春節宅在家看什麼？動漫迷必收15部神作，《航海王》《我英》《進擊的巨人》再刷一次也不膩

過年不知道要幹嘛嗎？那就把行程交給動漫吧。年假對多數人來說，就像一年一度的寒假模式重啟，每天吃飽、滑手機、睡一下，再偶爾出門走春，回到家又開始發呆。這種時候，最適合找幾部動畫一路從白天看到深夜，讓假期過得充實又過癮。過去農曆新年時總會看到電視重播各種經典劇集，像是《後宮甄嬛傳》一播就是一整天，但現在大家的追劇習慣早已改變，比起等電視播，不如自己挑幾部想看的作品一次補齊，更有參與感。對動漫迷來說，年假更是補番的黃金時期。平常沒時間追的新番、一直放在清單裡的神作，都可以趁這幾天慢慢補完。這次女子漾也整理了 15 部過年可以追的動漫名單，讓你就算待在家，也能把假期過得很精彩。

《航海王》/《火影忍者》/《死神》

動漫所謂的「三本柱」指的是日本集英社《週刊少年 Jump》在 2000 年代至 2010 年代期間最具代表性、銷量最高，也最能支撐雜誌人氣的熱血戰鬥漫畫。其中，《航海王》、《火影忍者》和《死神》長年穩坐人氣與銷售榜首，因此被譽為「JUMP 三本柱」，不僅撐起整個時代，也陪伴無數人成長。過年連假長達九天，正好可以慢慢補番、一路追到爽，把青春的熱血一次找回來。尤其是這三部都有足夠的長度可以讓大家好好追劇，其中《航海王》更是可以讓我們追不完：）

《進擊的巨人》

《進擊的巨人》早已不只是一部人氣動畫，而是許多人心中的經典之作，就連動漫門外漢一定也聽過，故事乍看之下是人類對抗巨人的熱血戰鬥，但隨著劇情推進，真正吸引人的其實是恐懼如何影響選擇，以及劇中角色如何一步步改變命運，全部共有 94 集非常適合過年假期一口氣追完或重刷！

《獵人 HUNTER x HUNTER》

由日本漫畫家冨樫義博創作的《獵人 HUNTER x HUNTER》，自 1998 年連載至今，改編動畫更是許多人心中無可取代的童年回憶。故事從小傑為了尋找父親而踏上成為獵人的旅程開始，與奇犽、酷拉皮卡、雷歐力並肩冒險，在熱血對戰之餘，也留下無數感動與名場面，讓人一看就深陷其中，不過還是老話一句究竟什麼時候，才能等到完結篇啊...

《JOJO 的奇妙冒險》

《JOJO 的奇妙冒險》在漫畫與動畫界一樣也是無可取代的經典存在，由荒木飛呂彥自 1987 年開始連載至今，仍持續擴寫這部橫跨三個世代的龐大史詩。系列最迷人的地方是每一部都有截然不同的世界觀、美學風格與主角設定，卻又透過家族血脈與「命運」這條主線緊密相連，將整個故事串成一條壯闊的時間長河，再加上充滿創意又熱血的替身對決，每一段都讓人看得欲罷不能。同場加映的是，《飆馬野郎 JOJO 的奇妙冒險》將於 2026 年 3 月 19 日星期四在 Netflix 獨家首播，各位粉絲們切勿錯過。

《鋼之鍊金術師》

神作就是得看！日本人氣動畫《鋼之鍊金術師》有「無負評作品」之稱，故事設定在煉金術高度發達的世界，融合奇幻、冒險與蒸氣龐克元素，劇情既精彩又引人入勝。全篇貫穿「等價交換」與「一即是全，全即是一」的核心理念，想得到的東西就必須付出相應代價，違反自然法則或觸犯禁忌，將帶來可怕後果。理性與黑暗交織的設定，不僅增添故事張力，也讓整部作品有了不一樣的深度。

《葬送的芙莉蓮》

《葬送的茉莉蓮》，喔不是，我是說《葬送的芙莉蓮》。這部作品的故事並非從冒險的起點展開，而是從勇者隊伍「旅程結束後」切入，主角芙莉蓮在百年壽命裡慢慢體會「時間的流逝」、「告別的意義」以及「人類生命的短暫」。動畫節奏優美、情感沉穩卻深刻，戰鬥場面也精緻動人，展現出近年最感人的奇幻敘事。這部作品值得一看，因為它不只讓你沉浸於奇幻世界，更會讓人在平淡之中重新思考人生。

《咒術迴戰》

近期推出第三季的《咒術迴戰》，劇情緊接在震撼人心的「澀谷事變」之後展開。加茂憲倫一手策畫「死滅迴游」，讓被賦予咒術的人們彼此廝殺，整個世界陷入更殘酷的混亂。虎杖因澀谷事件造成的大規模傷亡而深陷自責，同時也提防宿儺對伏黑出手，因此選擇不回咒術高專，轉而與脹相並肩作戰，全力清除加茂憲倫釋出的咒靈。雖然《咒術迴戰》評價呈現兩極，但無論是角色命運的推進還是戰鬥場面的張力，都仍具備十足看點，依舊值得一追。最近的星綺羅羅也是大家特別喜愛的角色之一。

