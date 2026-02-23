年度日劇大賞／15 部入圍大作分析：從《榮耀家族》的世襲枷鎖，到《宛如阿修羅》的平靜崩裂

由台灣日劇粉絲社團創辦的「年度日劇大賞」今年邁入第三屆，與 LINE TV 的「LINE TODAY 聚光賞」（前身為 KKTV 的 K 劇大賞）並列為台灣兩大日劇獎項。除了觀眾投票，也邀請專業評審與日劇 KOL 討論，從台灣視角評選優質作品，共設 17 個戲劇部門。

本屆入圍名單於 2 月 6 日公布，包括首度在台同步的晨間劇《紅豆麵包》、探討性別刻板印象的《有本事換你來做啊》，以及串流自製劇《玻璃之心》、《武士生死鬥》等話題作，在六大主要獎項中（年度日本電視劇、年度日本網路劇、年度男女主角、年度男女配角）榜上有名。

日劇《有本事換你來做啊》（上起）、《武士生死鬥》與《小鎮星熱點》。（圖／翻攝電視台官網，作者組圖）

本系列文章將聚焦六大獎項，深入解析入圍作品與演員的特色與亮點。本文首先帶來「年度日本電視劇」與「年度日本網路劇」兩大獎項的入圍名單與重點分析。包括《東京沙拉碗》、《御上老師》，以及近期熱門的跨海大作《浪漫匿名者》，也都是奪冠大熱門。

年度日本電視劇：從庶民日常到體制批判

「年度日本電視劇」呈現出極其豐富且多維的敘事面貌。從厚重的政經歷史、溫潤的族群融合，到犀利的性別辯證與教育反思，這些作品在觸動人心之餘，也映照出當代社會的複雜縮影，無疑構成今年最耀眼的影視風景。



日劇《紅豆麵包》。（圖／翻攝 NHK 官網）

《紅豆麵包》作為首部在台灣同步跟播的日本晨間劇，熱度攀升之快令人矚目。題材連結台灣觀眾耳熟能詳的「麵包超人」創作原點，加上主演今田美櫻、北村匠海的螢幕魅力，使其成為本屆奪獎呼聲極高的熱門作品。

《小鎮星熱點》則是編劇笨蛋節奏繼《重啟人生》後的又一驚喜之作。他高明地將「外星人」這樣宏大而科幻的命題，輕巧消解於平凡的鄉間日常之中。這種冷靜而帶點抽離感的敘事策略，在幽默中暗諷人類對神祕事物的過度解讀，同時溫柔歌頌那些看似微不足道卻無可取代的平凡幸福。

《東京沙拉碗》直擊東京在國際化浪潮下被掩蓋的排外情緒與語言隔閡。透過警察與翻譯官的雙重視角，戲劇化地勾勒出不同族群間的信任危機。作品對「偏見」的描摹細膩而克制，提醒我們在跨文化交界處，最稀缺的往往不是溝通技巧，而是願意「試圖理解」彼此的耐心。



大河劇《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》。（圖／LINE TV 提供）

《大膽狂徒〜蔦重繁華如夢故事〜》則將時光拉回江戶時代，演繹傳奇出版人蔦屋重三郎的一生。透過橫濱流星的詮釋，引領觀眾走進那段燦爛、浪漫且充滿文化生命力的黃金盛世，看見庶民文化如何在壓抑氛圍中逆勢綻放，迸發驚人的創造能量。

《榮耀家族》從賽馬圈與稅務專家的冷門視角出發，卻刻畫出深沉而殘酷的人性博弈。它所辯證的是「血緣」與「志業」之間的拉扯，那種在龐大家族體系下產生的窒息感極具張力。與其說這是一齣豪門戲碼，不如說是對「家族傳承」這套古老制度的一次無情拆解。

《再續·倒數第二次戀愛》與《有本事換你來做啊》恰好位於情感光譜的兩端。前者讓鎌倉海風吹散熟齡戀愛的標籤化，展現「不急於定義結果」的自在與優雅；後者則精準刺破令和時代下家務勞動與性別角色所維繫的「假面和平」。兩者皆試圖撕去社會強加於「正確關係」的單一模板，為親密關係開闢更多可能。



日劇《我們還不懂那顆星球的校規》。（圖／翻攝 LINE TV 官網）

《我們還不懂那顆星球的校規》與《御上老師》則從不同切面剖析校園議題。從法務視角切入的校園律師，到體制內的精英文官，兩部作品皆跳脫傳統校園劇「熱血、夢想與汗水」的窠臼，轉而從更宏觀的制度運作與政治野心出發，冷靜審視教育體系的結構性問題。

2026 年度 OTT 日劇：打破框架的影像盛宴

本屆 OTT 入圍名單可謂「神仙打架」，涵蓋熱血樂團、大逃殺動作、精緻家庭劇到跨國浪漫喜劇等多元類型。這不僅象徵日劇已逐步走出傳統電視台框架，更透過串流平台加速全球化布局。無論是追求感官刺激的《武士生死鬥》，還是著重心靈療癒的《浪漫匿名者》，都顯示出日劇在題材與形式上的嶄新高度。



日劇《玻璃之心》。（圖／Netflix 提供）

《玻璃之心》由佐藤健親自監製並主演，不僅描繪樂團成長歷程，更向音樂職人精神致敬。劇中樂團 TENBLANK 的現場演出震撼力十足，將青春遺憾與夢想執著刻畫得細膩動人，是技術與情感兼具的代表之作。

《和我老公結婚吧》改編自同名韓劇，卻融入大量日本意象——尤其在小芝風花與佐藤健的詮釋下，褪去了原版的誇張狗血，增添日式特有的含蓄溫情與心理層次。其「命運轉移」的改編邏輯與俐落節奏，使復仇敘事升華為一場關於「重新愛上自己」的生命課題。



日劇《宛如阿修羅》。（圖／Netflix 提供）

《宛如阿修羅》則由名導是枝裕和重新詮釋向田邦子經典文本，展現極致影像美學。四姊妹之間的妒忌、猜疑與羈絆，在看似平靜的餐桌對話中暗潮洶湧，辛辣而真實地剝開家族關係中「如阿修羅般」的幽暗人性。

《加奈子的幸福殺手生活》被譽為最強社畜黑色幽默之作，將上班族崩潰日常轉化為荒謬的殺手職業設定，劇情節奏明快、腦洞大開。不僅動作場面精彩，也精準捕捉現代打工人的集體焦慮與無力感。

《武士生死鬥》則堪稱日式「大逃殺」類型的新標竿。由岡田准一等人領銜，將傳統時代劇推向更具國際視野的舞台。高密度動作設計與明治維新的宿命感交織，這部被稱為「武士版魷魚遊戲」的作品，以極高的視覺質感重新定義武士道的現代敘事。



日劇《浪漫匿名者》。（圖／Netflix 提供）

《浪漫匿名者》是一部跨越國界的療癒小品，由小栗旬與韓孝周激盪出的跨國火花為基底，並以巧克力作為情感媒介，細膩描繪社交恐懼者的戀愛心理。作品溫柔擁抱每個人的不完美，也讓人看見跨文化合作所能激發的純粹共鳴。

第 3 屆「年度日劇大賞」得獎名單預計在 2 月 27 日公布。更多資訊與其他獎項入圍名單，可上 FB 粉絲專頁「年度日劇大賞」查詢。

第三屆年度日劇大賞主視覺。（圖／翻攝 Facebook）

