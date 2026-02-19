2026-02-19 21:21 塵霜
【內有影片】去福岡天神岩田屋別急著購物！先辦「數位貴賓卡」現省 5% 再退稅
影片內有更詳細的內容介紹
這是一份針對福岡天神「岩田屋本店（IWATAYA）」 的 2026 年退稅新制實施前(2026年11月1日之前)的購物教戰手冊。我將繁瑣的流程簡化為直覺的步驟，讓您能順利拿到 5% 折扣 + 8.45% 退稅 的雙重優惠。
🛑 核心重點
名義一致（最重要）： 護照 = 信用卡 = 會員 APP。這三者的英文姓名必須完全相同，否則櫃檯會拒絕退稅。
地點定位： 辦卡與退稅都在 「新館 7 樓」。
退稅新制： 2026/10/31 前維持現場退稅；2026/11/01 起改為機場退稅。
📍 第一步：抵達後先衝「新館 7 樓」辦卡
千萬不要先買東西！沒有這張卡，專櫃結帳就沒有 5% 折扣。
【詳細辦理步驟】
手機作業：在櫃檯排隊時，先下載 「MITSUKOSHI ISETAN JAPAN」百貨公司APP 並完成 Email 註冊（建議在飯店或出發前先弄好）。
操作自助機 Kiosk 機器：現場有服務人員引導操作自助機（Kiosk）。
掃描護照：將護照翻開至大頭照頁，平放於掃描區，確認您的觀光客身分。
連動帳號：開啟 APP 會員條碼讓機器掃描，系統會自動啟動您的 5% 數位優惠券（Shopping Coupon）。
注意：現在多已數位化，不一定會發放實體卡，折扣條碼直接存在 APP 裡。
🛍️ 第二步：開始大採購（專櫃結帳）
帶著手機 APP 前往本館或新館消費。
【結帳 SOP】
先出示 APP：結帳前先給櫃員掃描 5% 條碼。
確認金額：單筆滿 3,000 日圓（不含稅）系統會自動扣除 5%。
排除品牌：勞力士、LV、愛馬仕、香奈兒等精品及食品不打折，但化妝品（如 SK-II、Dior 彩妝）幾乎都能用。
💰 最後一步：回「新館 7 樓」領錢（退稅）
當天消費累積滿 5,000 日圓（不含稅，含稅最好是滿 5,400 日圓）即可辦理。
【退稅檢核清單】
護照正本（需有清晰的入境貼紙）。
當日購物收據（本館與新館可合併計算）。
信用卡（必須是本人，且與護照名字相同，若以現金購物則不必提示）。
購買的商品（工作人員會抽查，請勿先裝箱）。
【退款選擇】
現金（推薦）：直接領日圓現金，省去信用卡匯差疑慮。
信用卡：退回原卡，約需 1-4 週。
手續費：百貨會收 1.55% 手續費，實際退稅約 8.45%。
💡 專家避坑筆記
消耗品禁拆：化妝品、食品等「消耗品」會被密封，在日本境內不可拆封，否則出境會被追稅。
早點去退稅：晚上 6 點後是人潮尖峰，建議下午就去辦理。櫃檯在 19:45 停止收件（百貨 20:00 打烊）。
貴賓卡期限：只要身分符合，這張數位會員資格通常有效期長達 3 年，下次來日本三越、伊勢丹百貨也能用。
#岩田屋
#IWATAYA
#福岡購物
#天神購物
#日本退稅
#日本購物攻略
#2026日本旅遊
#福岡自由行
#三越伊勢丹
#岩田屋本店
#九州旅遊
#天神美食
#免稅店
#TaxFreeJapan
#省錢攻略
#日本必買
#化妝品退稅
#精品折扣
#日本限定
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數