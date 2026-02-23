年度日劇大賞／男女主角 10 位入圍者分析：竹內涼真跳脫「熱血青年」框架，奈緒打造「沙拉碗」尋真相！

由台灣日劇粉絲社團創辦的「年度日劇大賞」今年邁入第三屆，與 LINE TV 的「LINE TODAY 聚光賞」（前身為 KKTV 的 K 劇大賞）並列為台灣兩大日劇獎項。除了觀眾投票，也邀請專業評審與日劇 KOL 討論，從台灣視角評選優質作品，共設 17 個戲劇部門。

本屆入圍名單於 2 月 6 日公布，包括首度在台同步的晨間劇《紅豆麵包》、探討性別刻板印象的《有本事換你來做啊》，以及串流自製劇《玻璃之心》、《武士生死鬥》等話題作，在六大主要獎項中（年度日本電視劇、年度日本網路劇、年度男女主角、年度男女配角）榜上有名。

入圍男女主角的松坂桃李（左上）、妻夫木聰（右上）、北川景子（左下）、奈緒（右下）。（圖／翻攝網路，作者組圖）

本系列文章將聚焦六大獎項，深入解析入圍作品與演員的特色與亮點。本文將帶來「年度男主角、女主角」兩大獎項的入圍名單與重點分析。包括松坂桃李、妻夫木聰、北川景子、奈緒等人，都是奪獎大熱門。

年度男主角：跨世代的演技博弈

本屆入圍男主角橫跨不同世代，卻都在各自作品中交出極具說服力的表現。無論是資深演員為經典角色注入嶄新靈魂，或是新生代演員突破既定形象、打破框架，都讓人留下深刻印象。

松坂桃李在《御上老師》中飾演從文科省空降至高中講台的精英官僚，成功演繹出「冰冷外表下潛藏改革烈火」的複雜層次。他將高層官僚體系與教育現場之間的割裂感詮釋得優雅而真實，在克制中展現張力，充分體現其作為中生代領軍人物的穩健實力。

時隔 11 年，中井貴一再次穿上長倉和平的西裝。《再續‧倒數第二次戀愛》的完結篇不僅承載情懷，更展現他圓熟細膩的演技。面對 63 歲的退休關卡，他與小泉今日子的鬥嘴依舊火花四射，卻多了一份對「老後生活」的從容與睿智。他讓觀眾看見，一個平凡男人如何在日常之中守護不平凡的溫柔，也體悟到：變老並不可怕，甚至可以如此可愛。

《再續‧倒數第二次戀愛》中井貴一。（圖／翻攝富士電視台）

竹內涼真堪稱本屆最大黑馬。在《有本事換你來做啊》中，他大膽挑戰「化石男」海老原勝男一角，將大男人主義、嘴賤卻不自知的討厭特質，演繹出帶點笨拙喜感的層次。這本是極易引發反感的角色，但隨著分手後的自我覺察與笨拙學習做家事的細節鋪陳，觀眾得以看見角色的成長弧線。竹內也藉此正式跳脫「正義熱血青年」的既定框架，完成走向成熟性格男星的關鍵轉身。

飾演會計師的妻夫木聰，在壯闊的賽馬場景中守住了《榮耀家族》的情感微光。他與馬匹之間近乎「無聲對話」的演出堪稱一絕，透過眼神與肢體語言，細膩傳達出從人生低谷重新找回熱情的顫動。這不僅是熱血故事，更是一段關於「傳承」重量的書寫，也讓作品成為年度最具靈魂的劇集之一。

橫濱流星。（圖／LINE TV 提供）" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-02-23/38fdb001ef07f4f3e8c826dd63e5121a.jpg"> 《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》橫濱流星。（圖／LINE TV 提供）

橫濱流星作為 2025 年大河劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事～》的主人翁，承擔著極高期待與壓力。他詮釋的蔦屋重三郎，既有江戶商人的市儈機敏，也蘊含開創藝文復興時代的野心與膽識。從吉原茶屋養子一路躍升為出版王的狂氣與韌性，橫濱流星演繹得飽滿而具生命力，證明自己完全具備撐起年度長篇大作的帝王氣場。

年度女主角：綻放時代的韌性

年度女主角的入圍名單最令人驚喜之處，在於演員們如何於截然不同的生命維度中，精準捕捉女性視角的「困境與光芒」。從新世代奮鬥者、中生代突破者，到傳奇巨星的華麗回歸，這份名單不僅展現演技實力，也是一場對女性在社會各角落奮戰姿態的致敬。

《小鎮星熱點》市川實日子。（圖／翻攝富士電視台）

市川實日子在《小鎮星熱點》中再次證明，她是日劇圈最擅長詮釋「生活感」的演員之一，更擁有難以取代的「空氣感」演技。劇中，她飾演在沒落小鎮推動地方創生的平凡女性，不靠激情演說，而是透過細碎對話與尷尬沉默，將角色堆疊得立體而真實。那種自帶療癒力卻隱含固執的表演質地，為作品注入溫柔靈魂。

奈緒在《東京沙拉碗》中以警察角色為核心，映照東京多元文化交織下的繁華與陰影。她試圖在「失落的一角」尋找真相，在城市巨大的疏離感中展現溫暖韌性。面對體制的無力與對少數族群的同理，她拿捏得精準而克制。尤其在處理跨國界情感連結時，那份從眼神流露出的真誠，使嚴肅的社會議題多了一層溫潤底色。

北川景子在《從奪走你的那天起》中背負深沉痛苦與自我救贖，交出近年最具突破性的演出。她卸下過往完美螢幕形象，將角色的偏執、脆弱，以及近乎毀滅性的母性力量演繹得極具震撼力。每一場崩潰後的自我重塑，都讓人感到揪心，也看見她作為演員的再進化。

《再續‧倒數第二次戀愛》小泉今日子。（圖／翻攝富士電視台）

小泉今日子時隔多年再度回歸吉野千明一角，在《再續‧倒數第二次戀愛》中將 50+ 職場女性的焦慮與坦然詮釋到位。她與中井貴一的默契依舊自然流暢，而這一次，她更多了一份對「變老」的灑脫與自嘲。即使人生不盡如意、身體逐漸老去，仍能大聲吐槽、優雅生活的姿態，讓千明成為無數現代女性的精神投射，也被視為「優雅老去」的當代範本。

今田美櫻出道多年首度擔綱晨間劇《紅豆麵包》女主角，成功擺脫「漂亮臉蛋」的單一印象，演活在戰爭與戰後困境中支撐家庭、對抗貧窮的堅韌女性。她那雙招牌大眼睛裡盛滿希望與勇氣，讓角色的生命力真實可感，也展現作為新一代國民女演員的強大感染力。

第 3 屆「年度日劇大賞」得獎名單預計在 2 月 27 日公布。更多資訊與其他獎項入圍名單，可上 FB 粉絲專頁「年度日劇大賞」查詢。

第三屆年度日劇大賞主視覺。（圖／翻攝 Facebook）

