數位習慣的轉換與情感落差　網紅分享平台更替使用心得引發共鳴

2026-02-14 21:28 柒默lisa

近期一則由網紅分享「小紅書」使用受限的貼文，在社群間引發討論。

貼文以個人日常經驗為出發點，談及過去長期使用某生活風格平台蒐集美甲設計、彩妝靈感與穿搭參考等內容，隨著平台使用環境出現變化，日常習慣也面臨調整。真誠文字引起不少網友留言回應。

該名創作者表示，自己平時多半將「小紅書」作為搜尋生活靈感與收藏素材的工具，是一個能隨手記錄喜好、整理想法的空間。

對她而言，這不僅是資訊來源，更是一種生活節奏的一部分。當使用方式產生改變時，內心難免出現不捨與落差，但她也坦言，數位世界本就充滿流動性，創作與靈感並不會因平台轉換而消失。

貼文中特別提到，現代人對於社群平台的依賴，往往來自長期累積的使用習慣與情感連結。當熟悉的介面、收藏清單或瀏覽方式改變時，感受的不只是工具替換，更像是日常片段被重新整理。

這種「習慣被打斷」的感覺，引起不少網友共鳴，有人留言表示，自己也曾因平台更替而重新適應新的數位環境。

另一方面，隨著使用情境轉變，網路上也出現各式資訊與替代方案討論。專家提醒，民眾在面對應用程式下載與帳號操作時，仍應留意資訊來源與個資保護，確保數位使用安全。

像是其中也有網友反應，在協助處理該社群帳號受限過程，曾發文分享免費工具連結，但招來網友不滿留言，帳號也永久停權，讓網友一下不知所措。

觀察整體討論，多數留言聚焦在生活層面的適應與轉換，顯示社群使用的多元立場，也有討論延伸至平台與政策規範。

這起事件也再次反映，在數位平台高度變動的時代，使用者如何在便利性、習慣性與安全性之間取得平衡，已成為現代生活的一部分。

柒默lisa

柒默lisa

Hi~我是柒默，分享眾多好劇心得和旅遊~ 獲選2022臺北十大網紅 Ig:lisaka1010

#網友 #習慣 #日常

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

2026-02-03 00:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

這幾年，我明顯地感覺到穿戴裝置開始具備越來越多實用的功能。當運動、工作、外出行程與旅行安排，全都集中在手機裡時，有時候只是想快速查看某一項資訊，卻需要反覆打開不同的 App，實際使用起來並不方便。久了之後，反而開始覺得，如果有一個裝置能即時記錄身體狀況，並在需要的時候快速查看，生活會輕鬆許多。

最近我開始使用樂米 LARMI 智能手錶 Ai6。這是一款結合 AI 功能的智能手錶，除了有極佳的續航表現，能夠應付長時間配戴之外，從運動紀錄、睡眠狀態，到外出或旅行等等日常情境，都有相對應的功能支援，讓日常生活在查看資訊與管理狀態時變得更加便利。

LARMI智能手錶Ai6｜腕錶風格的外觀設計，可調錶面融入日常配戴

我很喜歡樂米 LARMI 智能手錶 Ai6 的外觀設計，採用偏向傳統腕錶的圓形錶面形式，第一眼不會讓人聯想到過於強烈的科技感。錶殼線條俐落，搭配深色錶身與錶帶，整體風格時尚，日常配戴時百搭性十足。

錶面顯示可以依照個人使用習慣進行調整，無論是偏好指針式介面，或是希望在錶面上顯示更多即時資訊，都能依需求更換。實際使用時，我會依不同情境調整顯示內容，例如日常配戴時以時間與日期為主，需要運動或外出時，則會選擇能快速查看步數或其他狀態的錶面配置，整體操作相對直覺。

