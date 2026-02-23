年度日劇大賞／男女配角 10 位入圍者分析：北村匠海戰後淬鍊「麵包超人」，小芝風花展現機敏、柔情魅力！

由台灣日劇粉絲社團創辦的「年度日劇大賞」今年邁入第三屆，與 LINE TV 的「LINE TODAY 聚光賞」（前身為 KKTV 的 K 劇大賞）並列為台灣兩大日劇獎項。除了觀眾投票，也邀請專業評審與日劇 KOL 討論，從台灣視角評選優質作品，共設 17 個戲劇部門。

本屆入圍名單於 2 月 6 日公布，包括首度在台同步的晨間劇《紅豆麵包》、探討性別刻板印象的《有本事換你來做啊》，以及串流自製劇《玻璃之心》、《武士生死鬥》等話題作，在六大主要獎項中（年度日本電視劇、年度日本網路劇、年度男女主角、年度男女配角）榜上有名。

入圍男女配角的角田晃廣（左上）、本田響矢（右上）、宮崎葵（左下）、小芝風花（右下）。（圖／翻攝網路，作者組圖）

本系列文章將聚焦六大獎項，深入解析入圍作品與演員的特色與亮點。本文將帶來「年度男配角、女配角」兩大獎項的入圍名單與重點分析，包括角田晃廣、本田響矢、宮崎葵、小芝風花等人，都是奪獎大熱門。

年度男配角：最強綠葉的重量

本屆名單展現了配角如何從「陪襯」進階為「支柱」。無論是在晨間劇中的長線陪伴，或是在大河劇裡承載時代重量感，這幾位演員都交出了教科書等級的表現。他們不刻意爭奪光芒，卻以紮實深厚的表演讓主角更加立體，也撐起了今年日劇最動人的群像風景。

作為搞笑三人組「東京 03」的成員，角田晃廣在《小鎮星熱點》中飾演看似唯唯諾諾、實則洞察人心的小鎮職員，再次展現他獨有的「帶點哀愁的幽默」。他與女主角市川實日子的對手戲火花十足，將中年「外星人」的不得志與偶爾閃現的正義感，拿捏得既滑稽又動人，成為全劇最接地氣的情感錨點。

宮澤冰魚在《幸福就是吃飯睡覺等待》中，完美呼應劇名中的「等待」意涵。他飾演性格安靜、透過料理傳遞溫度的男子，被譽為透明感十足的療癒存在。他的表演不依賴誇張肢體，而是在靜靜佇立於畫面時，便能散發歲月靜好的氣息，精準捕捉現代人渴望被理解的孤獨與溫暖。

《幸福就是吃飯睡覺等待》宮澤冰魚。（圖／翻攝 NHK）

本田響矢在《宛如粼光，夫婦日和》中探討婚姻與自我認同議題，展現超越年齡的沉穩。他飾演的角色在複雜家庭關係中，既是旁觀者也是守護者。成功褪去過往「花美男」標籤，以細膩的眼神戲詮釋角色內心的掙扎與釋懷，證明自己具備支撐嚴肅題材的演技廣度。

北村匠海在晨間劇《紅豆麵包》中飾演人氣動畫「麵包超人」的作者，與女主角今田美櫻在戰爭與戰後歲月中相互扶持、共同成長。他演繹出藝術家特有的纖細與韌性，將從荒蕪到創造希望的歷程鋪陳得層次分明。此外，他與今田美櫻之間自然動人的化學反應，也是這部長篇巨作吸引全齡觀眾、甚至讓台灣觀眾留下深刻印象的重要關鍵。

《紅豆麵包》北村匠海。（圖／翻攝緯來日本台）

安田顯在大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》中飾演蔦重生涯中的重要導師（或對手），始終展現壓場感十足的存在感，宛如演技變色龍。他帶有劇場張力的表演風格，與大河劇宏大背景完美融合，將江戶時代職人的執著與權力鬥爭中的狡黠交織成極具威壓感的氣場。每次登場都讓畫面張力瞬間提升，無愧為實力派老戲骨。

年度女配角：超越配角的靈魂存在

「年度女配角」的入圍名單，不僅是一場演技競技，更展現日本女演員在不同年齡層與題材中所能達到的厚度與層次。無論是追求生活感的平岩紙、展現時代氣息的河合優實與小芝風花，或是深入人性幽暗與光輝的松隆子與宮崎葵，她們都用演出證明：沒有小角色，只有賦予角色靈魂的大演員。

平岩紙在《小鎮星熱點》中成功詮釋出「潤物細無聲」的力量。她飾演女主角身邊最可靠、也最有故事的夥伴，將看似平凡卻蘊含生活智慧的中年女性演得極具真實感。她的表演節奏穩定而自然，如同日常中不可或缺的微光，既中和劇情的沉重，也能以一個細微眼神觸動人心，是全劇溫暖的基石。

河合優實作為近年備受矚目的新生代演員，在晨間劇《紅豆麵包》中展現截然不同的面貌，彷彿時代洪流中的一抹火花。她飾演的角色個性鮮明，在動盪年代中既保有少女純真，也具備面對困境的剛毅。她的表演感染力極強，與今田美櫻的對手戲火花四射，展現出新世代領軍人物的氣勢與潛力。

《紅豆麵包》河合優實。（圖／翻攝 NHK）

久違回歸螢幕的宮崎葵，在《一點點超能力》中展現與年齡無關的透明質地。她飾演帶有些許奇幻色彩的角色，卻以踏實自然的方式落地呈現，將「看透世事後的溫柔」演繹得淋漓盡致。每當她出現，畫面彷彿自帶柔光，證明真正的演技無需喧嘩，也能讓觀眾感受到靈魂的細微震動。

松隆子在《幸福婚姻》中的演出，瞬間拉高整部劇的質地。她飾演一名在完美婚姻表象下逐漸崩裂的女性，將優雅與破碎交織得極為精準。平靜語調中暗藏尖銳絕望，優雅轉身後流露深層孤寂。她以影后級的控制力，讓「幸福」二字顯得既諷刺又真實，成為本屆最具威懾力的競爭者之一。

《幸福婚姻》松隆子。（圖／翻攝朝日電視台）

在氣勢磅礡的大河劇《大膽狂徒》中，小芝風花飾演與蔦屋重三郎生命交織的重要女性。她成功駕馭繁複古裝與厚重時代氛圍，將角色的機敏、柔情與在大時代中求生存的韌性結合得相當完整。她的進步有目共睹，在眾多資深演員環伺之下毫不遜色，展現足以挑起大河劇重任的成熟魅力，也成為江戶繁華畫卷中令人驚豔的一筆。

第 3 屆「年度日劇大賞」得獎名單預計在 2 月 27 日公布。更多資訊與其他獎項入圍名單，可上 FB 粉絲專頁「年度日劇大賞」查詢。

第三屆年度日劇大賞主視覺。（圖／翻攝 Facebook）

關聯閱讀

年度日劇大賞／15 部入圍大作分析：從《榮耀家族》的世襲枷鎖，到《宛如阿修羅》的平靜崩裂

年度日劇大賞／男女主角 10 位入圍者分析：竹內涼真跳脫「熱血青年」框架，奈緒打造「沙拉碗」尋真相！

推薦閱讀

專訪／攝影機是唯一的護照：獨立電影導演林家威，在巴爾幹半島的「拒絕預設」流浪

趨勢／《甄嬛傳》馬拉松為何年年春節洗版？深度拆解 YouTube 直播背後的數位儀式

趨勢／3 分鐘的影視革命：詳解「短劇」趨勢如何強勁，連日本都在追求「時效比」！