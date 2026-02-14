台北車站共享辦公室推薦｜出站就到的高空景觀辦公空間，全天候自由進出｜SkyCo 北車站前館

身為自由工作者，工作時間與活動往往交錯在生活之中。有時候需要專心處理文件，也會有需要與人開會、討論合作的時候，工作不再只是找一張桌子坐下來，而是需要一個能夠承接不同狀態的空間。當事情變多、行程逐漸密集，固定且穩定的專屬工作場所，會讓整個工作流程更容易被整理，也更流暢地推進。

有合適的工作場合，讓自由接案生活更加的流暢有效率

SkyCo 北車站前館位於我經常往返的城市核心，坐落在交通便利的台北車站周邊，讓我在不同工作行程之間切換時，不需要額外花時間轉移位置。從捷運出站後，很快就能抵達 13 樓的辦公空間，高樓層的視角讓城市在眼前展開，也讓人自然進入專注狀態。加上全天候自由進出，無論是深夜安排工作進度，或是在行程空檔補上待辦事項，都能依照自己的節奏使用空間。

SkyCo 北車站前館地理位置｜從捷運出站直達的高空辦公空間

SkyCo 北車站前館擁有優越的地理位置

SkyCo 共享辦公室目前在台北市設有南京復興旗艦館、信義市府館、北車站前館、忠孝延吉館，以及松江南京館，共五間分館。每一館都鄰近捷運站，步行距離約 1 到 3 分鐘，對需要頻繁移動行程的人來說，交通位置相當友善。

SkyCo 北車站前館門口實景，結合櫃台與公共交流空間的開放式設計

我這次使用的是 SkyCo 北車站前館。台北車站本身就是交通動線密集的城市核心，無論是捷運轉乘，或是搭乘高鐵、台鐵，都能很自然地被安排進工作行程裡。搭乘台北捷運抵達台北車站後，往 M6 出口前進，即可從誠品美食街 B1 搭乘電梯上樓，全程不必離開地下空間，對於日常通勤或天氣不穩定的日子來說都相當方便。

從SkyCo 北車站前館往下望，整個台北火車站盡收眼底

這樣的距離感與交通便利性，讓前往空間的過程不需要刻意找路，也不用擔心天氣變化影響行程。在需要往返不同地點的工作日裡，可以依照自己的時間規劃前往，行程安排也多了一份從容。

SkyCo 自由工作桌方案｜依照每天工作節奏自由挑選座位

SkyCo 共享辦公室除了有交通便捷的分館可以選擇，還有為不同工作型態與使用需求規劃適合的空間方案。從獨立辦公室、固定工作桌，到可以彈性使用的自由工作桌，每一位使用者都能依照自己的工作狀態，找到合適的配置。

SkyCo 北車站前館會議室，安靜獨立的討論空間，適合團隊會議與專注交流

以我目前的工作型態來說，工作地點並不固定，每天的行程與需要處理的事情也不太相同，因此這次選擇的是自由工作桌（Hot Desk）方案。進入空間後，可以依照當天的工作內容與時間安排，選擇適合的座位使用，讓工作空間隨著行程自然調整。

SkyCo 北車站前館獨立辦公室空間，配置固定工作桌與辦公椅，適合需要專屬座位的團隊或長期使用者

此外，我也很喜歡 SkyCo 推出的 通館方案。會員只需升級並支付少許開通費，就能自由使用南京復興旗艦館、北車站前館、信義市府館，以及忠孝延吉館。對需要在不同區域安排工作行程的我來說，這樣的彈性使用方式，讓我可以根據當天的工作安排，挑選適合自己的分館辦公。

SkyCo 北車站前館設計風格｜不以制式座位定義工作的樣貌，為多種工作節奏預留空間

SkyCo 北車站前館沙發區，全景式共享辦公室休閒座位，適合輕量工作與思緒整理

SkyCo 北車站前館的空間設計跳脫傳統辦公室常見的制式配置，由紐約知名設計總監攜手德國紅點設計大獎團隊共同打造。在充滿現代感的設計語彙中，刻意融入生活感的元素，讓整體氛圍不會顯得過於嚴肅。透過風格與空間配置的區分，清楚劃分出不同使用區域，使各種工作狀態都能被自然安放，而不需要勉強自己適應單一形式的座位。