錶帶材質配戴起來相當舒適，孔位設計密集，可以依照手腕鬆緊度調整，長時間配戴時不會有明顯的不適感，在保有設計感的同時，也兼顧了日常使用的實用性。

LARMI 智能手錶 Ai6 健康監測與運動分析｜AI 整合數據，長期追蹤生活與運動狀態

在配戴一段時間後，我發現自己最喜歡的是 LARMI 智能手錶 Ai6 在健康監測與運動分析上的表現。

Ai6 支援全天候心率與血氧監測，並搭配睡眠分析功能，相關數據會自動同步到Larmi Watch 的APP 中呈現。此外，也能透過 AI 自動生成的健康報告，將原本零散的單一數值整合成較容易理解的分析內容，讓我在回顧一週或一段時間的生活節奏時，有一個明確的參考依據，也能快速看出近期身體狀態的變化。

在運動方面，Ai6 提供相當多元的運動模式選擇，不僅包含跑步、騎乘、游泳等常見項目，也涵蓋多種日常與訓練型活動。搭配專業級 GPS 定位功能，外出走路或安排運動時，路線與活動軌跡都能即時記錄，不需要再另外開啟手機定位，使用上相當直覺。

同時結合 AI 運動分析功能，運動過程中的心率變化與卡路里消耗等資訊都會被完整記錄，運動結束後再透過 APP 查看，能清楚回顧每一次活動的狀態。透過這樣的紀錄方式，我能長期追蹤並回顧自己的運動表現，而不是只著重在單次運動的數據呈現。

依據數據調整生活習慣｜從睡眠與活動紀錄開始有意識地過生活

在持續查看 LARMI 智能手錶 Ai6 的數據後，我開始用比較具體的方式檢視自己的生活狀態。像是早上打開 APP 時，我會先查看前一晚的睡眠時間與睡眠分布，如果發現入睡時間偏晚，或是深層睡眠比例明顯下降，當天就會刻意提早結束工作，避免晚上再長時間滑手機，讓作息慢慢回到比較穩定的狀態。

心率與日常活動量的紀錄，也讓我更清楚自己平常實際動得夠不夠。有幾次查看一週的活動紀錄後，發現某幾天的活動量幾乎偏低，我會在接下來的行程中刻意多走一段路，或把原本搭車的距離改成步行，讓活動量自然補回來，而不是臨時安排一場高強度運動。

此外，我也會透過鍛鍊模式的設定，提醒自己每週安排固定的運動時間，讓運動不再只是臨時起意，而是慢慢變成生活中的一部分。藉由 LARMI 智能手錶 Ai6 清楚而持續的紀錄，讓我可以更有意識地去安排適合自己的作息與活動，生活也因此變得更有方向，而不是全憑感覺做調整。

高續航表現減少充電焦慮｜貼近日常使用的智能手錶體驗

在挑選 3C 產品時，我除了重視功能性之外，也很在意續航表現。LARMI 智能手錶 Ai6 選用 450mAh 大容量電池，並搭載超低功耗的 AI 核心晶片，在較輕度的日常使用情境下，包含一般活動紀錄與睡眠監測，實際可以維持約十天左右不需充電。如果有較頻繁的運動紀錄，或開啟更多功能使用，續航時間則會相對縮短，但仍能維持數天以上。對我來說，續航力約3-12天已經足以應付日常生活，不需要每天特別替手錶安排充電時間。

Ai6 採用磁吸 pin 充電設計，充電時只要對準即可吸附，不需要特別調整角度，日常操作相當直覺。以我的使用習慣來說，從電量較低開始充電，到再次可以完整配戴使用，大約需要兩個半小時左右，通常利用整理工作或休息的空檔就能完成。

長時間配戴下來，我很喜歡那種不用頻繁思考什麼時候該充電的感覺。對於希望全天候配戴，同時又需要記錄睡眠與活動狀態的人來說，LARMI 智能手錶 Ai6 的續航表現，讓穿戴裝置更容易融入生活節奏，而不是成為額外需要管理的物品。

5ATM 防水等級與使用界線｜游泳可戴，日常配戴更安心

LARMI 智能手錶 Ai6 具備 5ATM 防水等級，不只可以應付日常碰水，也能在游泳時配戴的防水程度。平常流汗、下雨、洗手，或是在游泳池使用，都不需要特別擔心，對於有運動或水上活動習慣的人來說相當實用。