《我的英雄學院》

邁入後期的《我的英雄學院》彷彿迎來第二次黃金期，英雄與反派之間的情感糾葛與宿命衝突在最新季達到高潮，戰鬥規模與角色刻畫也更加成熟。Netflix 上架多季內容，非常適合一次追到最新章節。值得一看的不只是它的高人氣，而是作品終於來到「少年英雄故事最振奮人心的階段」。官方也宣布今年 5 月將推出漫畫第 431 話《More》的特別篇動畫，過年追完這部神作，再接著迎接特別篇，熱血不停歇！

《超時空輝耀姬！》

《超時空輝耀姬！》改編自日本古典故事《竹取物語》，故事大綱講述主角彩葉是一個努力打工讀書的高中生，某天在回家途中意外發現電線桿中出現了一名女嬰「輝耀姬」。沒想到帶回家後，嬰兒竟在兩天內迅速長大到與彩葉同齡，幾乎讓她多了一位麻煩又神秘的妹妹。雖然生活節奏因此大亂，但輝耀姬也為彩葉的生活注入新的活力與挑戰。目前 Netflix 正好開播，大家可以好好追了！

《地獄樂》

《地獄樂》是一部在 2023 年上映的日本奇幻動作動畫，劇情講述江戶最強忍者「畫眉丸」因為逃離師門而被判死刑，在獄中行刑人「山田淺右衛門佐切」向他提出無罪的條件，前往被稱為極樂淨土的神祕島嶼，尋找能讓人不老不死的仙藥。然而島上除了有多位死囚互相競爭之外，還存在各種強大的神祕怪物。第二季也剛在 1 月上映，大家可以趁過年一次追完！

《排球少年！！》

超熱血且會看到哭的《排球少年！！》當然也是運動類型動漫必看作品。先前官方宣布 2027 年將推出劇場版續作《劇場版排球少年！！VS小巨人》以及特別篇動畫《排球少年！！怪物們的去向》，讓《排球少年！！》再度成為大家的熱議話題。在 Netflix 上也有完整內容，觀眾可以一路追到烏野與各名校的經典對決。不同於一般熱血作品，《排球少年！！》的魅力在於角色的成長、挫折與努力都十分真實，不知不覺會跟著劇中的角色一同感染熱血的氛圍！

《GACHIAKUTA》

《GACHIAKUTA》絕對是近期受到最多討論的動漫作品之一，故事從一個「垃圾」構築的世界開始。主角路德是生活在貧民區的少年，因莫須有的罪名被丟入一個專門丟棄垃圾與罪犯的空間。然而，後續路德卻沒有死，還發現這個空間裡的垃圾會變成怪物，而能對抗它們的就是一群擁有特殊異能、能用「垃圾」化為武器的執行者「清道夫」。路德也找到新的生存方式，也逐漸揭開自己身世與世界背後的秘密。

《擁有超常技能的異世界流浪美食家》

過年就是要吃，一直吃的話，那這部《擁有超長技能的異世界流浪美食家》也就非常合宜。故事講述平凡上班族向田穿越到異世界後，靠著名為「網路超市」的作弊技能，製作出一道道超越異世界常識的美食，並在旅途中餵飽他的超強夥伴傳說魔獸費爾與史萊姆小雪。這部動漫以主角的料理打開人心，沒有過度沈重的劇情，非常適合拿來當作配年菜的動漫！

《迷宮飯》

《迷宮飯》是一部改編自九井諒子的同名漫畫的動漫，故事講述了一群冒險者為了拯救被炎龍吞噬的同伴，而深入地下城的故事。在這個過程中，除了打怪之外，由於物資不足的關係還要靠著吃魔物來維持生存。劇中擔任廚師的矮人角色對魔物料理有著豐富的知識和經驗，能用各種創意的方法，將魔物變成美味的菜餚。第二季在先前的消息說到會在今年上映，大家可以趁著過年看完準備迎接第二季！

《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》

《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》，簡稱《無職轉生》，是一部改編自理不尽な孫の手所創作輕小說的異世界題材動畫，被許多觀眾視為「轉生系」作品的代表之一。故事講述一名在人生中一事無成、與社會脫節的男子，在意外身亡後轉生到劍與魔法的異世界，成為名為魯迪烏斯的嬰兒，並決定以全新的身分重新開始人生。作品不只描寫主角成長與冒險，更著重於心理轉變、家庭關係與自我救贖的過程，讓角色塑造更立體。動畫以高品質作畫、細膩世界觀與完整的角色發展受到高度評價，無論是戰鬥場面、情感描寫或日常片段都相當具有沉浸感，是近年討論度與完成度都很高的長篇奇幻作品，也非常適合在年假期間一次追完、慢慢投入其中。

以上 15 部動畫推薦，相信應該夠大家在 2026 農曆新年年假追好追滿了。裡面包含了有很多集數的作品，也包含了新推出動畫的作品，以及剛推出新番的作品，還有適合不用太過動腦闔家歡樂的配飯作品，任君挑選。而除了上面介紹的這些經典與新番之外，各個串流平台也都有非常多作品可以欣賞，總之，大家一起來當年假馬鈴薯吧！

