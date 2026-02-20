2026-02-20 17:00 睿忒
渾身散發性感魅力的 from20！大膽的火辣單曲〈Eye Candy〉男女通殺！
Hi there，自從團體 BIGSTAR 解散後就開始以藝名from20進行 solo 歌手活動的Raehwan(래환來桓)，在去年發行的單曲〈Eye Candy〉(2025)中達到了新的職涯高峰。自前公司離開之後，from20 和好友HELLO GLOOM成立了自己的廠牌WAY BETTER，並且也從2021年開始個人活動後就不斷地發行作品，不過或許因為都是自己公司去發行、宣傳，一開始都呈現像是不慍不火的狀態，而發行了〈Eye Candy〉後吸引了不少目光。
從一開始 from20 給人的感覺就是位帥帥的偶像歌手，但他為了〈Eye Candy〉而染了金髮後，不只粉絲、就連不少網友都覺得他的魅力開始被引導出來了。其實 from20 單飛後的音樂一直都蠻洋派的，大部分都飽含了強烈的 R&B 及饒舌風格，這和他的聲線及形象都很搭，詮釋起來也常給人非常過癮的感覺，最重要的是他本人也十分樂在其中的感覺，我想這也是他成立公司的最關鍵原因之一吧。
〈Eye Candy〉會突然引發不錯的迴響，或許不少人的第一想法會覺得是因為 from20 在這次宣傳所釋出的沙龍照，以及 MV 中大方展現出的好身材，雖說這些元素是吸睛很重要的一環，不過音樂的品質和歌曲中的意涵也必須跟上，如此一來才能留住被吸引的粉絲們。乍看之下〈Eye Candy〉像是 from20 在耍帥的歌曲，除了自己不吝嗇地展示身材，也在歌詞中寫出了大家都對自己著迷的這種挑逗歌詞，然而在性感張揚的表面下卻也蘊含了蠻正面的意義。
仔細一看，雖然 from20 唱出了大家都愛自己的這類歌詞，但他將男、女都飽含了進來，也就是說他認為在愛這方面無論男女都是一樣的，這首〈Eye Candy〉也被認為是他在大膽地表示對於同性戀、雙性戀等各種不同性向的支持，更被某些粉絲認為是「雙性戀國歌」，因為用如此開心、輕鬆的方式將大家都平等對待，沒什麼比這更重要的了，在玩得開心的同時要知道，所有的分類只不過是人們自己分出來的而已。
當然，做為重頭戲之一的 MV 非常精彩，用市場、運動休息室兩個場景作為主軸，from20 在市場被女生包圍、也在休息室被同儕欣賞，前者的他被女生喜歡、後者則是被男生喜歡，再次表達出來〈Eye Candy〉的核心價值，絕非只是單純看 from20 賣弄性感而已；儘管如此這樣的表現方式對我來說只是介於張揚和含蓄之間，但看過之後發現他在痞帥的外表下竟藏著這樣細膩的價值觀，這確實讓人覺得有些驚訝。
〈Eye Candy〉是近期我認為 from20 在音樂品質及內涵都兼具的作品，即使在 MV 釋出後引來了一些爭論，認為他在裡頭所戴著的頭巾有文化挪用的嫌疑，他也在事後道歉並釋出了自己在學習此類文化的影片，不過我覺得瑕不掩瑜，因為可以從事後的影片看出他是實在不知道這樣的舉動會引起某些族群這麼大的反應。總而言之〈Eye Candy〉這首歌我還是蠻推薦的，如果是想單純看肌肉帥哥，或是想感受一下不分性向的熱情，都非常值得一聽！
🎧〈Eye Candy〉官方收聽連結：lnk.to/from20_EyeCandy