不過實際使用時，我還是會特別注意，避免在像是潛水或需要承受較大水壓的活動時，戴著手錶進行。另外在洗熱水澡、泡溫泉，或長時間處在高溫環境時，我也會先把手錶取下來，避免高溫與水氣對內部零件造成影響。

目前使用下來，一般日常配戴、運動流汗，或是游泳時使用都很安心，只要在高溫或特殊水域活動時多留意一下，就不太需要為防水這件事額外操心。

樂米LARMI智能手錶Ai6｜融入生活節奏的智能手錶

隨著配戴 LARMI 智能手錶 Ai6 的時間增加，我發現它不只是一支貼近日常生活節奏的智能手錶，也逐漸成為我生活中的數位貼身管家。透過健康監測、運動分析與清楚的數據紀錄，讓我能更容易掌握自己的身體狀態，並依照實際生活型態調整作息與活動安排。

如果你的生活型態和我一樣，大部分時間久坐工作，偶爾安排運動，希望有一個裝置能協助記錄睡眠、活動量與日常狀態，同時也在意充電頻率帶來的使用感受，LARMI 智能手錶 Ai6 會是一個合適的選擇。

高續航表現、穩定的健康數據紀錄，以及 5ATM 防水等級，讓它在日常配戴與運動使用時都相當安心。雖然這款手錶沒有支援 LINE 通話功能，但是擁有 AI 即時智能回覆功能，讓我在收到訊息的時候可以迅速傳訊，不需要每次都拿起手機處理，在忙碌或不方便操作手機的情況下，也能完成基本的溝通需求，讓生活節奏維持順暢。

*LARMI 智能手錶 Ai6 非醫療器材

品牌資訊

LARMI 樂米｜官網Facebook粉絲專頁

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#運動 #日常 #睡眠

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖

2026-02-03 10:55 女子漾／編輯許智捷
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製
台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖。圖片來源：編輯許智捷製

北海道 KIRORO（キロロ）滑雪度假村日前發生一起 Backcountry（非雪道）滑雪迷途事件，一對來自台灣、年約 40 多歲的夫妻在雪場管理區域外迷路，於傍晚 4 點 45 分報警求助，最終由滑雪場巡邏隊出動救援，所幸兩人平安無傷。

圖片來源：日テレNEWS NNN
圖片來源：日テレNEWS NNN

事件經日本媒體報導後，引發日本社群大量討論。對此，長期居住台灣、熟悉日台文化的日本部落客「日本人的歐吉桑・台灣在住の日本人のおじさん」也在社群平台發文直言這類事件，正在真實影響台灣人在日本的觀感。

Backcountry是什麼？

所謂 Backcountry（簡稱 BC），在歐洲也常被稱為 off-piste，或以 Freeride 統稱，指的是刻意遠離滑雪場管理範圍與正式雪道，進入未經開發的自然雪山區域滑行。

這類地形可能包含高山稜線、峽谷、森林、原始雪坡等，不會有整地、標示、巡邏或即時救援機制。與一般雪道滑雪最大的差別在於，BC 活動中，滑雪者必須自行負責路線選擇、天候判斷與風險評估，包含雪崩可能性、地形陷阱、能見度變化與體力回程問題。

在日本，Backcountry 並非單純的「進階玩法」，而被視為高風險山岳活動的一種。即使部分滑雪場未全面禁止，通常仍要求事前提交計畫、從指定出入口進出，且一旦發生事故，救援多半屬於實費計價，並非免費服務。

日本社會對「違規雪山救援」反感正在升高

該名日本部落客指出，日本社會並非不能接受外國旅客發生意外，但關鍵差別在於是否遵守規則。

他強調，像是自駕發生交通事故，通常被視為不可預期的意外；但 Backcountry 滑雪、未開放登山路線、擅闖雪場管理區外，在日本社會被普遍認定為「明知危險仍選擇違規的行為」，因此輿論反應格外激烈。

他直言，每當日本媒體報導「外國旅客在雪山發生事故、動用救援資源」，留言區往往充斥批評聲浪，而近期涉及台灣旅客的案例，也讓部分在地日本人開始以偏概全，「最無辜的，其實是在日本工作、生活的台灣人」。

