現代人再次介入時空而面臨新的危機。
《尋秦記》正式預告｜𝟐𝟎𝟐𝟔年𝟎𝟏月𝟎𝟗日 天命最高⚔️
