2026-02-15 19:36 新頭條Thehubnews
春櫻綻放迎新年！淡水【家熊厚】湧入人寵同遊人潮 「2026 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」首日熱鬧登場
春節連假遇上櫻花盛開，為新年揭開最美好的序幕！每年淡水天元宮周邊總會湧入大量賞花人潮，而今年更添一抹溫馨亮點──位於天元宮斜對面的【家熊厚】場域，自小年夜2月15日起舉辦「2026 Pet Zoo 櫻花市集－毛孩走春生活節」，一路熱鬧至2月21日（大年初五），每日09:00至18:00開放民眾免費入場。
活動首日即吸引眾多民眾攜家帶眷、帶著毛孩走春賞花、逛市集，現場洋溢著幸福與笑聲，成為淡水春節最療癒的人寵共遊新亮點。接下來的六天連假仍是適合出遊的好天氣，敬邀民眾前往熱情參與！
賞櫻人潮延伸 走春必訪新熱點
冬日暖陽探頭，粉嫩櫻花在天元宮周邊盛開，吸引大批賞花人潮前來拍照打卡。而【家熊厚】正好位於天元宮旁7-11的正對面，地理位置便利，成為民眾賞花後順遊休憩的最佳去處。市集入口是像大樹一樣醒目的湛綠大型氣球拱門，拱門是以樹木及可愛的保育動物圖騰作為意象，進入會場還可以看見：臺灣黑熊（熊寶）、石虎（虎寶）、歐亞水獺（獺寶）、草鶚（草鶚寶）、山椒魚（山椒寶）、穿山甲（穿山寶）與法拉貝拉迷你馬（奶茶）的俏皮塑像。這七位【家熊厚】專屬吉祥物，不僅造型討喜，更象徵守護自然的理念，吸引許多親子駐足合影，成為市集最受歡迎的拍照亮點。
網紅帶路 寵物、文創、美食一次滿足
首日活動現場熱鬧滾滾，主辦單位特別邀請「兄弟姊妹俱樂團BASCB」現場表演，主唱陳聖育唱作俱佳，與台下小朋友有活潑風趣的互動橋段，吸引大批民眾圍觀參與，網紅「黃導爆爆」也特別現身共襄盛舉，氣氛熱絡、笑聲連連！民眾穿梭於特色寵物用品、療癒系文創、小農選物、手作飾品攤位與各式特色餐車之間，無論是為毛孩添購好物，或為自己選份療癒小物，都能滿載而歸。場域旁的室內空間，更設有由「聯誠/聯信寵物」代理進口的品牌專區，推出市集限定優惠，讓毛爸媽一次購足寶貝所需。
親子體驗 × 公益教育 讓走春更有溫度
活動期間規劃多項寓教於樂的親子體驗，包括亞洲動物福利協會設計的「小小獸醫體驗課程」，活動現場穿上醫師袍的小朋友，課程後紛紛提出各種問題，超強學習能力令人刮目相看！野灣野生動物保育協會帶來「野生動物救援課程」，傳遞正確救援觀念，培養尊重生命、守護自然的價值。 2月20、21日兩天的「小小獸醫體驗課程（https://forms.gle/zudkBLmrhqQ9GTmX9）」及2月20日「野生動物救援課程」仍有名額，非常歡迎家長們幫小朋友報名參加喔！市集同步推出【家熊厚】專屬祈福卡，印有臺灣保育動物圖案，讓民眾為毛孩、家人與自己寫下新年心願，成為2026年春節最溫暖的紀念。
大年初三公益日 寵物愛心認養活動
主辦單位特別於2月19日（大年初三）攜手新北市政府動物保護防疫處舉辦寵物愛心認養活動，在此邀請充滿愛心的朋友們前來走訪淡水，一同守護毛孩！
打造人寵共融新地標 為淡水注入春日活力
【家熊厚】結合室內與戶外空間，由聯誠/聯信寵物打造，致力成為人與毛孩都能自在相處的友善場域。此次結合櫻花景觀、市集活動與公益教育的企劃，不僅展現創意與社會關懷，也為淡水觀光注入嶄新溫度與活力，期盼未來持續以創新形式，打造更具溫度的地方節慶品牌！
活動資訊
活動期間：2026/2/15（小年夜）－2/21（大年初五）
時間：每日09:00–18:00
地點：新北市淡水區北新路三段25號（天元宮斜對面【家熊厚】）