「Backcountry 不是滑雪升級版」　在日本屬於高風險行為

該名部落客也特別點名，許多台灣旅客對 Backcountry（バックカントリー） 存在嚴重誤解。Backcountry 並非「雪道玩膩後的進階選項」，而是指離開滑雪場管理雪道、進入自然雪山地形滑行，需自行承擔迷路、雪崩、失溫與滑落等風險。

圖闢來源：Japan Ski Experience
圖闢來源：Japan Ski Experience

在日本，即便部分滑雪場（包含 KIRORO）並未全面禁止 Backcountry，也通常要求提交計畫、從指定出入口進出，且救援費用並非免費。「很多外國旅客是在社群平台看到影片，覺得很帥、很好玩，就跟著去，但裝備、判斷能力完全不足，結果就是直奔遭難。」他直言。

冬季滑雪穿搭地雷：UNIQLO 發熱衣不適合運動

該名日本部落客也特別點出一個台灣旅客極常忽略、卻在日本屬於常識的細節：冬季滑雪或登山時，不建議直接穿 UNIQLO 發熱衣。

原因在於發熱衣在運動流汗後，排汗與快乾能力有限，一旦濕冷反而容易加速體溫流失，在雪山環境中存在失溫風險。他指出，日本從事滑雪或登山運動的人，第一層多選擇 MILLET 等品牌的排汗型機能內衣，再依環境加上保暖層，而非直接依賴發熱衣。

日本輿論焦點：救援不是「理所當然」

從日本網路留言可見，爭議核心並不在於「是否該救人」，而是救援資源與費用誰來承擔。不少日本網友指出，Backcountry 本就是高風險的個人選擇，若發生事故卻動用警方、滑雪場巡邏隊與專業設備，實際成本極高，卻可能由社會共同負擔，這也是反感情緒不斷累積的原因。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#雪道 #旅客 #滑雪場 #發熱衣 #日本人 #台灣旅客 #Backcountry

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審

2026-02-07 15:20 女子漾／編輯周意軒
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和
李千娜懶人包｜《世紀血案》到底發生什麼事？為何網友怒火全開、演員遭公審 圖片來源：記者沈昱嘉／攝影和

電影《世紀血案》還沒上映，輿論卻已全面失控。這起風暴不只燒到劇組，也直接點名演員，尤其是李千娜，成為網友情緒宣洩的焦點之一。到底發生了什麼？為什麼一句話、一篇貼文，會被放大成「二度傷害」？以下用懶人包一次整理。

1.《世紀血案》在拍什麼？為何題材一曝光就踩雷

《世紀血案》取材自台灣史上最具創傷記憶的重大懸案「林宅血案」。這起事件不只是刑案，更牽動白色恐怖、政治迫害與倖存者一生的心理創傷，因此多年來始終被視為高度敏感題材。問題關鍵在於，電影拍攝與改編過程中，傳出未取得當事人林義雄及其家屬同意。在台灣社會對轉型正義與歷史傷痛高度敏感的背景下，這一點幾乎等同踩到紅線。

楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會
楊小黎(左起)、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。記者沈昱嘉／攝影和翻攝自新台灣和平基金會

2.爭議怎麼爆開？「沒取得同意」成最大導火線

消息曝光後，輿論迅速轉向質疑劇組是否「消費歷史悲劇」、「把他人的人生創傷變成商業素材」。Threads 上更出現大量抵制貼文，「拒看世紀血案」成為熱門標籤，單篇貼文動輒數十萬瀏覽。許多網友的情緒其實並非針對電影品質，而是對「誰有權利重述這段傷痛」的憤怒。

《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會
《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」圖片來源：翻攝自新台灣和平基金會

3.李千娜為何被點名？兩個關鍵原因一次看

第一，她在殺青記者會與社群平台上，曾以正向語氣分享拍攝感受，包括「很安心跟團隊一起拍戲」、「期待上映」、「每一場都有無限的 Take 很過癮」。第二，當抵制聲浪擴大後，這些貼文被發現已刪除，讓部分網友解讀為「心虛切割」、「態度轉彎」，情緒因此進一步升溫。在高度情緒化的輿論場中，刪文本身就被視為一種立場。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

