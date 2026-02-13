英文爛底救星！開箱 Aria 全方位打底多益課：告別死背與超強筆記術，從 0 開始無痛建立英文體質，易混淆單字、文法地獄通通退散，多益分數穩定成長的秘密武器大公開！

每次下定決心要搞定多益，衝去書店買了最厚的單字書，結果那本書最後的命運通常是變成泡麵蓋，或是只背到 C 開頭就宣告放棄？

說真的，這種「英文鬼打牆」的經歷我太懂了，那種無力感真的會讓人想把書撕爛 😭

一直以來我都覺得自己的英文基礎就像蓋在沙灘上的城堡，浪一來就垮，那種虛浮的感覺真的很糟

直到最近被朋友推坑，半信半疑地試了「英文方塊」和 Aria 老師合作的這堂《Aria 全方位打底多益課》，我才發現，原來重新把地基打穩，是這種踏實到想哭的感覺

這不是那種喊口號、教你什麼「三秒速解」的投機課程，而是一場讓我重新跟英文和解的溫柔革命





以前為了考試，我總是死背硬記，像是要把字典吞下去一樣，但那種痛苦的學習方式，身體會本能地抗拒，背一個忘兩個根本是常態

登入 CUBELISH 平台打開課程的第一眼，我就被Aria 老師的氣場吸引了，她不像那種高高在上的補教名師，反而像是一位很有耐心的學姊，坐在你對面跟你說：

「沒關係，我們從頭來過。」

我看著平板上的課程畫面，Aria 老師正在講解測驗情境，從企業研發、商務午餐到辦公室瑣事，她把那些原本冷冰冰的考試單字，全部放進了我們熟悉的職場生活裡

這時候我才驚覺，原來我以前背單字都是「孤兒式記憶」，沒有「情境爸媽」的領養，單字當然記不住啊！

老師甚至連考試規則都講得超細心，像是「題本不可寫字」、「跨區作答會被扣分」

這些小細節，還有千叮嚀萬囑咐要帶 2B 鉛筆，這種保母級的貼心，真的讓容易緊張的考生感到很安心，彷彿有人牽著你的手進考場一樣





雖然現在是數位時代，但我必須承認，收到這套實體教材的時候，心裡還是小小激動了一下，那種紙張的溫度是冰冷的螢幕取代不了的

尤其是那本「考前衝刺筆記」，簡直是我的救命恩人！

你們知道嗎？我在學英文的路上，最痛恨的就是長得像雙胞胎的單字，每次看到都覺得它們在嘲笑我

隨手翻開一頁，左邊寫著

aboard

（在船上/飛機上）和

abroad

（到國外），這兩個字我這輩子大概搞混了一百次，但在筆記裡它們被清清楚楚地列出來比較；

還有

adopt

（採納）跟

adapt

（適應），這些原本在我腦中糾纏不清的毛線球，瞬間被梳理得順順溜溜><！

看著這本筆記，你會有一種「原來我不笨，只是沒人幫我整理好」的釋然感，真的會感動到想哭

黑色封面的《Aria 考前衝刺筆記》，光看封面那個燙金字體就覺得很有質感，它被定位在「穩紮穩打最終階段」

這就像是打遊戲打到最後一關，Aria 老師直接塞給你一把神兵利器，這本筆記不像教科書那麼厚重，薄薄一本卻濃縮了所有精華，適合在考前一週每日複習

老師多年手寫筆記做成的一本書，真的比冷冰冰的印刷體更容易吃進腦袋裡，翻著翻著就覺得自己變強了 💪





說到文法，大家應該都會頭痛吧？我以前最怕什麼現在進行式、過去完成式，聽起來就像數學公式一樣討厭，完全不想理解

但這堂課真的很「人類友善」，完全是為了拯救我們這種文法白痴設計的

我看著筆記上關於「時態-進行式」的解說，句型結構 $S + beV + Ving$ 被寫得清清楚楚，下面還有例句 "Your English is getting better."（你的英文越來越好了）

看到這句例句的時候，我忍不住會心一笑，感覺像是在對自己喊話，那種正能量真的很重要

筆記旁邊還留有足夠的空白讓你做筆記，這種設計真的很貼心，完全懂我們這種需要「寫寫畫畫」才能思考的人

還有形容詞的比較級與最高級，用表格整理得一目瞭然，像是

cool

->

cooler

->

coolest

這種規則變化，以前覺得很雜亂的東西，現在看著表格，大腦自動就歸檔了

原來文法不難，難的是我們以前都用錯了方法去理解它，把它想得太複雜了

這堂課最讓我驚艷的，其實是它搭配的「英文方塊 APP」，這真的是現代社畜的福音！

可以使用 APP 登入課程觀看學習！

它的介面設計得很乾淨，不會有一堆廣告干擾，用起來很舒服





最後，我一定要大力稱讚那個「學習計畫表」，這根本是為了我這種懶人設計的

我是那種很會買書但不會規劃的人，往往書買回家就變成裝飾品

但在課程後台，我發現可以直接下載 PDF 檔的「12 週」或「18 週學習計畫」

這個計畫表詳細到讓我覺得有點恐怖（稱讚意味），打開 18 週的計畫表，它把每一週該看什麼影片、該做什麼練習都列得清清楚楚

這對於有「選擇障礙」的我來說，簡直是汪洋中的浮木！

我只要照著表操課，打勾勾 ✅，完全不用花腦力去想「今天該唸什麼」

這種被安排得明明白白的感覺，真的會讓人大幅降低拖延症發作的機率，只要跟著走就不會迷路





上了這陣子的課，我最大的感觸不是分數進步了多少（雖然確實有進步啦），而是我不再「害怕」碰英文了，這才是最珍貴的收穫

《Aria 全方位打底多益課》給我的感覺，不像是一堂嚴肅的補習班課程，比較像是一套精心設計的「英文體質調理包」

它透過Aria 老師溫暖的影音教學幫你補氣，用精美的實體筆記幫你固本

如果你也跟我一樣，在學英文的路上跌跌撞撞，覺得自己基礎不穩、分數卡關，甚至對英文產生了恐懼，那麼這堂課或許就是那個能讓你重新找回自信的轉捩點

不要再逼自己死背了，給自己一個機會，用舒服、穩健的方式，重新跟英文當朋友吧！🚀📚





APP 下載｜iOS / Android 商店搜尋「英文方塊」

推薦課程｜《Aria 全方位打底多益課》