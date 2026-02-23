2026-02-23 03:15 跟著KarenW.品味人生
SHINE BLANC 潔淨清新漱口水 Karen體驗分享｜韓國天然口腔護理品牌，日韓貴婦圈話題新星在台灣也買得到
如果你跟我一樣，對「漱口水」其實一直有點抗拒，那我們應該算同一掛的。
不是不重視口腔清潔，而是市面上很多漱口水，用起來真的太刺激了。
辣、涼、刺，甚至用完之後口腔反而更乾，久了我就會開始懷疑：
這樣的清新感，真的是我需要的嗎？
直到我接觸到來自韓國、近期在日韓貴婦圈討論度很高的👉SHINE BLANC 潔淨清新漱口水
我才第一次覺得：
原來口腔護理，也可以是溫和、舒服，甚至有一點生活儀式感的存在。
而且現在在台灣就能直接買得到，不用再找代購，這點真的很加分。
韓國天然口腔護理品牌 SHINE BLANC 是什麼？
SHINE BLANC 是來自韓國的天然口腔護理品牌，由創辦人 Won Mi-hee 創立。
品牌誕生的初衷其實很生活化：希望打造一款，能夠讓全家人都安心使用的日常口腔清潔產品。
特別是針對：
• 日常抽菸
• 喝咖啡、茶飲
• 長時間說話、開會
這些容易影響口腔清新感的生活情境，SHINE BLANC 選擇以溫和、不刺激、貼近日常作為產品核心，而不是一味追求強烈的涼感或刺激感。
這也是我自己很認同的地方。（因為我就是每天離不開咖啡的人！）
為什麼 SHINE BLANC 能在日韓高端圈層快速累積關注？
老實說，我一開始注意到 SHINE BLANC，是因為它出現的地方真的很「不一般」。
它不只是一般市售漱口水，而是：
• 進駐日本 伊勢丹百貨
• 於日本 IROHAN 韓系選品通路成為漱口水熱銷品項
• 更成為東京銀座 Gucci Osteria da Massimo Bottura 米其林餐廳指定使用的漱口水
能被這樣的高端場域選擇，本身就代表產品定位並不是走刺激、強烈，而是講究整體使用體驗與舒適度。
也難怪會被稱為「日韓貴婦圈話題新星」
口氣清新的關鍵，其實不只在刷牙
這一點，是我開始比較認真研究口腔清潔後才意識到的。
我們每天刷牙、用牙線，的確很重要，但口腔裡仍然可能殘留一些刷不到的細微髒污與食物殘渣。
這些殘留物在口腔環境中，時間一久，就會影響整體的清新感。
也因此，漱口水更像是「日常清潔的補充步驟」，而不是取代刷牙。
SHINE BLANC 潔淨清新漱口水，對我來說，就是扮演這個角色。
⚠️當然，這一切都必須建立在正確刷牙習慣的前提之下。
我的實際使用感受｜30 秒完成的口腔整理
我自己最有感的一點是「它真的不刺激。」
使用方式很簡單，大約 30 秒，吐掉之後，口腔裡留下的是一種乾淨、清爽、但不乾澀的感覺。
不是那種「很涼所以覺得清新」，而是整體口腔狀態變得比較舒服。
這一點，對我這種不喜歡強烈口感的人來說，非常重要。
🍇 SHINE BLANC 潔淨清新漱口水－麝香葡萄（體驗心得分享）
這款是我最常用的一款。
• 0% 酒精添加
• 口感溫和、不辛辣
• 麝香葡萄香氣自然、不人工
特別適合在夜間或睡前使用。
使用後不會有刺激感殘留，反而讓整個口腔感覺被好好整理過。
▪️居家瓶 500ml｜NT$790
適合全家人日常使用。
▪️隨身包 11ml
• 30 入 NT$890
外出、旅行、放包包都很方便。
🍎 SHINE BLANC 潔淨清新漱口水－清香蘋果（體驗心得分享）
清香蘋果款的整體感受更偏向清爽路線。
微酸的蘋果香氣，用起來很輕盈，適合餐後或早晨使用。
如果你不喜歡偏甜香氣，或是想要比較清新的口感，這一款會很適合。
使用時機｜讓口腔清新成為生活節奏的一部分
• 餐後
• 重要會議或約會前
• 早上起床
• 睡前整理
短短 30 秒，就能完成一個屬於自己的口腔清新儀式。
我會推薦給這樣的你
• 不喜歡刺激、辛辣漱口水
• 刷牙後仍覺得口腔不夠清爽
• 口腔容易乾澀或敏感
• 有假牙、矯正器，清潔死角較多的人
SHINE BLANC 提供居家瓶與隨身包兩種容量，日常與外出都很實用。
⚠️使用注意事項
1. 請搭配正確刷牙習慣使用
2. 6 歲以下兒童需成人陪同
3. 本產品不建議吞食，使用後請吐出
4. 若口腔不適持續，請諮詢牙醫
5. 僅限口腔清潔用途
6. 請放置於孩童無法取得之處
重點整理｜不用飛日韓，也能入手的高質感口腔清潔選擇
對我來說，SHINE BLANC 潔淨清新漱口水不是那種浮誇型產品，而是一款會慢慢融入生活、越用越習慣的存在。
如果你正在找一款
溫和、不刺激、又有質感的漱口水
那 SHINE BLANC，真的很值得列入清單。
SHINE BLANC 哪裡買？https://lihi3.me/gPjGq
SHINE BLANC官方網站：https://lihi3.me/gPjGq
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數