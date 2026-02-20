2026-02-20 21:51 假假
《雙后傳》：女性執政的困境，兩位女王誰才是真正的贏家？
趁著連假看了《雙后傳》（Mary Queen of Scots ），整部電影首尾呼應，只不過結尾多了兩位女王的自白，看完後重新再看一次開頭，讓我不勝唏噓。不論是歷史或是電影中，瑪麗女王都是失敗的一方，那為什麼我會喜歡這一部呢？我覺得它對今天的我們仍然重要，因為這部《雙后傳》把女性執政時面對的敵意刻劃得很寫實。
女強人真可憐，跟男人做一樣的事情卻更容易被罵
我印象最深刻的故事線就是瑪麗女王一到蘇格蘭，就和當地最有聲望的新教牧師起衝突，雖說在當時因為宗教信仰不同，新教對這位天主教環境長大的女王有戒心也是情有可原，但他卻先指責女王「和所有女人一樣盲目、意志軟弱、感情用事且缺乏判斷力」，還未見過瑪麗女王的統治就先依據性別妄下定論；更在樞密院後和其他反對女王的樞密院大臣勾結，散播瑪麗女王通姦、腹中子為私生子的流言。先不論歷史上瑪麗女王是不是真的外遇通姦，在看這一段的時候讓我想到了當時都英格蘭女王伊莉莎白一世的媽媽安妮．博林，最後也是被謠傳和其他人通姦、淫穢而被處死。身為國王卻可以名正言順的外遇、而女人只要使出太多政治手腕、或登上皇位，就容易被造謠、背負妓女、蕩婦之名被殺。
更慘的是，瑪麗女王的丈夫因為自已的地位不如真正的「國王」，竟在酒醉後簽署同意謀殺姦夫的詔書，以便掩蓋自己「嗜好男色」的事實。之後，瑪麗女王的樞密院更拉攏她的顧問及保護者，殺害瑪麗女王的丈夫、逼迫瑪麗女王下嫁這位保護者，並聲稱「女王的兒子詹姆士要在舅舅監國下才能合法接管國家」逼著瑪麗女王退位。明明瑪麗的血統比哥哥還純正（哥哥是私生子），無論如何瑪麗和兒子都有底氣可以登上王位，但瑪麗卻因為自己是女人的身分處處碰壁。誰說只有女人才會勾心鬥角？男人爭權奪利起來可是連七情六慾都能捨棄的呢！這是我看完後最直接的感覺。
兩位女王誰才是真正的贏家？
瑪麗和伊莉莎白最大的不同，就是瑪麗選擇繼續走入婚姻，雖然她說不要政治聯姻，但她的身分實在很難不讓身旁的男人無視那個可能的王位。電影的最後，瑪麗女王和伊莉莎白女王有段不為人知的私下會面。瑪麗懊悔著自己選擇婚姻、伊莉莎白卻羨慕年輕貌美，能成為人母、生下繼承人的瑪麗。她們都很努力想避免因為愛情、婚姻而失去對國家或臣民的掌控權，但是對於身邊的男性和社會氛圍下，還是常常不得不低頭，甚至捨棄自己女性的特質或個性去「當個男人」。
瑪麗在絕望中質疑伊莉莎白終有一日會處死自己，就如同她的爸爸處死第二任妻子（也就是伊莉莎白女王的媽媽）一樣。時隔多年，被軟禁的瑪麗也確實被伊莉莎白以叛國之名處死。我很喜歡最後兩位女王的獨白，明明因瑜亮情節而應該惺惺相惜的兩個人，卻是你死我活的收場，伊莉莎白悲痛的說：「我不知道你是否真的背叛我，但我還是得這麼做，因為我在王位久了、已經失去自我。」而瑪麗則將自己穿著成殉道者的模樣，並祈禱著自己的兒子來日能真正統治英格蘭和蘇格蘭，「達到自己未曾達到的境地。」而瑪麗的願望也確實成真。
成為女王的伊莉莎白究竟是籠中鳥還是真正叱吒風雲的一方霸主？相較於英格蘭女王，遊走於追求者之間的蘇格蘭女王瑪麗就比較好嗎？願意自由挑選適合的結婚是否就真的能感到自由一點？這是看完電影後不斷在我心中迴盪的想法，縱使電影多為導演、編劇對歷史的一廂情願，我們也無從考證兩位女王的想法，但只要說得通，我覺得都是值得一看的作品。
