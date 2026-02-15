2026-02-15 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】它們不只是紀念之地 也形塑著台灣人的認同—《博物館裡的台灣史》
只要臺灣還存在多黨民主制，那麼無論在博物館界或在更廣泛的各個領域，對歷史的爭論就會持續下去；這是兩極化政治體系特有的現象。然而，這也反映出臺灣曾數度被殖民、政治變革劇烈，以及在冷戰和後冷戰全球政治中地位岌岌可危的複雜歷史。
「博物館也是有立場的。」這大概是在讀完這本作品之後，我所獲得最大的啟發，並且發現自己似乎已經習慣在走進這些用來傳遞知識的機構時，轉換成單純接收的狀態，而少去思考這些內容是在怎樣的背景、目的被呈現，這些的做法背後又想要達成怎樣的目的。尤其在近代經歷劇烈變化的台灣，博物館的語言與生態深受政治環境影響，它們既形塑著台灣人的認同，同時反映著當代台灣人是如何看待自己，這也是為什麼博物館是值得好好分析、理解的客體。
十種類型的博物館 訴說各自的臺灣敘事
《博物館裡的臺灣史：博物館與紀念場址如何建構臺灣人身分認同、形塑歷史記憶，定調「臺灣的故事」》作者鄧騰克是美國東亞語文學者，他曾在2000與2010年代多次來台，並且對於解嚴後的台灣博物館生態產生興趣。除了實地走訪當地，他爬梳了大量文獻、評論等文字資料，去拼湊出這些博物館的身世、它們的展覽變遷，尤其是透過觀察與當下政治環境的關係，他也將讓讀者看見我們往往看似中立、客觀的那些內容，是如何順應不同的語境被解讀與呈現。
在整本書的十個章節裡，作者把博物館分成了十個主題，它們涵蓋了本土化浪潮下對史前台灣文化的追求、多元文化國族的建構、對威權時代的回應、如何紀念死者（ 包含二二八與民國先烈）、原住民文化與地方創生等；每個主題裡都有兩個博物館作為案例，藉以呈現作者想要陳述的博物館內涵。除了作為案例，這些博物館與關於它們的分析，也讓讀者看見博物館的大標題底下，其實有著各種不同的樣貌與功能。
來自美國學者的凝視 距離帶來更客觀的政治分析
作為一本台灣史的相關研究作品，作者的外來者身份，也讓《博物館裡的臺灣史》呈現出與其他台灣研究者不同的視角。因為與台灣政治環境的距離，讓他能夠用更冷靜的觀點，來對等地陳述那些在博物館背後的政治角力，而不會明顯偏袒於任何一方。閱讀這樣的文字是一種新奇的體驗，同時也能夠了解外人是如何看待在這塊島嶼上的發生事情，進而形成一種雙重凝視的效果。
雖然在近幾年政治環境的快速變化下，書中的部分觀點或許已經有點過時，但它所呈現的那些過往依舊提醒了讀者，在博物館呈現的展覽背後，在解讀與呈現上其實都有著它特定的意涵。「『誰』紀念歷史？紀念『誰的』歷史？」是書腰上的關鍵提問，並且提醒著我們，博物館對於台灣歷史記憶上的意義，尤其是在這個充斥著認知作戰、記憶竄改的年代，這樣的課題或許更值得我們去了解、深思，並且藉由守護過去，來確保我們的未來。
