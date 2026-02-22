2026-02-22 13:01 職場讀書人 Thak tsheh lang
【追劇】2026《冰與火》風潮再起 在那之前不如先回顧《權力遊戲》如何從神作淪為爛尾經典—《冰與火之歌：權力遊戲》
在《龍族前傳》第三季推出之前，具有外傳性質的《七王國的騎士》率先上場，完全不同的基調也讓整個《冰與火之歌》系列增加了一個新的觀看角度。但在討論這部小品之前，好像還是該先回到最原初的《冰與火之歌：權力遊戲》，回顧一下這部一度被稱為神劇的作品，如何淪落到被眾人唾棄的地步。為了能夠重溫整個崩壞的過程，我利用年節假期重溫了八季的內容，而這樣一次性的完整複習，也再一次確認當初網友做的梗圖真的沒有冤枉劇組。
《冰與火之歌》影集系列的故事改編自小說家喬治·R·R·馬丁所著的同名史詩奇幻作品，他參考了英國的歷史，並藉由加入了魔法、龍等科幻元素，講述一塊名為維斯特洛的大陸上，不同政權興起與衰弱的過程。在這塊大陸上存在七個王國，並且都服從於「鐵王座」上的龍族統治者，直到一場動亂推翻了其統治，也埋下了七大王國之間權力鬥爭的隱憂。
作為推翻統治的獎賞，以雄鹿做為象徵的拜拉席恩族成為鐵王座的擁有者，統治著整個維斯特洛，雖然沒有治國的才能，每天只想打獵跟嫖妓，但藉由政治聯姻與酬庸攏絡其他家族，七大王國勉強維持著穩定的局面。然而，當首相意外猝死，國王決定找來曾經和他奮戰、以狼族為象徵的史塔克族來接任，並且期望他協助穩固自己的權力，卻引發了一連串的連鎖反應，《冰與火之歌：權力遊戲》的故事也由此展開。
如同劇名所暗示，儘管有著奇幻的元素，「政治鬥爭」其實才是這部戲最大的看點。面對暗潮洶湧的政局，各大家族都想穩固自己的地位甚至問鼎「鐵王座」，高官重臣更是必須靈活運用資源，順應局勢選擇自己在當下最適合的盟友。在這部口頭上充斥著誓言、承諾與榮譽的影集裡，實際上出現的其實是各種人心的算計，各種意料之外的劇情發展與「發便當」的高效率，更是它獲封「神劇」的重要因素，並且精準呈現了副標當中「如遊戲般操弄權力」的描述。
儘管是由小說改編，但在影集進度比較快的情況下，最後的第七、八季則是劇組自編，沒有小說作為藍本，尤其是第八季的大結局，更傳出遭到駭客入侵導致劇本必須大幅修改。不論駭客到底是真是假，爛尾的事實無可否認，尤其如果有時間一次從頭追到尾，更可以看出前面六季與最後兩季的明顯差異。
雖然出乎意料，但前六季的劇情發展其實是有其邏輯的，藉由那些意外的轉折，它呈現出的是觀眾沒有預料到的陰暗面，或者單純為了權力、或者只是求生存，都有助於讓整個角色更加立體；但最後兩季很明顯就沒有這樣的效果，觀眾的「意外」往往是因為主角們的戀愛腦、聖母情節，而且隨著其他配角的反應，也可以明顯看出編劇也知道他們的那些行為並不合理，卻只想要用一堆扁平、唱高調的論述來說服觀眾。
原本觀眾對於《權力遊戲》的著迷，是因為其中的狡詐與殘酷，但在缺乏腳本的情況下，最後兩季似乎變得太想要討好觀眾，並且把原本複雜、多元的角色們粗暴地分成正義與邪惡的兩個種類。並不是說這樣不可以，但對於觀眾來說，原本驚悚的鬥爭劇情突然變成漫威英雄電影，幾個角色還變得陰陽怪氣，最後甚至開始亂點鴛鴦譜，這樣的落差真的是很難適應。
從原本的10集到最後兩季分別只有7、6集，《權力遊戲》很難不讓人有種想要急著收尾的感覺，加上莫名其妙的結尾，大概至今都還在粉絲心中留著隱隱作痛的創傷，也可惜了這部不論在各個層面都曾經讓人次次驚艷的作品。但值得慶幸的是，這次推出的外傳前面看起來還算有趣，也希望接下來推出的《龍族前傳》能夠找回當初吸引粉絲的節奏，否則只能期待未來有人能夠重拍洗白了。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數