2026-02-25 05:15 女子漾／編輯Wendi
Jisoo華麗大變身！Netflix新劇《訂閱男友》6大亮點，8大男神化身虛擬情人！
Netflix 2026年強檔韓劇《訂閱男友》，由頂流女團BLACKPINK門面擔當Jisoo主演，劇中「8大男神」組成豪華虛擬男友軍團，包含朴宰範、李洙赫、徐康俊…等，全劇橫跨校園、古今與都會多重夢幻場景，展開虛擬與現實交織的浪漫冒險。《訂閱男友》不僅是Jisoo展現百變造型的視覺盛宴，更是Z世代對科技與真愛關係的深度探討，就讓我們趕快來看看吧！
Netflix新劇《訂閱男友》亮點1：Jisoo體驗完美約會
Netflix全新奇幻浪漫劇《訂閱男友》女主角為日復一日被工作壓得喘不過氣的網漫製作人「徐未來」（Jisoo金智秀 飾），她扣掉吃飯、工作等必要行程每天僅剩3個半小時能夠生活，於是「徐未來」決定透過虛擬戀愛訂閱服務「訂閱男友」逃離現實，體驗夢想中的完美約會。
Netflix新劇《訂閱男友》亮點2：穿梭至幻想與現實之中
《訂閱男友》既深入令人熟悉的辦公室職場日常，下一秒又穿梭至為使用者量身打造專屬的幻想情境，探討完美幻想與真切現實之間的高度落差。觀眾們在女主角「徐未來」（Jisoo金智秀 飾）視角之下，展開結合日常與浪漫幻想的異想旅程，天馬行空的奇幻情節令人眼界大開。
Netflix新劇《訂閱男友》亮點3：8大男神化身虛擬男友
《訂閱男友》邀請到徐康俊、李洙赫、邕聖祐、李宰旭、李玹旭、朴宰範（Jay Park）、金永大與李相二驚喜客串，他們分別演繹宛如童話的夢幻王子、校園裡的清新初戀，到自信專業的白袍醫師、肩負任務的祕密特務，以及帥氣逼人的頂級明星…等，究竟誰能擄獲Jisoo的芳心呢？
Netflix新劇《訂閱男友》亮點4：徐仁國才是真命天子？！
「徐未來」（Jisoo金智秀 飾）在現實生活中不斷與「朴慶南」（徐仁國 飾）不期而遇，2人逐漸成為「加班戰友」，她一邊沉浸於虛擬戀愛冒險同，一邊面對現實工作挑戰，與「朴慶南」之間悄然萌芽的情愫也慢慢升溫，暗示著一段更貼近現實、細水長流的愛情。
Netflix新劇《訂閱男友》亮點5：6大配角傾情演繹
《訂閱男友》卡司豪華，除了由Jisoo挑大樑演出、8大男神特別演出「虛擬理想情人」，還有《機智牢房生活》金聖喆、《孤單又燦爛的神—鬼怪》劉寅娜、《海岸村恰恰恰》孔敏貞、《歡迎回到三達里》金雅永、《外傷重症中心》賀營、《單身即地獄4》朴海潾精彩加盟，可說是未演先轟動呢！
Netflix新劇《訂閱男友》亮點6：Jisoo華麗時裝秀
《訂閱男友》女主角Jisoo在游走於現實職場與虛擬實境時，換穿無數多變造型，從俐落幹練職場套裝、純愛櫻花校園風洋裝，到奢華高貴黑色晚禮服，甚至到典雅宮廷古裝...等都令人看得目不轉睛，加上精緻妝容與時尚配件點綴，簡直就是由Jisoo主導的大型時尚寫真秀呢！
《訂閱男友》| 正式預告 | Netflix
