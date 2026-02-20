2026-02-20 22:45 谷帥臻
【初五迎財神心法】 —告別無效盲目參拜，趁早轉換戰略
—告別無效盲目參拜，趁早轉換戰略
每天忙到深夜，會議一場接一場，專業能力不輸人，履歷也好看。 「老師，我真的很努力，為什麼財運都沒跟上？」
▋ 你有沒有這種感覺？
若你仍將正月初五「迎財神」當作例行公事視為拿香跟拜的習俗，人家拜，我也拜。香點了，金紙燒了，但財運就是沒有起色？無疑是浪費一場年度財富系統重啟機會。因為拜錯碼頭、走錯流程，導致一整年勞而無功，並非運氣不佳，而是你缺乏明確的佈局。我們必須運用系統化的知識，找回最精準的獲利節奏。
▋ 你站在神像前，逼自己回答三個問題：
今年我要怎麼賺？我靠什麼賺？我打算怎麼守？
◆ 戰略：釐清你的財富來源方式
神明界有著嚴謹的分工，依據個人核心獲利模式，選擇正確廟宇參拜，才是精準投藥。來財模式不同，財神廟就不同。
你是企業主？業務？投資人？上班族？
￭ 第一型態：衝事業版圖者(推薦)
1.雲林北港武德宮，是武財神信仰重鎮。很多企業主談展店、談併購前都會去。
2.高雄關帝廟，講誠信、講義氣，適合想突破職涯格局的人。
3.台北霞海城隍廟，適合商業圈的人脈場域，廣告、媒體、金融圈。
￭ 第二型態：穩定正財者(推薦)
1. 南投竹山紫南宮，是借發財金最具指標性的廟宇之一。
2. 新北烘爐地南山福德宮，很多業務凌晨跑單前去。
3. 屏東車城福安宮，做實體生意的老闆幾乎都知道。
￭ 第三型態：求偏財與轉運者(推薦)
1.新北金山財神廟，北台灣談偏財一定會提到。
2.新北石碇五路財神廟，想換跑道的人特別多。
3.新北八里五福宮，很多人衝獎金、衝投資。
4.台南南鯤鯓代天府，抽籤問年度方向的信徒遍佈全台。
如果拜錯財神，就像拿錯部門申請單。窗口不對，給錯資源，財富不會轉動。
◆ 行為禁忌，是能量管理
初五睡到下午？古人講「財神巡門」，你卻在被窩裡。那種鬆散的狀態，怎麼撐起年度目標？整天說自己「窮」、嘲諷別人寒酸，嘴巴講的就是你的財富頻率。不丟舊春聯、不倒垃圾，屋子裡全是舊氣。空間堆滿雜物，新的資源怎麼進來？這些習俗背後，其實是心理與空間秩序的重整。你在整理屋子，也在整理自己的焦慮與貪婪。
◆ 五步驟實戰SOP：把儀式變成執行力
￭ 第一步：清掃與時機。迎財神前，先「送窮」。居家與辦公室都要清理。
￭ 第二步：燃香，報上姓名、出生年月日、現居住址或辦公室精準定位。
￭ 第三步：願望具體化。不要講「我要暴富」。模糊目標，換來模糊結果。而是必須講清楚：「今年業績成長20%，投資判斷保持紀律。」
￭ 第四步：禱詞與行動。金紙順時鐘繞香爐三圈再燒。若能以捐款行善替代燒金紙更佳，這叫能量交換。
￭ 第五步：錢母信用管理。發財金、錢母，當種子資本，投入生產力用途。借了要還。信用評等，神明也在看。
▋ 迎財神，就是年度導航的校正
你站在神像前，其實是在跟未來的自己談條件。談紀律。談誠信。談野心。
財神不會替你開車，祂只會把方向盤調回到正位。接下來踩油門的人，是你。
