2026-02-13 18:22 司徒建銘
通告咖變身直播天王 謝麥基變身「卡神」過年刮刮樂包中秘招！
出身自《大學生了沒》的藝人麥基，是各節目常駐通告咖，但厲害的是，他更是日本新直播帶貨天王，默默經營日貨邁向第十年，還被客人封「心齋橋之子」。問他最近2026過年最受歡迎的商品為何？他毫不考慮說「馬年招財不倒翁，好多藝人、經紀人搶購，還有人要求在日本題字」，還笑說，現在去攝影棚錄影，幾乎成了導播、製作人、藝人和經紀人的大型「面交」現場。
麥基說，過年到了大家除了買零食福箱、各種送人禮盒，最多人買的就是不倒翁，紅色最多人喜歡，最直接，求得是開運、必勝，「很多人要求提供客製化服務」。他也推薦最近日本很新潮、他才去東京幫忙大家求「熊手」吉祥物，「台灣廟裡求平安符，日本也有代求打小人，此款御守巨大化最人氣，你看，熊手很大可以抓住很多東西，看你想要添加什麼在熊手上運氣、財富、平安、出入平安都可以．．．。」他一邊比手畫腳邊邊專業形容說，「然後你買好，日本賣家會跟你一起吆喝一段文字，象徵一切圓滿了。」
「道頓小王爺」麥基其實財運很旺，除了帶貨，他刮刮卡也可說是逢刮必中，他最近是刮五張中四張，麥基透露撇步，「在《新聞挖挖哇》節目上遇到命理老師分享一個新撇步！真的有效！買刮刮卡就先到土地公廟壓著，不一定要放在財神廟，結果我一試就靈。」他寧可信其有，解釋道：「一定要去知會家裡最近的土地公廟！因為我們能不能發財，是家裡最近的土地公在管的，會直接幫你稟報上去，如果你跨縣市去拜財神的話，他們的送件速度會比較慢。」
麥基還有一招，「方法簡單，或是要選刮刮卡時，用食指在掌心寫一個『中』字；寫好把手握著去挑著，不得不信竟然真的都會刮中。」最後，他又說，網路上說的但也很有效，「聽花木蘭的神曲，要中文版的喔，不可以聽英文版的！」
麥基也分享「眾神加持」過年招財秘方，「我把白沙屯、大甲媽、朝天宮的神轎、慈祐宮的虎爺、武德宮發財錢幣通通買放在一起！能量很強大。」他笑說，雖然沒有大富大貴，「但是生活好像也沒有遇到太多困難的事情，我都會去拜田都元帥，也去神桌下跟虎爺求財，也去田都元帥開五大天庫財庫求發財錢母。」
「心齋橋之子」麥基在日本帶貨市場很紅，喜歡日本商品的族群多知道他，《女人我最大》、《10點熱炒店》、《新聞挖挖哇》也常找他上節目談直播帶貨成名的事蹟。他幾乎每個月飛日本一次，貨多到需要海運回台。
外界也很好奇他如何維持自己的直播熱度，「有些客戶從高中買到大學畢業，生小孩後還繼續跟我買。也有4姊妹互推薦成主顧、婆婆跟媳婦一起買。」麥基還語出驚人爆笑說，「我把自己當平安符，上面印我名字放我大頭照，我不是神，所以我拿去日本過香火，所以大家打開皮包不是只看到平安符，也看到我，哈哈哈！」別以為他在搞笑，沒想到，他製作1000張「心齋橋之子」平安符，竟火速索取一空，他的消費者，很鐵。
