2026-02-19 21:07 熱血阿舜
《荒島囚救》：職場霸凌到荒島凌虐，血肉模糊的社畜逆襲
個性內向不擅與人交際，但卻熱愛生存遊戲的的琳達（瑞秋麥亞當斯 Rachel McAdams 飾），是個不折不扣的社畜代表，為公司任勞任怨不辭辛勞打拼了7年，換來了不是前老闆口頭承諾多年的副總職務，而是新任執行長布萊利（狄倫歐布萊恩 Dylan OBrien 飾）的冷血羞辱，這位空降接任家族事業的「慣老闆」，對於琳達不修邊幅的邋遢外表，缺乏自信又尷尬中二的言行舉止，感到極度厭惡的非常嫌棄，於是決定將副總職位，留給大學兄弟會的好哥們。
面對不公決意反抗的琳達，鼓起勇氣憤怒地向布萊利抗議，卻反被打臉的譏諷相向，甚至在被調職打入冷宮前，被迫隨行前往曼谷參與公司的併購案，原本為了證明自己的能力，決定大展身手的發揮所長，琳達一心要讓所有人刮目相看，卻因為自己多年前報名實境節目《我要活下去》的試鏡帶被發現，在機上遭到眾人嘲笑的冷嘲熱諷，直到飛機遇到風暴而墜毀掉入海中，這場職場霸凌的殘酷情節，這才迎來轉機的就此翻轉。
飾演慣老闆的狄倫歐布萊恩，則是一反過往陽光正派的銀幕人設，將傲慢無禮的富二代公子哥演得格外傳神，特別是用人唯親的剛愎自用，加上以貌取人的主觀偏見，也是社畜們心中最常見慣老闆的模板形象，然而來到荒島後權勢不再的束手無策，讓他從社會頂端的呼風喚雨，淪落到身不由己的任人宰割，狄倫精彩的演出讓觀眾的情緒，對他從指高氣傲的反感至極，逐漸反轉為備受屈辱的令人同情。
至於本片的核心人物瑞秋麥亞當斯，同樣是跳脫出甜姐兒的既定框架，來詮釋刻意醜化的社畜宅女，從同儕排擠的格格不入，被老闆嫌惡的職場霸凌，直到來到荒鳥後，化身為生存大師，求生技能滿點的如魚得水，階級瞬間瓦解的權力互換，成了荒島凌虐的社畜逆襲，尤其是獵殺野豬時，血肉模糊的幾近瘋狂，抑或是食物中毒後，嘔吐連發的形象崩壞，都讓人看見瑞秋麥亞當斯放下偶包，徹底解放的的演技層次。
《荒島囚救》是導演山姆雷米（Sam Raimi），相隔多年再度重回B級恐怖片的熟悉懷抱，在這座與世隔絕的絕境荒島上，你看不到《浩劫重生》的勵志求生，更沒有像《六天七夜》的浪漫火花，只有滿是驚悚的黑色幽默，以及血漿狂噴的白爛笑點。
導演透過極度壓迫的焦慮特寫，人性各懷鬼胎的爾虞我詐，加上處處可見「Jump Scare」招牌式的惡搞橋段，山姆雷米在《荒島囚救》的放飛自我，將自己所擅長的恐怖元素，完全發揮的淋漓盡致，讓我們見證到「B級恐怖片之王」，再次回歸主場的拿手好戲。
《荒島囚救》觀影重點：
1.從職場到荒島階級瓦解的權力互換。
2.瑞秋麥亞當斯放下偶包的徹底解放。
3.山姆雷米回歸恐怖主場的拿手好戲。
FaceBook粉絲專頁：No Movie No Life
instagram：Cheng_A_Shun
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數