4.一句話為何被炎上？「沒那麼嚴重」成致命關鍵

真正讓火勢炸裂的，是李千娜在記者會上提到，若重新翻整事件，也許能讓大家不再活在恐懼中，「好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖」。這段話被大量轉傳後，引發強烈反彈。批評者認為，這樣的說法淡化了受害者長期承受的心理地獄，甚至被解讀為替創作合理化。財經網美胡采蘋更直言，這段話「包掉了全部恐怖的額度」，因為真正的恐怖從來不是畫面，而是活下來的人要背負一輩子的痛。

圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e
圖片來源:@n_a_n_a_l_e_e

5.最新進展｜李千娜發聲明致歉，坦承「未做好查證、判斷失職」

《世紀血案》爭議延燒之際，李千娜正式發表個人聲明，向林義雄本人、家屬及所有因此事件感到不適與受傷的人致歉。她坦承自己在未完整理解劇本與歷史脈絡的情況下，以「客串小角色」身分接演，未善盡查證責任，對於記者會上的輕率言論亦深表後悔。

李千娜表示，近期才得知電影未取得林義雄先生或家屬同意即進行拍攝，已違反合約，並與製作公司溝通但僅獲草率回應。她強調，林宅血案屬於台灣社會共同傷痛，任何形式的呈現都應嚴肅以對，並宣布將《世紀血案》全數片酬捐贈給慈林基金會，以表達最基本的歉意。

#網友 #演員 #爭議 #消費 #李千娜

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

舊物別急著丟！2026全台回收、捐贈管道懶人包，舊衣舊鞋都能變資源！

2026-01-26 15:13 女子漾／編輯ANDREA

每到過年前，大掃除總會清出一批不再使用的舊衣、舊鞋與小家電。過去我們習慣直接丟掉，但其實這些物品若仍保持良好狀態，都能透過合適的捐贈平台重新被利用，不僅減少垃圾量，也能真正幫助有需求的人。

為了讓民眾在整理物品時更有效率，以下整理 2026 年台灣常見且具公信力的回收與捐贈管道，並特別彙整社福團體接受的物資項目、捐贈方式與注意事項，讓舊物能發揮最大價值。

社福團體與公益單位物資回收整理

過去許多人以為「只要能穿就能捐」，但其實社福團體的物資收受標準相當明確，因為捐贈品若狀態不佳，反而會增加整理與廢棄成本，因此在整理大掃除物品前，了解各單位的收件規範，才能避免好心做壞事。

以下為 2026 年仍持續執行的回收與物資捐贈平台整理：

1. 伊甸社會福利基金會

伊甸長期推動舊衣回收計畫，主要流程為募集、分類、清潔，再依物資狀況分流到弱勢家庭、偏鄉或義賣，義賣所得將投入身心障礙者服務。

收件範圍以成人與兒童衣物為主，不收二手鞋類、玩具、寢具等體積大或難以清潔的物品。若希望寄送，需先電話詢問以確認最新收件情況。

地址：台北市松山區八德路三段199巷1弄4號B1

電話：(02) 2577-7636

特色：流程完善、物品去向透明，適合捐贈整理後的二手衣。

2. 勵馨基金會

勵馨不定期開放生活物資捐贈，包含女性衣物、家居用品與部分小家電，會由各地服務中心按照需求分配給婦女與兒少家庭。募集期間會在官網或粉專公告，因此建議捐贈前主動查詢是否開放，以及是否需先聯繫各縣市服務處。

特色：物資會直接分配給個案家庭，捐贈需求相對明確。

3. 光仁社會福利基金會

光仁接受可直接使用的二手衣物、餐具、小家電等民生物資，經過篩選後提供給身障者、弱勢家庭與院內使用。由於倉儲空間有限，光仁強調捐贈前需確認物品狀況良好且清潔乾淨，以免造成負擔。

