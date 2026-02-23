自由奔放的〈So Easy (To Fall in Love)〉！Olivia Dean 唱出追求愛情的自如！

via Olivia Dean's Instagram

Hi there，前陣子分享過Olivia Dean收錄在他的第二張個人專輯《The Art of Loving》(2025) 的〈Man I Need〉(2025)，而在這首歌之後取得了大眾廣泛的注意，並且也以這波強烈的勢頭獲得了 The Grammys (葛萊美) 最佳新人，隨後引起討論的是新專輯的下一波單曲〈So Easy (To Fall in Love)〉(2025)，在歌曲當中和〈Man I Need〉一樣輕鬆的情調，再次將 Olivia 的魅力完美地展現了出來。

這首〈So Easy (To Fall in Love)〉其實在專輯發行時就一起作為單曲宣傳了，只不過〈Man I Need〉的後勁實在太強了，在下首單曲也開始宣傳時依舊獲得很不錯的流量，幸好〈So Easy (To Fall in Love)〉在 Olivia 慢慢地努力之下被，也逐漸前進到各大榜單的靠前位置。以輕鬆的爵士曲風被大眾熟悉的 Olivia，在這新一首單曲中更給出了不同面向，在持續追求自己所愛的同時，將心中積極正向的態度也加入其中。

如果說〈Man I Need〉是 Olivia 想要找尋另一半的，那〈So Easy (To Fall in Love)〉就是他希望大家都能夠在愛情裡徜徉，並且除了告訴大家自己對於愛情的價值觀是多麼正向之外，也鼓勵著每位在追尋愛情的人們，這件事是非常單純輕鬆的，並不需要因此而感到壓力或挫折。我認為這不僅代表了他對於愛情的正面看法，同時也帶出了他對自己的信心，尋求愛情就得大方地展示自己，把自己亮麗的那面拿出來。

在這樣陶醉且自信的氛圍下，於我來說其實沒有太過在意 Olivia 的唱功或技巧，畢竟整體氛圍感的氣勢實在太強烈了；然而如果再回過頭仔細一聽，Olivia 在這首歌當中的聲音非常細膩，而在細膩之餘還有很輕巧的收放及轉音，乍聽或許不會覺得，但細聽卻讓人起雞皮疙瘩。這樣的詮釋剛好是 Olivia 個人擅長的風格，同時也很完美地契合進歌曲意涵裡，那份從容、那份自如正好就是歌曲中陷入愛情所需要的關鍵心態。

via Olivia Dean's Instagram

在 MV 當中很順理成章地加入了現代舞的元素，這也是近期流行歌手在詮釋爵士歌曲很常使用的方式，Olivia 也不例外，不過在這個路線當中也分得出適合與否，他恰好就將這方法拿捏得非常恰當。在舞動的基礎上，Olivia 用各種小巧合在各個場景中撮合每對戀人，其中讓我有些驚喜的是，他不只將男女湊成對，同時也將男男、女女湊在一起，這更讓人看出了他對於愛情的開放及包容，看了讓人心裡覺得既暖和又甜蜜啊。

〈So Easy (To Fall in Love)〉算是在專輯《The Art of Loving》第二首取得明顯成功的歌曲，也象徵了 Olivia Dean 並不只是紅一首歌的歌手而已，延續了他個人風格濃烈的爵士路線，在近幾年流行風格、emo 氛圍盛行的樂壇中，注入一股清新的能量，我想這也是他為什麼能夠把 The Grammys 最佳新人獎納入囊中的最大原因，從他的歌聲、他的音樂、到他本人，無一不給人一致的舒適感，若是有興趣的朋友也可以去找找他的現場演唱，是和錄音室版本聽起來稍有不同、但卻給人一樣舒適的饗宴啊！

----------

----------

