大年初一，全台灣的宮廟裡。人擠到什麼程度妳知道嗎？就是妳的香會戳到前面人的後腦勺，後面人的香會燙到妳手臂那種。

人群裡有個女生特別顯眼。不是長得多漂亮，是拎著一顆柏金包，妝化到可以拍廣告，高跟鞋在人擠人的廟埕踩得噠噠響。她優雅地從皮夾抽幾張鈔票丟進香油箱，動作行雲流水。

就在她闔上皮夾那一秒，我瞄到了——角落裡，一張破破爛爛、邊緣起毛邊的平安符，探出半顆頭。

那是五年前還十年前求的吧。早就褪色到看不出是哪尊神明。

這畫面讓我想起一件事。我看過上千本存摺和保單，發現一個共通點：大部分人的財務混亂，不是從大筆投資錯誤開始的，是從這種小地方的不在意開始的。

用CFP的術語講，這叫「財務行為的底層邏輯失調」。白話就是：妳怎麼對待過期的平安符，就怎麼對待妳的錢。

妳可能想，不就一張紙嗎？

對，但這種對過期能量的囤積，比家裡那堆幾年不穿的衣服還可怕。衣服頂多佔空間，一張過期平安符，就像一份過期的保單——妳以為出事有人賠，其實條款早失效了，只是妳沒翻開來看。

我遇過太多客戶，拿著二十年前的保單來問：「Joseph，我這張可以理賠嗎？」我一翻，要嘛保額低到可笑，要嘛保障早就跟不上時代。他們的表情，跟那個柏金包女生一模一樣：困惑、不甘心、還有一點被背叛的感覺。

被誰背叛？被過去的自己。

妳有沒有想過，為什麼每年擠破頭搶頭香、求發財金，結果戶頭數字還是那個死樣子？

▋廟門怎麼進，錢就怎麼進

說點硬的，但保證妳聽得進去。

進廟第一件事不是拿香拜，是看清楚從哪個門進。面對廟宇，左邊叫龍門，右邊叫虎門。規矩是左進右出——龍門進，虎門出。中間那個門是神明走的，凡人請自動迴避。

這不是老掉牙的迷信。這是動線管理，是資源流動的底層邏輯。

從龍門進，象徵納吉；從虎門出，象徵避凶。那些看到門就衝的人，在財富管理上也是這德性——哪裡有錢往哪鑽，完全不看規則。結果呢？錢來得快去得快，或根本進不來，全卡在門口。

更慘的是走中門的人。妳去拜訪長輩，會直接從人家大門正中央衝進去嗎？不會嘛。但很多人進廟就這樣幹。

這些人，在現實生活中也缺乏對規則的敬畏，容易在財富門檻前橫衝直撞，最後撞得滿頭包。

妳可以不信神，但不能不信「規則感」這件事。一個人對規則的態度，藏在他怎麼走路、怎麼進門的細節裡。

▋插香用哪隻手，暴露妳對錢的態度

進門了，拿香了。

問題來了：用哪隻手插香？

答案是「非慣用手」。右撇子用左手，左撇子用右手。

為什麼？傳統觀念裡，左手是接收能量的手，右手是排放負能量的手。妳用上廁所那隻手跟神明溝通，是想傳遞什麼訊息？

但最精彩的不是用哪隻手，是插下去的瞬間。

命理師謝沅瑾說過一個禁忌，我聽了愣住：「香插歪了，絕對不可以拔起重插。」只能輕輕扶正，但不能拔。

為什麼？因為這動作，等於把妳剛剛許的願望從香爐裡抽回來。

想像一下，妳剛跟宇宙下訂單，下一秒就反悔想重講。宇宙會怎麼想？

這種「拔起重插」的心理模式，在財富決策上就是反反覆覆、優柔寡斷。今天覺得這檔股票好買了，明天覺得不對勁賣了，後天看它漲上去又捶胸頓足想追回來。反覆幾次，手續費就把本金啃光了，還談什麼獲利？