SkyCo 共享辦公室沙發區設計｜適合輕量工作與思緒整理的角落

進入空間後，迎面而來的是偏向休閒與節奏轉換的沙發區。沙發本身以大面積的圓弧曲線組成，線條柔軟，低彩度的藍綠色系讓視覺自然放鬆。

SkyCo 北車站前館沙發區實景，自由工作者可進行閱讀與輕量工作的共享辦公空間

沙發之間保留了足夠的距離，搭配小圓桌與低座椅，每個人都能擁有一段相對獨立的使用空間。即使是在開放區域，也不會有被打擾的壓力。這一區很適合處理較輕量的工作內容，例如閱讀資料、整理筆記、回覆訊息，或是在一段專注工作之後，換個位置讓思緒慢慢沉澱。

SkyCo 小包廂工作座位｜在通透感中保留專注，適合長時間停留的安靜角落

沙發區旁的座位以半開放形式規劃，可以視為介於開放座位與獨立空間之間的小包廂區，透過矮牆與材質做出明確分界，在視覺上保留通透感，同時也讓使用者擁有一段相對完整、不被打斷的工作範圍。

SkyCo 北車站前館半開放小包廂座位，適合長時間專心工作的共享辦公室空間

木質桌面搭配柔軟座椅，牆面採用低彩度藍綠色系，整體氛圍安靜而穩定。局部配置的閱讀燈，讓光線可以集中在桌面，不會過於明亮，也不顯昏暗。靠窗的座位還能保有高樓層的城市視角，在長時間工作時，視線可以自然延伸到窗外，適合長時間停留的工作角落。

SkyCo 自由工作桌區（桌型座位）｜適合進入工作節奏的正式座位區

SkyCo 北車站前館自由工作桌區，桌型座位結合設計牆面，提供穩定且舒適的共享辦公工作環境

除了沙發區和小包廂工作座位外，SkyCo同時提供自由工作桌區（桌型座位），桌面尺寸充足，適合長時間攤開文件、使用筆電，或同時處理多項工作。座位之間保留適當距離，不會因為是開放式配置而顯得擁擠，工作時也能維持各自的專注狀態。

SkyCo 北車站前館桌型自由工作桌區，開放式配置保留座位間距，適合長時間使用筆電與文件作業

桌型座位區的風格相對收斂，質感桌面搭配簡潔線條的椅子，視覺重心自然回到桌面與螢幕上。牆面與周邊設計延續低彩度色系，讓整體氛圍保持穩定，不會過於刺激。這樣的環境，很適合需要長時間專心處理工作進度、寫作或進行遠端會議的時段。

SkyCo 北車站前館桌型自由工作桌區，長桌配置搭配開放視野，適合需要專心處理工作的自由工作者使用

其中有些座位結合了開放空間的通透感，有些則透過位置安排，讓視線不會直接受到干擾。這樣的自由工作桌區，讓我工作進入需要高度集中、節奏明確的狀態時，可以比較容易讓注意力穩定下來，也能安心地把時間留給工作本身。

SkyCo 北車站前館設備區｜不打斷節奏的日常支援，讓注意力專心留在工作本身

SkyCo 北車站前館設備區，提供流理台與咖啡機，方便會員在工作期間補充飲品與簡單清潔

SkyCo 不僅提供多元的座位選擇，空間裡也配置了完善且實用的設備，讓工作可以在同一個場域裡順利完成。無論是無限供應的精選莊園豆的美式咖啡與茶水、使用事務機處理文件，或是暫時存放飲品與餐點的冰箱，都能在設備區一次到位，不需要另外中斷行程外出處理。這些設備被妥善安排在不影響主要工作區的位置，使用起來方便也不會干擾他人。