特色：收件品項較多元，但對物品狀況要求較高。

4. 樂山教養院

樂山主要服務心智障礙者，物資需求以實用為主，包括衣物、生活用品、小型電器。物資全數會留在院內使用，不會做義賣，適合捐贈功能正常且耐用的物品。

特色：捐贈去向最直接，物資全由院內使用。

5. 全國不用品藏寶地圖

由政府建立，整合全台合法的舊衣回收箱、修補點、循環店等資訊。雖非社福團體，但目前是台灣最完整的官方查詢系統，可以避免捐到未經審核的私人回收箱。輸入地址即可查看附近的合法據點。

特色：官方可靠、查詢快速，適合初次整理大量舊物的民眾。

舊鞋捐贈：舊鞋救命Step30

舊鞋救命專門募集八成新以上的鞋款，經整理後送往非洲等地協助當地民眾改善沙蚤等疾病問題。只要鞋底完整、不脫膠、乾淨即可捐。倉庫位於新北林口，平日固定開放親送，也會定期公布全台募集點。

地址：新北市林口區南勢四街48號

注意：損壞或磨平的鞋子無法捐出，需自行回收。

舊電器捐贈與回收

若是冰箱、電視、小家電仍能正常使用，可依照各社福機構公告捐贈。若無捐贈需求，則可交由清潔隊資源回收或大型廢棄物預約清運。

來源：各縣市環保局公告、環境部資源循環署資料

記得可以先詢問：

電器是否正常、是否有保固貼紙、是否可親送或需付運費。

捐贈前四大原則

這些原則在多個社福單位公告中皆反覆強調：

1.物品必須乾淨且可用

2.務必確認該機構的收件項目

3.寄送前先聯繫，避免物資堆積

4.不要把捐贈當作丟垃圾，如果自己不會再用，也需要判斷是否適合他人使用

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#清潔 #鞋款 #冰箱 #兒少 #穿搭 #舊衣物 #舊衣回收 #回收管道

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

2026-01-25 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang

包含發下豪語要拍兩季，總共30集的長篇；「四不像」韓服跟中國「仙劇」抄襲等，某種程度上來說，《還魂》應該是2022年底討論度最高的一部戲，但若是屏除掉這些，與劇情進展其實沒有太大關係的輿論，這部號稱韓國首部「仙劇」的作品，不論在趣味性、場面、劇情上，其實也算是部完整，而且娛樂性不低的作品，加上主演站一排所展現出來的顏值，光是看到他們的臉就覺得賞心悅目（？）。

《還魂》的背景設定在一個虛構的「大湖國」，這裡面除了一般人，還有會使用水氣、施法術的術士，以及因為水氣所以能夠跟別人交換身體的「還魂人」（其實韓文「환혼」中的「환」也有「交換」的意思，說不定翻成「換魂」會比較貼切）。由李宰旭所主演的男主角張煜，是前任國王藉由還魂侵犯當代最強術士的老婆所生下，繼承皇族血脈的遺腹子（請大家忘掉有關DNA的相關知識與科學概念）；至於女主角落壽，則是一心要找術士望族報殺父之仇的刺客。


劇情看起來很八股，但《還魂》的魅力（除了顏值），個人認為其實在於裡面藏了很多笑點。像是：一緊張就會迷路的帥哥、高強術士因為還魂變成弱雞、明明就應該缺乏社交經驗卻能夠伶牙俐齒的無德，還有明明就是競爭對手，卻一直冒出濃濃「BL」味的男主角與配角世子，就連劇中兩位長輩的黃昏之戀，都讓人覺得滿可愛的。記得第一次看到李宰旭的作品，是他和高雅拉主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》，當初的富家屁孩，雖然還是有點屁的角色，但也讓觀眾看到他更有層次的演技。


職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人 Thak tsheh lang

職場讀書人選書｜每週書評更新📖 主成分：臺灣文化、社會科學、歷史、文學 ⚠️不含投資、雞湯書籍 ⚠️暫不接受公關書合作

#韓劇 #劇情 #顏值 #李宰旭 #戲劇推薦