這種人通常還會做另一件事：到處問「你覺得這樣對嗎？」「你覺得我該賣嗎？」

我在「我是好講師」大賽當評審時說過一句話，後來被很多人轉傳：「問問題沒有錯，但問錯人，比不問還慘。」

妳的財務決策，是問那個在菜市場殺價的鄰居，還是問做過二十年稅務規劃的專業人士？

▋過期的平安符，比沒拜還可怕

回到那個柏金包女生。

她那張破爛的平安符，如果會說話，大概會想哭。

民俗專家楊登嵙說得很直白：平安符的法力有期限，大部分有效期就是一年。不是求一個就能用一輩子。

為什麼是一年？因為這是天地運轉的一個循環，也是讓妳學會「定期盤點」的機會。

平安符上面蓋了廟裡的神明大印，代表神明調派天兵天將來保護妳。一年到了，這些天兵天將是要回去換班的。妳不送人家回去，人家怎麼交差？繼續硬撐在妳身邊，那不是保護，是加班，還沒薪水。

更可怕的是另一種人：把過期的平安符直接扔垃圾桶。

這在民俗上被視為對神明的褻瀆，說白了就是「卸磨殺驢」——用完了就扔，連謝謝都不說。這種人，以後誰還敢幫她？

正確處理方式有三種：拿回原廟感謝神明，跟金紙一起焚化；去附近大廟，同樣焚化；在家裡拜拜時處理，但一定要先請天兵天將歸位。

重點從來不是那張紙，是那份「送舊迎新」的儀式感。妳得先把位置空出來，新的能量才進得來。

這不是玄學，是財務規劃的核心觀念：年度體檢。

我在銀行顧問的生活中，每年年底最忙的時候，就是在幫客戶做這件事——檢視保單、盤點稅務、調整配置。那些財富穩定增長的人，沒有一個是「買了就不管」的。他們每年固定時間，一定會把所有財務文件翻出來，一張一張看，一筆一筆算。

妳以為他們在幹嘛？他們在送舊迎新。他們在清空過期的能量，讓新的財氣進得來。

▋真正的高手，拜完廟會去這裡

說到這裡，可能有人覺得：好，我懂了，我今年一定好好處理。

但真正的財富高手，參拜只是熱身。

有個細節我想補充：參拜完之後，去銀行ATM領一筆小錢。不是要把存款全領出來，是象徵性地領個幾百塊，感受錢從機器吐出來的感覺。

為什麼？因為大腦有個機制：它分不清「象徵」和「真實」的差別。當妳手握現鈔，聽到點鈔機的聲音，感受到鈔票的質感，大腦會分泌多巴胺，會產生「我正在接收財富」的愉悅感。

這是心理學的「錨定效應」。把廟裡求來的願望，跟具體的現金流動連結在一起，讓大腦產生「我正在接財水」的暗示。

然後，去高級住宅區散步。

不是要妳偷看別人家窗戶，是去感受那個環境的頻率。心理學研究證實，幸運是一種可以被訓練的心理狀態。當妳置身於整潔、安靜、有質感的環境，潛意識會自動把「基準線」往上調。

這就是為什麼有些人換個環境就發了——不是風水變了，是他的眼界變了。

一個整天擠在菜市場殺價的人，跟一個天天在豪宅區散步的人，對「多少錢算多」的認知完全不一樣。前者看到一千塊就覺得很多，後者看到一千萬才覺得有點意思。

妳想成為哪一種？

▋現在就檢查，清空妳的財路

最後，幾個可以立刻做的事：

打開妳的皮夾。把所有平安符、錢母、護身符全翻出來。過期的、破損的，拿回廟裡焚化。外觀完好的，回廟過爐「充電」，像幫手機充電一樣。

打開妳的保單抽屜。把所有保單、投資合約、稅務文件全翻出來。超過三年沒檢視過的，找個專業人士幫妳看一下。讓他們告訴妳，哪些還有效，哪些已經過期，哪些需要調整。

下次去廟裡，認真走一遍龍門進、虎門出的動線。用非慣用手插香，插下去就別亂動。感受「尊重規則」這件事在身體裡產生的迴響。

參拜完之後，別急著回家。去ATM領點錢，去高級住宅區走走，讓自己從「匱乏」的頻率，切換到「富足」的頻率。

這是一場精密的「行為校正」。

我做二十年保險和稅務規劃，教十年專業培訓課，跑遍全中國講上百場講座。如果只能告訴妳一句話，那就是：

財神爺不是不來，是妳的訊號太弱。那張過期的平安符，就像一份過期的保單——妳以為自己有保護，其實只是一場幻覺。

現在就去檢查妳的皮夾。那張褪色的舊符，可能就是擋在妳財路上最大的障礙。

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是財神爺， 但有些想法，想跟你分享。