SkyCo 北車站前館設備區，提供精選莊園豆美式咖啡，讓工作時也能隨時補充咖啡

這樣的配置讓共享辦公室不只是「坐下來工作的地方」，而是一個能夠支撐整段工作時光的空間。當日常所需都能在同一個空間內被照顧好，注意力就能更專心留在工作本身，也更容易維持穩定的工作節奏。

SkyCo 北車站前館設備區，配置事務機、冰箱與微波爐，支援列印文件與日常餐食需求

SkyCo 會員社群活動｜在共享辦公室找回交流的可能

邁入自由接案的生活已經第三年，工作節奏逐漸穩定下來，大多數時間也習慣由自己獨力完成各項工作。雖然這樣的狀態讓行程與節奏都更有彈性，但相對地，能夠與人互動、交流工作的機會也變得有限。久而久之，工作容易只圍繞在自己的世界裡，很少有機會聽到其他人的經驗與觀點。

SkyCo 北車站前館公共交流空間，長桌與高腳椅配置，適合會員短暫交流、休息或進行輕度討論

SkyCo 不定期舉辦的會員社群活動，對我來說正好補上了這一塊。活動形式多半輕鬆，不需要帶著明確目的參加，反而更容易在自然的氛圍中，與其他會員聊聊各自的工作內容與近況。有時是在吃吃喝喝的過程中交換接案心得，有時只是分享彼此最近遇到的工作狀態，交流的節奏相當自在。

SkyCo 北車站前館公共冰箱使用說明，提醒會員標註日期與姓名的貼心規範

這樣的互動，並不是為了刻意拓展人脈，而是在沒有壓力的情況下，慢慢認識不同領域、不同工作型態的人。對自由工作者來說，這樣的社群存在感，讓工作生活多了一些連結，也為日常帶來不同的可能性。

SkyCo 北車站前館使用心得｜為自由工作在城市核心找到安穩的工作落點

我很喜歡 SkyCo 北車站前館在各個細節上的規畫。無論是交通位置、高樓層景觀、不同座位區的配置，以及設備與社群活動的安排，都貼近自由工作者在日常工作中的實際需求，讓工作能夠在同一個場域中持續進行，而不被頻繁中斷。

SkyCo 北車站前館入口空間，木質牆面搭配 SkyCo 招牌與藝術裝置，呈現共享辦公室的設計感門面

在這裡工作時，座位選擇、空間轉換與使用節奏，都能隨著當天的狀態自然調整，不需要特別為了環境去改變原本的工作方式。需要專心時，可以找到適合停留的位置；當工作節奏放緩，也能在空間裡移動，讓事情慢慢完成。

喜歡坐在靠窗邊的位置，除了有遼闊的視野，還可以感受光影的變化

除了日常工作空間的使用之外，SkyCo 也提供場地租借服務。場地可彈性容納約 80 至 120 人，適合舉辦講座、課程活動、發表會、交流聚會或各式企劃使用。由專業團隊規劃的空間，整體呈現明亮開放的氛圍，細節延續場域一貫的設計質感。對於需要在台北捷運周邊尋找場地租借或活動空間的使用者而言，這裡是一個能安心規畫與實踐想法的選項。

品牌資訊

SkyCo 共享辦公室｜官網｜IG｜空間租借

SkyCo 共享辦公室北車站前

地址:台北市中正區許昌街17號13樓之1

電話:02-2311-0000

SkyCo 共享辦公室信義市府

地址:台北市信義區忠孝東路四段 563 號 8 樓

電話:02-2766-0070

SkyCo 共享辦公室松江南京

地址:台北市中山區南京東路二段 132 號 8 樓

電話:02-2515-1120

SkyCo 共享辦公室南京復興

地址:台北市松山區南京東路三段 287 號 6, 9, 16 樓

電話:02-2719-5077

SkyCo 共享辦公室忠孝延吉

地址:台北市大安區忠孝東路四段 270 號 7 樓

電話:02-2778-5930