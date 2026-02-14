睡眠噴霧開箱分享｜來自墾丁台伽一號植萃，床邊噴一下把思緒慢慢放下｜Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧1+1體驗組

身為自由工作者，家裡同時是工作空間與休息場域，生活與工作之間沒有明確界線。到了夜晚準備休息時，大腦仍維持在運轉狀態，即使身體躺進床裡，思緒也停留在白天節奏中，翻來覆去的情況時常出現，讓入睡前多了一段需要慢慢沉靜下來的過程。

後來我養成透過香氛切換放鬆模式的習慣。我對人工香味較敏感，在挑選舒眠香氛時會優先選擇無人工香精的精油香氛，讓舒緩而安穩的氣息陪著我建立起夜晚節奏。當燈光轉暗、空間安靜之後，透過香氣提醒自己抽離工作狀態，讓思緒逐步收束，這個小小的儀式也成為生活裡穩定的一部分。

在探索不同香氣的過程中，我接觸到 Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧。這款舒眠香氛以台灣有機土肉桂為基調，帶來不同層次的草本氣息，也為夜晚營造出更適合放鬆與沉靜的氛圍。

MIT助眠新星Moon Tree｜從台灣原生植萃到睡前放鬆儀式

Moon Tree 是一個將自然植物與科學研究結合的品牌，透過萃取台灣原生植萃成分，發展出屬於自己的舒眠香氛配方。他們不只著重氣味本身，也希望讓人在忙碌的生活節奏中，透過感官體驗慢慢回到放鬆與沉靜的夜晚狀態。

品牌核心配方「利娜諾®」的研究可以追溯至三十多年前。當時農學團隊深入台灣森林進行植物保育與成分分析，在研究過程中發現台灣原生品種「台伽一號」的應用潛力。延續這項成果，團隊從枝葉中萃取含有 S-(+)-Linalool 的植萃成分，並將研究轉化為能融入日常生活的香氛配方概念。

品牌同時重視與環境共存的理念。原料採用有機栽種，並透過定期修枝方式取得，在維持植株健康生長的同時保留自然循環機制。從成分萃取、配方設計到製程管理，也依循科學驗證與環境標準把關，讓整體使用體驗在氣味之外，多了一份對來源與品質的理解與安心感。

這次使用的是 Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧1+1體驗組，內容包含一支噴霧器與一瓶補充液。簡單組裝後就能放在床邊或休息空間使用，睡前透過香氛的釋放，空間氛圍也逐漸轉換成屬於夜晚的節奏，讓自己更容易進入放鬆的狀態。

睡前香氛啟動小儀式｜Moon Tree舒眠聞學噴霧使用方法與操作

第一次使用時，需要先使用內附的 Type-C 充電線替噴霧器充電。當充電指示燈從紅燈轉為綠燈時，就表示電力已充足，可以準備進行安裝。接著將噴霧器上蓋旋開，取出一葉好眠補充液並旋緊於瓶身，再將上蓋旋回固定，整個組裝過程簡單直覺，幾個步驟即可完成。

安裝完成後，使用時只需輕輕將滑蓋往下推，藍燈亮起時，裝置便會開始釋放細緻霧氣，霧化的香氣會慢慢擴散在床邊或休息空間中。

我很喜歡這樣的噴灑方式，讓香氛不只是功能性的產品，而成為每天準備休息前的一個固定小動作。當燈光轉暗、環境逐漸安靜，啟動噴霧的瞬間，也像是一個提醒，讓身心慢慢切換到夜晚的節奏裡。

Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧｜台伽一號草本氣息與安心成分體驗

這款香氛萃取自墾丁有機認證農場種植的台灣原生種土肉桂「台伽一號」枝葉，蘊含利娜諾放鬆因子，霧化後呈現淡雅清新的草本氣息，隨著空氣擴散於空間之中，為夜晚帶來安靜舒緩的氛圍，讓香氣自然融入休息環境。

在萃取過程中，Moon Tree 透過獨家低溫萃取技術保留草本原香，使氣味維持自然清爽的調性；同時不添加人工香精，並標示香豆素0檢出，讓我在使用時能安心納入日常之中。

一葉好眠聞學噴霧是一款適合日常使用的香氛，無藥性、不成癮，能輕鬆融入生活習慣。我習慣在睡前輕噴約十秒，讓香氣逐步擴散於床邊或休息空間之中；當燈光轉暗、環境安靜下來，身心也隨著節奏逐步放鬆，進入休息狀態。

一葉好眠舒眠聞學噴霧評價｜台伽一號草本香調陪伴夜間節奏

我很喜歡 Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧為我帶來的香氛體驗。台伽一號植萃所呈現的淡雅草本氣息，搭配不添加人工香精與香豆素0檢出的成分設計，以及簡單直覺的操作方式，讓我能在睡前透過香氛調整空間氛圍，使身心隨著節奏慢慢放鬆下來。

如果你的生活步調較為緊湊、容易精神緊繃，或在睡前希望保留一段放空時間，建立屬於字的睡前儀式感，也可以像我一樣透過 Moon Tree® 一葉好眠舒眠聞學噴霧，在草本香調的陪伴下建立屬於自己的夜間節奏。

品牌資訊

