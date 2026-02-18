2026-02-18 22:32 谷帥臻
廿四節氣【雨水】因應大地磁場風水開運術
廿四節氣【雨水】因應大地磁場風水開運術
錯過了立春，別錯過「雨水」。
——如何應用丙午赤馬年第一道財水，溫柔降燥風水佈局?
▋【雨水】是春天真正開始流動的那一刻
2026/2/18 23:51 之後，廿四節氣【雨水】正式交接。那一瞬間，天地之間的能量再一次轉換。《月令七十二候集解》記載：「正月中，天一生水。」這句話很美，也很精準。立春屬木，木要生長，離不開水。冰雪化開，東風解凍，水氣化而為雨。這不是文學，是一種五行動力學的描寫。
2026 年是丙午年。天干丙火，地支午火，雙火疊加，屬於火勢昂揚的年份。火象徵速度、決策、情緒、資本流動，也代表衝動、躁進、投資震盪。火年最怕什麼？怕乾。怕燥。怕判斷太快、出手太急。所以，廿四節氣【雨水】這一道春水，在丙午年顯得更格外珍貴。
▋丙午火馬年，調整運勢的關鍵在於降燥與導流
很多人問我，風水到底怎麼改？其實就是善用天地磁場優勢，用以「突破現狀」。命理界對 2026 的共識相當明確：核心課題是「五行的平衡」。火氣強，情緒波動大，市場震盪明顯，健康上也容易偏向心血管與壓力型問題。所以，補運策略順序很清楚：補水 ➔ 補土 ➔ 補金。
1. 補水（降燥）：借【雨水】節氣第一波流動之氣，在家中擺放小型流水盆、水生植物，或在辦公桌上放一瓶礦泉水。藉由視覺與物理象徵，提醒自己放慢決策節奏。
2. 補土（穩財）： 讓火生土，洩火氣將能量轉為實質的資產。大地色系穿搭、棕色系錢包，都在強化穩定感。
3. 補金（紀律）： 火旺之年，「衝動」是毒藥，而「紀律」是保命符。投資操作需要邏輯，而不需要激進的情緒。但這些僅僅只是起頭，真正影響全年運勢的，是與我們每日生活的環境空間磁場。
▋雨水之後，2026 九宮飛星才是重頭戲
我常說，風水設計學有一個核心觀點：「風水講究的是結構與秩序，依據流年星盤，重新調整空間的磁場結構。」2026 年風水佈局的核心原則只有六個字：「先制凶，再催吉。」(以下建議大家拿出指南針，對照家中格局）
◆ 第一步：制化四凶方
￭ 凶方1：南方離宮（五黃廉貞星）主運勢衰落與破耗。需保持整潔明亮。放置一杯水、六帝錢，或金屬音樂盒，金可洩土氣減少煞氣。【特別叮嚀】 2026 火曜極強，南方盡量避免動土、裝修、敲打。若非動不可，建議嚴格擇日，以免引發「火毒」煞氣。
￭ 凶方2：西北方乾宮（二黑病符星）容易產生病氣。氣場必須通風，不可悶閉。擺放金屬葫蘆與粗鹽，化解病氣。
￭ 凶方3：西方兌宮（三碧強盜星）：容易引發口舌紛爭。避免尖銳金屬物。擺放八顆小型透明水晶。
￭ 凶方4：西南坤宮（七赤破軍星）：主破財與盜損。保持明亮，忌陰暗不清。放白色石頭或圓形白瓷，穩定氣場。
◆ 第二步：催旺四吉方
￭ 吉方1：中宮（一白貪狼桃花星）：主拓展人際。保持明亮。放置生氣盎然的鮮花。
￭ 吉方2：北方坎宮（六白武曲偏財星）：主偏財好運，氣場必須通風，不可悶閉。掛武財公掛畫，提升成交力。
￭ 吉方3：東方震宮（八白左輔正財星）：主穩定的收入來源。放聚寶盆內置 4928、1689 數字錢母。
￭ 吉方4：東南方巽宮（九紫右弼喜慶星）：主喜慶，進人口。放綠色圓葉植物或日出圖，強化升遷與名聲。
￭ 吉方5：東北方艮宮（四綠文曲文昌星）：主考運與事業運。先放紅色中國結，再放一盆幸運竹。求子可放百子圖。
風水設計學的優雅，在於它把抽象的能量，轉化為可執行的空間語言。
▋啟運：主動優化你的環境參數
佈局完成後，要做啟運儀式。在陽宅的中宮或客廳，備一杯清水，燈光全開，若能加焚一爐淨香更佳。這是一種宣告，告訴自己：全新的能量循環開始了。所謂「造命」，並非被動等待好運降臨，而是主動優化身處的環境參數。
2026 【雨水】在 2 月 18 日 23:51 後。
第一道春水時間寫在天文曆法上，不會等人。
能不能接住【雨水】以降丙午火燥的天地磁場，你準備好了嗎 ？
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數