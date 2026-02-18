【初二回娘家，紅包塞再厚，都不夠】





大年初二，滿街紅通通。佛跳牆在冒煙，長年菜還是那麼青，電視裡主持人笑得比誰都大聲。你夾著菜，忽然有一瞬間，腦中閃過一個數字——一年一百萬。媽媽端湯時手微微發抖。 爸爸剛剛講的故事，今天已經重播第六次。大家都聽見了，只是沒有人想接話。

▋我們都在假裝沒看到的那件事

根據衛福部資料，台灣在2025年正式進入「超高齡社會」，65歲以上人口突破20%。平均餘命延長，失能年數也跟著拉長。研究顯示，台灣民眾平均臥床或需要長照的時間大約落在7到10年。

在CFP®財務規劃的訓練裡，我們從來不把風險當成意外，而是當成高機率會出現的人生階段。7到10年。等於一棟房子的貸款週期。等於兩次大學學費。 等於幾百萬現金慢慢流走。長照 2.0 提供基礎支持，但定位很清楚，那是基本協助，不是完整承擔。居服員到府幾小時、喘息服務幾天，幫助家庭不至於失序。可若真的進入全日照護狀態？市場行情很現實。專業看護一個月5萬到8萬。 加上醫療耗材、營養品、復健費。一年輕鬆破百萬。 三年三百萬。七年呢？

很多家庭最後不是敗在醫療本身，而是敗在現金流沒有設計、資產沒有隔離、風險沒有轉嫁。你過年包的那幾萬塊紅包，在這組數字前面，幾乎沒有存在感。

▋三明治世代的午夜劇場

我遇過一位45歲的客戶。白天是主管，晚上是女兒。她跟我說：「我現在最怕電話響，連洗澡都把手機帶進去。」電話響起，可能是醫院。可能是居服員臨時請假。可能是爸爸又跌倒。她算過帳。 如果離職專心照顧，一年少掉近百萬收入。如果請全天看護，家庭支出瞬間爆量；她說：「我連生病都不敢。」

二十年的實務經驗裡，我看過三種家庭。第一種，提早規劃。事情發生時，只是啟動機制。第二種，邊走邊補，壓力很大但還撐得過去。第三種，等風險發生才開始想辦法，代價往往超乎預期。

差別不在愛。在準備。

▋財務顧問看見的是什麼

很多人覺得保險麻煩。 條款多，看不懂。 每年繳費時心會痛一下。但以專業角度來說，保單只是工具。真正關鍵是架構。風險管理、退休現金流、醫療預備金、資產傳承、稅務效率，這些本來就應該是一張完整藍圖，而不是零散購買幾張商品。我曾遇到一位企業主，年輕時就把長照風險納入整體財務設計。後來真的中風。理賠金每月進帳，太太請專業照護團隊，孩子繼續工作。他在病房裡跟我開玩笑：「還好以前有聽你唸。」那不是炫耀。 那是一種體面。

反過來的案例也有。 房子賣了。孩子辭職。 兄弟姐妹為了分工爭執到關係變形。金錢不是全部，卻會放大所有壓力。

▋真正高段位的孝順

我們從小被教育要「及時行孝」。 於是拼命買補品、請大餐、過節一定到齊。這些都很好。 但如果少了風險規劃，就像一艘船沒有救生艇。真正高段位的孝順，是父母願意替自己安排晚年的財務安全網。 真正成熟的愛，是子女願意坐下來談一份完整的家庭保障藍圖。

我常在課堂上問一個問題：如果有一天角色對調，你希望孩子怎麼面對你的晚年？這不是詛咒。是思考。

▋醒來的那一刻

有一次，一位母親在我面前說：「我不要以後拖累孩子。」那句話沒有煽情。卻很重。她不是怕老。 她怕成為孩子的壓力來源。

我們常以為孝順是犧牲自己。更成熟的方式，是把自己照顧好。當你70歲、80歲、甚至失去自理能力時，還能用自己準備好的資源安排專業照護；孩子來陪伴時，談的是生活，不是帳單。

那畫面，比任何一桌年菜都珍貴。

▋初二餐桌上的另一種話題

今年回娘家，不妨試試看。吃飽之後，把電視聲音調小。 問問爸媽現在的保障內容。檢視那幾張塵封已久的保單。因為長照風險就在我們的人口結構裡，在統計數字裡，在每一通深夜電話裡。紅包代表心意。規劃代表責任。 差別在於，一個撐幾天，一個撐十年。

真正的安心，不在餐桌上。 在完整的財務架構裡。有一種最高級的愛，是當歲月真的走到需要人攙扶的那天，我們還能憑著年輕時的準備，保有選擇權。讓孩子在我們床邊時，是因為想陪伴，而不是被迫承擔。

這份禮物，比任何過年排場都厚重。

